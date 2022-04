Moskeija on ollut levottomuuksien keskiössä jo viikkojen ajan.

Ainakin 42 ihmistä on Punaisen Puolikuun mukaan loukkaantunut al-Aqsan moskeijan lähellä tapahtuneissa levottomuuksissa perjantaina, uutistoimisto AFP kertoo.

Loukkaantuneista 22 on viety sairaalaan. Järjestön mukaan vakavilta vammoilta on kuitenkin vältytty. Osapuolina yhteenotoissa olivat israelilaiset poliisijoukot ja heidän mukaansa ”mellakoitsijat”, jotka heittelivät kiviä ja ilotulitteita. Osa heitetyistä esineistä oli kohdistettu myös Länsimuuria eli Itkumuuria päin. Muuri on yksi juutalaisten pyhistä kohteista.

Poliisin mukaan kolme ihmistä pidätettiin. AFP:n toimittajien ja silminnäkijöiden mukaan poliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja.

”Viimeisen tunnin ajan alue on ollut rauhallinen ja [muslimi]uskovaiset ovat päässeet turvallisesti [alueelle]”, poliisi sanoi.

Tuoreet yhteenotot ovat jatkumoa jo viikkoja kestäneille levottomuuksille, joissa on loukkaantunut vähintään 300 palestiinalaista ja joitain israelilaisia poliiseja. Lisäksi maaliskuun 22. päivästä lähtien eri iskuissa on AFP:n mukaan kuollut 12 israelilaista, kaksi ukrainalaista ja 26 palestiinalaista sekä kolme Israelin arabia.

Israelilaisten tunkeutuminen al-Aqsan alueelle muslimien pyhän kuukauden eli Ramadanin aikana on AFP:n mukaan aiheuttanut maailmanlaajuista huolta, mutta maan viranomaisten mukaan turvallisuusjoukkojen on täytynyt vastata ”äärijärjestöjen provokaatioihin”.

Israelin ulkoministeri Yair Lapid on pyrkinyt lieventämään jännitystä painottamalla, että maan hallitus on sitoutunut vallitsevaan tilanteeseen, jossa muslimit pääsevät rukoilemaan moskeijaan. Juutalaisilla on puolestaan oikeus vierailla Temppelivuorella, jonka kukkulalla al-Aqsa ja Kalliomoskeija sijaitsevat.

Al-Aqsa on muslimien kolmanneksi pyhin paikka. Juutalaiset kutsuvat sitä Temppelivuoreksi viittauksena alueella aiemmin olleisiin kahteen temppeliin. Alue on Israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin keskiössä, ja se sijaitsee miehitetyssä Itä-Jerusalemissa.