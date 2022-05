Azovstalin terästehtaan maanalaisista tunneleista sunnuntaina evakuoitu Natalia Usmanova pelkäsi tunnelien sortuvan pommitusten voimasta. Evakuoinnit jatkuvat maanantaina YK:n ja Punaisen Ristin avustuksella.

Sunnuntaina 1. toukokuuta toteutuivat vihdoin ensimmäiset evakuoinnit Azovstalin terästehtaalta Mariupolista.

Ukraina oli pyrkinyt järjestämään evakuointeja jo pitkään, mutta vasta nyt alueelle saatiin evakuointikäytävät mahdollistanut tulitauko ensimmäistä kertaa sodan syttymisen jälkeen.

Valtavan terästehtaan alla risteilevä tunneliverkosto on ollut mariupolilaisten viimeinen pakopaikka kaupungissa, jota Venäjän joukot ovat piirittäneet ja pommittaneet viikkokausia. Taisteluja on käyty teollisuus- ja satamakaupunki Mariupolissa sodan alusta alkaen ja kaupunki on tuhottu lähestulkoon maan tasalle.

Bezimenneen sunnuntaina evakuoitu Natalia Usmanova kertoo The Guardianin haastattelussa pelänneensä, että pommitukset peittäisivät bunkkerin uloskäynnit.

37-vuotias Usmanova puhui The Guardianille sen jälkeen, kun hänet oli evakuoitu Azovstalin terästehtaan alla sijaitsevista sokkeloista.

”Pelkäsin, ettei bunkkeri kestäisi sitä [pommitusta]”, Usmanova kertoi.

”Kun bunkkeri alkoi täristä, olin hysteerinen, mieheni voi taata sen. Pelkäsin, että bunkkeri romahtaisi kasaan.”

Hän muistaa hapen vähyyden pommisuojassa sekä pelon, jonka vallassa bunkkeriin piiloutuneet olivat.

”Emme nähneet aurinkoa niin pitkään aikaan”, Usmanova kertoo.

Usmanova evakuoitiin sunnuntaina Bezimennen kylään, joka sijaitsee 30 kilometriä Mariupolista itään Donetskin alueella.

Hän kertoo vitsailleensa miehensä kanssa evakuointibussissa siitä, ettei heidän enää tarvitse käydä vessassa taskulampun kanssa.

”Et voi uskoa sitä kauheutta, jonka olemme joutuneet käymään läpi. ”Olen asunut siellä [Mariupolissa] koko elämäni, mutta se, mitä siellä näimme, oli aivan kammottavaa.”

Usmanova puhuu BBC:n uutisvideolla, jonka voi katsoa täältä. Osa videomateriaalista on merkitty Venäjän puolustusministeriön kuvaamaksi.

Ukrainalainen Ukrainska pravda -lehti julkaisi sunnuntaina alla olevan videon Mariupolin evakuoinnista.

Lehden mukaan videon kuvaamisesta vastasivat Ukrainan Azov-joukot, ja videon teksteissä kiitellään operaation onnistumisesta presidentti Volodymyr Zelenskyiä. Videolla tai jutussa ei kerrota evakuoinnista tai sen määränpäästä tarkemmin.

Videolla kameran takaa kuuluva miesääni kysyy evakuointibussissa istuvilta naiselta ja lapsilta venäjäksi: ”Ruokaahan teillä ei käytännössä ollut, eikö niin?”, mihin lapset vastaavat myöntävästi: ”Ei ollenkaan, kaikki loppui”. Nainen kertoo, että lapset tahtoivat jatkuvasti syödä.

Mariupolin kaupungista ja Azovstalin terästehtaan alueelta evakuoituja henkilöitä kuljettava bussisaattue matkasi kohti Zaporižžjaa maanantaina.

Nainen pitelee lasta Zaporižžjaan matkaavan evakuointibussin vieressä maanantaina.

Sunnuntaina Venäjä ilmoitti evakuoineensa 80 siviiliä Bezimennen kylään Venäjän hallitsemalle Donetskin alueelle, 30 kilometriä Mariupolista kohti Venäjän rajaa.

Ukraina puolestaan ilmoitti evakuoineensa 100 siviiliä, joiden oli tarkoitus matkata toiseen suuntaan, Mariupolista 150 kilometriä luoteeseen sijaitsevaan Zaporižžjaan, joka on Ukrainan joukkojen hallussa.

Evakuoitujen oli määrä saapua Zaporižžjaan maanantaina, minkä lisäksi Ukraina ilmoitti aikovansa jatkaa maanantaina siviilien evakuoimista Mariupolista. Zaporižžjassa presidentti Zelenskyin on tarkoitus itse maanantaina tavata evakuoituja.

Uutistoimisto Reuters kertoi maanantaiaamuna, että lisää evakuointibusseja olisi päässyt lähtemään Mariupolista. Reutersin mukaan evakuoidut siviilit eivät olleet Venäjän saartamalta Azovstalin terästehtaalta, kuten sunnuntaina evakuoidut siviilit olivat olleet.

Myöhemmin maanantaina evakuoinneista levisi kuitenkin ristiriitaisia tietoja. Kun aiemmin kaupungin pormestarin avustaja kertoi, että siviilejä kuljettavat evakuointibussit olisivat jo lähteneet Mariupolista, korjasi kaupunginvaltuusto lausuntoa myöhemmin sanoen, etteivät bussit olleet vielä edes saapuneet sovittuun hakupaikkaan, kertoo Reuters.

Valtuusto kehotti evakuoitavia ihmisiä pysymään paikoillaan. Välittömästi ei saatu tietoja siitä, mikä on aiheuttanut viivästyksen.

Myöhemmin myös Mariupolin pormestarin avustaja totesi, että evakuoinneissa onkin ongelmia.

Ukrainan evakuointioperaation yksityiskohdista on toistaiseksi pysytty turvallisuussyistä vaiti.

Molempiin evakuointeihin Mariupolista ja Venäjän piirittämältä Azovstalin terästehtaan alueelta osallistuivat Ukrainan ja Venäjän joukkojen lisäksi YK ja Punainen Risti.

Mariupol on Venäjälle strategisesti tärkeä maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Venäjän täytyy saada se hallintaansa, jos se tahtoo luoda maayhteyden Itä-Ukrainassa tukemiensa separatistialueiden ja vuonna 2014 anneksoimansa Krimin niemimaan välille.

Venäjän joukot eivät kuitenkaan ole onnistuneet murtamaan Ukrainan puolustusta Azovstalin terästehtaan alueella, ja ukrainalaissotilaat ovat torjuneet Venäjän antautumisvaatimukset. Niinpä Venäjä päätyi saartamaan aluetta, jonka valtaaminen on presidentti Vladimir Putinin mukaan ”tarpeetonta”

Mariupolin pormestarin Vadym Boitšenkon mukaan lähes puolen miljoonan asukkaan kaupungissa on kuollut sodan aikana yli 20 000 siviiliä. Arviot Azovstalin terästehtaan alueella piilottelevista siviileistä ja sotilaista vaihtelevat sadoista jopa tuhansiin.

