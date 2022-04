Bidenin torstaina ilmoittama 33 miljardin dollarin uusi tukipaketti nostaa Yhdysvaltojen avustussumman moninkertaiseksi muihin Ukrainan kumppaneihin nähden.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti torstai-iltana Suomen aikaa hyväksyneensä peräti 33 miljardin dollarin eli noin 31 miljardin euron arvoisen lisäavun Ukrainalle. Summasta yli 20 miljardia dollaria on sotilaallista apua, loput enimmäkseen rahaa ja humanitaarisia avustuksia.

Summa on yli kaksinkertainen Yhdysvaltain aiemmin tänä vuonna Ukrainalle lupaamaan ja antamaan apuun nähden. Washington antoi helmi-maaliskuussa tukea Ukrainalle lähes kahden miljardin dollarin arvosta ja tässä kuussa yhteissumma on noussut jo yli 13 miljardin dollarin. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan tästä summasta 4,6 miljardia oli suoraa aseapua.

Venäjä varoitti hieman ennen Bidenin puhetta Yhdysvaltojen aseavun Ukrainalle johtavan pahimmillaan ydinsotaan. Puheen jälkeen Venäjä ampui Kiovaan kaksi risteilyohjusta. Ne osuivat lähelle hotellia, jossa YK:n pääsihteeri António Guterres majaili meneillään olleen Ukrainan-vierailunsa aikana.

”Kremlin ärsyttävästä retoriikasta huolimatta tosiasiat ovat kaikkien nähtävillä”, Biden sanoi uusista avustusrahoista kertoessaan sanomalehti The Guardianin mukaan.

”Me emme hyökkää Venäjälle. Me autamme Ukrainaa puolustautumaan Venäjän hyökkäykseltä.”

Joe Biden kertoi Yhdysvaltojen aseavusta Ukrainalle torstaina Washingtonissa.

Sotilaallisen lisäavun määrä on lähes nelinkertainen Suomen kuluvan vuoden puolustusbudjettiin nähden ja kahdeksankertainen verrattuna Ukrainan puolustusbudjettiin. Summalla hankitaan tykistöä, panssariajoneuvoja sekä ilmapuolustus- ja panssarintorjuntaohjuksia.

Lisäksi Ukrainaa avustetaan kybersodankäynnin kykyjen kehittämisessä, avustetaan tiedustelussa, tuetaan ammusteollisuutta, autetaan miinanraivauksessa ja kehitetään puolustautumista kemiallisilta ja biologisilta aseilta. Summaan on laskettu myös kuluja, jotka aiheutuvat Naton itäisten jäsenmaiden varustamisesta.

Jättisummaa tai uusia aseita ei toisin sanoen siirretä saman tien Kiovaan vaan kyseessä on laajan ja todennäköisesti vuosien mittaisen sotilaallisen yhteistyön käynnistäminen. Samasta asiasta kertoo, että Yhdysvaltain kongressin torstainen päätös päivittää vuoden 1941 Lend and Lease -lakia. Päivityksen tarkoitus on helpottaa aseavun antamista Ukrainalle.

Yhdysvallat antoi Lend and Lease -ohjelmalla miljardien lainat Neuvostoliitolle, Britannialle ja muille liittoutuneille natsi-Saksan kukistamiseksi vuosina 1941–1945. Vastineeksi liittoutuneiden eurooppalaiset jäsenmaat antoivat Yhdysvalloille palveluksia kuten sotilastukikohtia. Sodan päätyttyä Washington pienensi lainapääomaa reilusti ja antoi lopulle lainoille pitkän ja matalakorkoisen maksuajan.

Ukraina kuuluu entuudestaan Yhdysvaltain ulkoministeriön aseellisen yhteistyön ohjelmaan, jossa se on virallisesti Kalifornian kansalliskaartin yhteistyökumppani. Vuonna 1993 aloitetun ohjelman tarkoituksena on auttaa entisiä Varsovan liiton jäsenmaita ja Neuvostoliitosta itsenäistyneitä valtioita kehittämään puolustusvoimiaan. Ulkoministeriön mukaan Kalifornian kansalliskaarti on vastannut yhteisistä sotaharjoituksista Ukrainan kanssa jo 29 vuoden ajan.

Yhdysvaltain tämän vuoden avustukset Ukrainalle ylittivät jo ennen Bidenin torstaista ilmoitusta kaikkien 30 muun maan ja EU-instituutioiden antamien avustusten yhteissumman. Avustuksia tilastoivan IFW-tutkimuslaitoksen mukaan kakkonen on Puola, joka oli maaliskuuhun mennessä antanut noin miljardin euron avustukset Ukrainalle.

Puolan antaman ensiavun erikoisuus oli, että se oli lähes kokonaan silkkaa rahaa. Myöhemmin Puola yhdessä muiden Natoon kuuluvien Ukrainan naapurimaiden kanssa on kertonut halukkuudestaan antaa Ukrainalle raskasta sotakalustoa.

Jos Ukrainalle annettu apu suhteutetaan antajamaan bruttokansantuotteeseen, on avustustilaston ylivoimainen ykkönen Viro. Viron ulkoministeriön mukaan maa on antanut tähän mennessä Ukrainalle humanitaarista apua ja aseapua yhteensä 230 miljoonalla eurolla.

Suomen hallitus päätti heti Venäjän hyökkäyksen alussa 14 miljoonan euron avustussummasta. Myöhemmin helmikuussa Suomi antoi Ukrainalle sotilaallista apua, muun muassa rynnäkkökivääreitä, kertasinkoja, luotiliivejä ja kypäriä.

IFW:n tilastosta selviää, että Suomi on itse arvioinut tämän sotilaallisen avun yhteisarvoksi hieman yli kymmenen miljoonaa euroa.