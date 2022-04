Arvio uhrien tarkasta määrästä vaihtelee kymmenen ja lähes 70:n välillä. Mikään taho ei ole vielä ottanut iskua nimiinsä.

Mahdollisesti yli 60 ihmistä kuoli moskeijassa tapahtuneessa räjähdyksessä Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa perjantaina.

Räjähdys tapahtui Khalifa Sahib -moskeijassa kaupungin länsiosassa alkuiltapäivästä, kertoi sisäministeriön apulaistiedottaja Besmullah Habib uutistoimisto Reutersin mukaan.

Moskeijan johtaja Sayed Fazil Agha kertoi Reutersille, että mahdollinen itsemurhapommittaja olisi osallistunut perjantain seremoniaan. Hän sanoi menettäneensä sukulaisiaan iskussa.

”Selvisin itse, mutta menetin rakkaani”, johtaja totesi Reutersille.

Arvio uhrien tarkasta määrästä vaihtelee. Perjantaina sisäministeriö kertoi vahvistettujen kuolleiden määrän olevan kymmenen. Reutersille puhunut lähde kuitenkin kertoi, että sairaalat olisivat vastaanottaneet ainakin 66 ruumista ja 78 loukkaantunutta.

Iskun tekijästä ei ole toistaiseksi selvyyttä. Afganistanissa on tapahtunut viime viikkoina useita räjähdyksiä, joissa on kuollut siviilejä. Äärijärjestö Isis on ottanut osan räjähdyksistä nimiinsä.

Kabulissa sijaitseva hätäsairaala kertoi Reutersille, että se on pelkästään huhtikuussa hoitanut yli sataa iskuissa loukkaantunutta ihmistä.

Useat hyökkäykset ovat kohdistuneet shiiavähemmistöön, mutta sunnimoskeijoihin, kuten perjantaina kohteena olleeseen Khalifa Sahibiin, on myös hyökätty, kertoo Reuters.