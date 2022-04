Putin ilmoitti saapuvansa G20-huippu­kokoukseen, jonne myös Zelenskyi on kutsuttu

Indonesian presidentti Joko Widodo kertoi kutsuneensa kokoukseen myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

Indonesiassa sijaitsevalla Balin saarella on tarkoitus järjestää G20-maiden huippukokous marraskuussa 2022. Kokoukseen on vielä pitkä aika, mutta siihen liittyy suuria epäselvyyksiä.

Yksi G20-maista on Venäjä, joka aloitti helmikuussa täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut, että Venäjä pitäisi erottaa G20-ryhmästä. Venäjä ei kuitenkaan aio erota. Myöskään Kiina ei tue Venäjän erottamista.

Perjantaina Indonesian presidentti Joko Widodo ilmoitti, että Vladimir Putin on hyväksynyt kutsun kokoukseen.

Voisivatko länsimaiden johtajat suostua osallistumaan samaan huippukokoukseen Putinin kanssa?

Presidentti Widodo kertoi kutsuneensa huippukokoukseen myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin. Zelenskyi kiitti Twitterissä kutsusta muttei kertonut, aikooko osallistua kokoukseen.

Maaliskuun alussa Indonesia tuomitsi 140 muun maan kanssa Venäjän hyökkäyksen YK:n yleiskokouksessa. Sen sijaan kun huhtikuussa YK:n yleiskokous päätti erottaa Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeus­neuvostosta, Indonesia pidättäytyi äänestämästä.

Indonesiaa on vaadittu tuomitsemaan Venäjän sotatoimet tiukemmin. Presidentti Widodo kertoi perjantaina, että maa on valmis lähettämään Ukrainaan humanitaarista apua muttei aseita.

UUTISKANAVA CNN kertoo, että toistaiseksi Valkoinen talo ei ole tehnyt päätöstä G20-kokouksen boikotoinnista.

Huhtikuussa Washingtonissa järjestetyssä G20-maiden tapaamisessa nähtiin usean maan valtionvarainministerien ulosmarssi, kun Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov sai puheenvuoron.

Toistaiseksi on mahdotonta arvioida, mikä maailmantilanne on marraskuussa ja missä tilassa Ukrainan sota on silloin. Tällä hetkellä asiantuntijat pitävät mahdollisena, että sota voi jatkua Ukrainassa jopa vuosia.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki sanoi torstaina, että Yhdysvaltojen näkemys tulevasta G20-kokouksesta on selvä.

”Presidentti on ilmaissut kantansa selkeästi: tämän ei pitäisi tapahtua normaalisti ja Venäjän ei pitäisi olla mukana. Mutta kokoukseen on vielä kuusi kuukautta aikaa”, Psaki sanoi.

CNN:n tietojen mukaan Valkoinen talo on tehnyt kokousta varten jo vaihtoehtoisia suunnitelmia, kuten alemman tason edustajiston lähettämistä tai etäosallistumista. Tällä hetkellä todennäköisimpänä pidetään silti Bidenin osallistumista paikan päällä, vaikka Putin osallistuisi myös.

G20-ryhmään kuuluvat Argentiina, Australia, Brasilia, Britannia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Yhdysvallat ja edustus Euroopan unionista.