Ukraina on poistanut kaikki tuontimaksut vanhoilta autoilta sotatilan ajaksi. Se on aiheuttanut pahoja ruuhkia EU:n ja Ukrainan rajoille.

Medyka, Puola

Sodalla on monenlaisia sivuvaikutuksia. Yksi niistä näkyy EU:n Ukrainan-vastaisilla rajoilla käytettyjen tuontiautojen pitkinä jonoina.

Esimerkiksi Medykan raja-asemalla Kaakkois-Puolassa jonotti perjantaina Ukrainaan pääsyä kilometritolkulla tuontiautoja. Ne olivat Puolan, Saksan ja monen muun EU-maan kilvissä.

Syynä tuontiralliin on Ukrainan parlamentin eli radan hyväksymä ja presidentti Volodymyr Zelenskyin allekirjoittama laki, jolla käytetyt tuontiautot on vapautettu tuontitullista, arvonlisäverosta ja valmisteverosta sotatilan ajaksi.

Presidentin päätöstä ylistettiin rajalla.

”Zelenskyi on tehnyt hyvän teon meille tavallisille ihmisille. Kerrankin poliitikot ajattelevat kansaa”, suitsutti Lvivin alueella asuva Halina.

Hän istui 15 vuotta vanhassa BMW:ssä, jota hän oli tuomassa Puolasta kaverinsa kaverille.

Kyse on eräänlaisesta työstä, sillä Halina saa hakumatkasta palkkaa. Se tulee sodan myötä työttömäksi jääneelle naiselle tarpeeseen.

Työstä autonhaku myös käy: Halina oli ollut jonossa jo kaksi vuorokautta.

Halinan takana jonottavalla Volodymyrilla oli allaan vuoden 2007 Seat Leon. Hän toi sitä omaan käyttöönsä.

Autossa on vikoja, mutta se ei Volodymyria haitannut.

”Ukrainassa korjaamme sen halvalla itse. Tärkeintä on saada se rajan yli.”

Jonoja Medykan rajanylityspaikalla Puolassa kohti Ukrainaa.

Volodymyr maksoi autosta Saksassa 2 900 euroa. Ennen presidentin hyväksymiä helpotuksia sen lopulliseksi hinnaksi olisi tullut 6 000 euroa. Melkoinen säästö siis.

Valmistevero on ollut sitä korkeampi, mitä vanhempi auto on. Tämä on rajoittanut erityisesti halvimpien autojen tuomista Ukrainaan. Kun keskipalkka on Ukrainassa vain 450 euroa, monen autonhankinta on tyssännyt korkeisiin tuontimaksuihin.

Ukrainan puolella autosta on yhä maksettava erinäisiä kuluja, kuten eläke- ja sotamaksu, tullivälittäjän kulut sekä noin sadan euron ”todistus siitä, että auto on auto”, kuten Volodymyr paperia luonnehtii.

Rajanylitystä jonotti paljon autonkuljetusrekkoja.

Tšervonohradin kaupungista kotoisin oleva Svetlana Karpenko on jonottamisesta niin väsynyt, että pystyy juuri ja juuri puhumaan.

Hänellä on ollut ajokortti jo kymmenen vuotta, mutta Puolan Przemyślistä hankittu vuoden 2004 Opel Corsa on hänen ensimmäinen autonsa. Hintaa sille tuli 1 100 euroa.

”Ennen en tarvinnut autoa, mutta nyt teen vapaaehtoistyötä ja vien ukrainalaispakolaisia Puolaan”, Karpenko kertoo.

Auton hän löysi samalla tavalla kuin useimmat muutkin ostajat: yksityisen myyjän netti-ilmoituksesta.

Rajalla seisoo myös autorekkoja. Käytetyn auton voi tilata suoraan Ukrainaan. Tämä on kätevä vaihtoehto esimerkiksi 18–60-vuotiaille miehille, jotka eivät pääse maasta ulos.

Tullimaksujen poistuttua Ukrainaan tuotiin kahdessa viikossa 19 000 autoa. Tuonti on sallittu vain kuudella rajanylityspaikalla.

Autojen tuontihelpotuksia on perusteltu sillä, että Ukrainan autokanta on kärsinyt sodassa pahoin.

Ekonomitšeska Pravda -lehden mukaan jopa puoli miljoonaa autoa on tuhoutunut tai kadonnut. Osan ovat varastaneet venäläiset. Lisäksi ukrainalaiset ovat itse vieneet ulkomaille 300 000 autoa.

Nyt parlamentissa on kuitenkin vireillä lakihanke, joka palauttaisi tullimaksut.

Sen alullepanijan, kansanedustaja Daniil Hetmanskin mukaan tuontiautoralli on ruuhkauttanut raja-asemat ja haittaa humanitäärisen ja aseavun kuljetuksia. Lisäksi valtio menettää hänen mukaansa tuloja yli kymmenen miljoonaa euroa viikossa.