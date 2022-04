Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin haastattelussa Linde kertoo Ruotsin Nato-prosessista ja pitävänsä myönteisenä, jos Ruotsi ja Suomi päätyisivät samalle linjalle.

Tukholma

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde sanoo Ruotsin ja Suomen olevan tervetulleita Natoon, jos maat päättävät hakea jäsenyyttä.

”Se lisäisi turvallisuutta”, Linde sanoi.

Omaa Nato-kantaansa Linde ei vielä kerro, koska sekä hallituksen että hänen puolueensa sosiaalidemokraattien Nato-prosessi on vielä kesken.

Linde kuitenkin pitää epätodennäköisenä, että hallitus ja puolue päätyisivät eri kantoihin Nato-kysymyksen suhteen. Hallituksen selvitys valmistuu Ruotsissa 13. toukokuuta.

Ruotsin vasemmistopuolue on vaatinut Nato-jäsenyydestä kansanäänestystä, mitä Linde ei pidä hyvänä ideana. Sosiaalidemokraattien entinen hallituskumppani ympäristöpuolue puolestaan haluaisi siirtää Nato-päätöksen vaalien jälkeiseen aikaan. Ruotsissa on vaalit syksyllä.

Linden mukaan Ruotsi pystyy hoitamaan Nato-prosessin riittävän demokraattisesti kovasta vauhdista huolimatta.

”Olisin toivonut, että ympäröivä maailma ei olisi ollut niin brutaali, että tällaista kiirettä vaadittiin”, Linde sanoo haastattelussa.

Kansanäänestys asettaisi Ruotsin alttiiksi disinformaatio­kampanjoille ja yhteiskunnan polarisaatiolle, Linde sanoo. Hän myös kertoo Nato-jäsenyyden olevan sen kaltainen kysymys, josta päättäjät eivät voi kertoa kaikkea tietoa julkisuuteen.

”On luotettava että istuva hallitus valtiopäivien tuella tekee Ruotsin kansan kannalta parhaan päätöksen”, Linde sanoo.

Linden mukaan Ruotsissa on nyt käytävä keskustelua Naton hyvistä ja huonoista puolista. Haastattelussa hän itse puolustaa Natoa Ruotsissa esitetyltä kritiikiltä.

”En usko yhtään argumentteihin, joiden mukaan emme voisi toimia välittäjänä tai aseistariisunnan puolesta. Meidän ei myöskään tarvitse sijoittaa ydinaseita päiväkotien yhteyteen, kuten vasemmistopuolueen puheenjohtaja [Nooshi Dadgostar] populistisesti väitti. Se on puhdasta disinformaatiota, joka pelaa Venäjän pussiin. On mahdollista, kuten Saksa, Tanska, Islanti ja Norja, päättää, että ydinaseita ei sijoiteta maahan rauhan aikana. Sitä paitsi Natolla ei ole mitään omia ydinaseita, vaan kyse on kansallisista päätöksistä”, Linde sanoo.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde vierailee tänään perjantaina Helsingissä, jossa hän tapasi kollegansa Pekka Haaviston.

Se, mitä Suomi päättää Nato-jäsenyydestä, vaikuttaa paljon Ruotsin päätökseen, Linde sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.