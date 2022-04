Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Sairaudet

Pikkulasten selittämättömät maksatulehdukset huolestuttavat Britanniassa, vastaavia hepatiitti-tapauksia löytynyt myös muualla Euroopassa

Sairastuneet ovat pääsääntöisesti alle 5-vuotiaita. Britanniassa sairastuneita lapsia on jo yli sata. Heistä ainakin kymmenen on saanut maksansiirron. Taustalla on ehkä adenovirus.

Potilaita lontoolaissairaalan vastaanotossa.