Ulkoministeri Ann Linde sanoi SVT:n haastattelussa myös, että Ruotsin tulee ottaa Suomen ratkaisut huomioon tehdessään omia turvallisuuspoliittisia päätöksiään.

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde sanoo Ruotsin yleisradio SVT:lle, että uskoo Suomen hakevan Nato-jäsenyyttä.

”Uskon, että sen voi sanoa tietyllä varmuudella”, hän sanoi.

Suomen ulkoasianvaliokunta teki vierailun Ruotsiin viime viikolla, mainitsee Linde.

”Myös heidän edustajansa sanoivat, että tämä tulee olemaan tilanne, sillä julkinen mielipide on muuttunut niin paljon ja lähes kaikki puolueet ovat muuttaneet mielensä sen vuoksi, mitä Venäjä on tehnyt.”

HS:n tietojen mukaan Suomi ilmoittaa Nato-ratkaisustaan, joka tulee mitä todennäköisimmin olemaan jäsenyyden hakeminen, toukokuun puolivälin jälkeen.

Ruotsin täytyy Linden mukaan ottaa Suomen ratkaisut huomioon tehdessään omia turvallisuus­päätöksiään.

”Meidän on sisällytettävä tämä analyysiimme, tilanteesta tulee täysin erilainen”, sanoi Linde.

”Ruotsi ja Suomi ovat olleet sotilaallisesti liittoutumattomia. Se on laskenut jännitteitä alueellamme, se on palvellut Ruotsia hyvin, se on edistänyt alueemme vakautta. Jos Suomi liittyy, niin sama asia ei enää päde ja sitten on katsottava, mitä johtopäätöksiä meidän tulee tehdä.”

Linde tapasi perjantaina Helsingissä Suomen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) Linde sanoi jo silloin, että Suomen ratkaisut vaikuttavat Ruotsin päätöksiin, vaikka molemmat maat tekevätkin päätöksensä itse.

Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kutsui viestipalvelu Twitterissä Linden kannanottoa mielenkiintoiseksi.

”Mielenkiintoista. Ruotsin ulkoministeri Ann Linde sanoo juuri nyt SVT:ssä , että Suomi tulee hakemaan NATO-jäsenyyttä. Ja Ruotsin on otettava se huomioon”, kirjoittaa Henriksson.

Linde ei ota SVT:n haastattelussa kantaa siihen, kuinka lähellä Nato-jäsenyyttä Ruotsi on tällä hetkellä.

”Tällä hetkellä en sanoisi, että se kallistuu kumpaankaan suuntaan, on vähän liian aikaista. Vielä on paljon keskusteluja käytävänä.”

Linde matkustaa tulevalla viikolla sekä Washingtoniin että Ottawaan tapaamaan Yhdysvaltain ja Kanadan ulkoministerejä.

Linde myös sanoo, ettei Ruotsille ole ”tiukkoja” turvatakuita Nato-jäsenyys­hakemusprosessin ajaksi.

”Tiukat turvatakuut saa vain, jos on Naton jäsen, mutta voi saada muunlaisia takuita.”