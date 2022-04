Afganistanin Taleban-johtaja penää hallintonsa tunnustamista, koska ”maailmasta on tullut pieni kylä”

Ääri-islamilaisen Talebanin ylin johtaja Hibatullah Akhundzada laati viestin paastokuukausi ramadanin päättyessä.

Afganistanissa valtaapitävän ääri-islamilaisen Taleban-järjestön johtaja Hibatullah Akhundzada vetosi perjantaina maailman maihin, että nämä tunnustaisivat virallisesti hänen hallintonsa.

Talebanin johtaja Hibatullah Akhundzada.

Akhundzada perusteli asiaa kirjallisessa viestissään, jonka hän oli laatinut paastokuukausi ramadanin päättyessä.

”Epäilemättä, maailmasta on tullut pieni kylä”, Akhundzada totesi.

”Afganistanilla on merkitystä maailman rauhan ja vakauden kannalta. Tämän nojalla maailman pitäisi tunnustaa Afganistanin islamilainen emiraatti.”

Taleban nousi valtaan viime elokuussa, kun Yhdysvaltain johtama länsiliittouma oli vetäytymässä lopullisesti Afganistanista.

Yksikään valtio ei ole tunnustanut diplomaattisesti Talebanin hallintoa.

Taleban on palauttanut Afganistaniin tiukan islamilaisen kurin. Naiset on suljettu käytännössä kokonaan julkisesta elämästä, ja tyttöjen koulutus on kielletty yläkouluiästä lähtien.