Monella suomalaisella on käsitys, että olemme EU:n mallioppilaita, jotka tekevät aina enemmän kuin mitä Brysselin herrat ja rouvat pyytävät. Mielikuva on ainakin osin jäsenyyden alkuvuosilta kumpuava karikatyyri, mutta yleensä ottaen Suomea on pidetty rakentavana ja aktiivisena unionin jäsenmaana.