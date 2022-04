Ruotsi panostaa 1,6 miljardia kruunua Gotlannin puolustukseen: ”Gotlanti on Ruotsille valtavan tärkeä”

Rahalla on tarkoitus rakentaa saarelle muun muassa kasarmi, palvelukeskus ja lääkäriasema. Lisäksi saarelle rakennetaan uusia tiloja puolustusvoimien ajoneuvoille ja panssarivaunuille.

Tukholma

Ruotsin hallitus vahvistaa Gotlannin saaren puolustusta noin 1,6 miljardin kruunun (155 miljoonaa euroa) määrärahalla, kertoo finanssi­markkina­ministeri Max Elger.

Saaren vahvistaminen on osa Ruotsin maanpuolustuksen vahvistamista Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Ministeri Elgerin mukaan tavoitteena on kouluttaa saarella yhä enemmän varusmiehiä.

”Gotlanti on Ruotsille valtavan tärkeä. Meidän on puolustettava Gotlantia, mutta vahva sotilaallinen läsnäolo vakauttaa myös koko Itämeren aluetta. Tämä työ on jatkunut pitkään, mutta Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen Gotlantiin suuntautuvat investoinnit ovat erittäin tärkeitä”, Elger sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan.

Gotlannin puolustuksen vahvistaminen on osa Ruotsin uusia panostuksia puolustukseen.

Valtiopäiväpuolueet ovat jo sopineet antavansa Ruotsin puolustusvoimille kahden miljardin kruunun lisämäärärahan vuodelle 2022. Lisäksi hallituksen tavoitteena on nostaa Ruotsin puolustusmäärärahat kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt Ruotsin puolustusmenot ovat noin 1,25 prosenttia bkt:stä.