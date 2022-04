Swedbankin mukaan ongelmat alkoivat pankin järjestelmäpäivityksen yhteydessä. Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelema pankin asiakas kertoi perjantaina tilinsä olleen yli miljoona kruunua miinuksella.

Tukholma

Ruotsalaispankki Swedbankin toiminnoissa on ollut vakavia ongelmia torstai-illasta lähtien.

Asiakkaiden maksuliikenteessä on ollut häiriöitä ja monien tilit ovat olleet miinuksella. Myös pikamaksupalvelu Swishin käytössä on ollut häiriöitä. Swish on Ruotsissa hyvin laajassa käytössä oleva sovellus, jolla voi suorittaa maksuja kännykällä.

Swedbankin mukaan ongelmat alkoivat pankin järjestelmäpäivityksen yhteydessä.

Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelema pankin asiakas kertoi perjantaina tilinsä olleen yli miljoona kruunua miinuksella.

Asiakas kertoo, että hän ei pysty nyt käytännössä tekemään mitään ostoksia, koska hänellä ei ole lainkaan käteistä. Hän kertoo työkaveriensa toimittaneen hänelle ruokaa.

Myös muut pankin asiakkaat kertovat Swedbankin sosiaalisten medioiden tilien kommenttikentissä tiliensä olevan miinuksella. Kaikkiin pankin asiakkaisiin ongelmat eivät ole vaikuttaneet.

Swedbank on kertonut pyrkivänsä ratkaisemaan ongelman. Pankki vakuuttaa myös asiakkailleen, että heidän rahansa ovat turvassa.