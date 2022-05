HS seurasi voitonpäivän paraatin kenraali­harjoitusta Moskovassa – ”Venäjällä on kaksi luotettavaa liittolaista: armeija ja laivasto”, ihastelivat kaupunkilaiset

Venäjän sotatoimet Ukrainassa näkyvät voitonpäivän paraatissa. Hävittäjät lentävät Punaisen torin yli ”erikoisoperaation” tunnuksen Z-kirjaimen muodossa. Kaupunkilaiset saavat seurata paraatia tuntuvan välimatkan päästä.

Moskova

Voitonpäivän paraati marssitaan tänä vuonna Moskovassa viimevuotista pienempänä, mutta maallikko ei sitä huomaisi, jos ei tietäisi.

Paraatin kenraaliharjoitus järjestettiin Moskovassa lauantaina aamupäivällä tismalleen samanlaisena kuin juhlapäivänä ensi maanantaina.

Venäjän asevoimien joukkoja eri haaroineen – sotilaita, sotakoulujen kadetteja, nuorisoarmeijan jäseniä, kansalliskaartilaisia ja jopa kasakoita – näytti riittävän loputtomiin, kun he marssivat Punaiselta torilta rummutuksen säestämänä pitkin Moskova-joen vartta.

Jalkamarssiin osallistuu tänä vuonna puolustusministeriön mukaan 11 000 ihmistä, kun viime vuonna marssijoita oli tuhat enemmän. Sotilaiden jälkeen keskustan kaduille vyöryivät panssarit ja muu sotakalusto.

Letkaa johti neuvostoliittolainen keskiraskas panssarivaunu T-34, joka kuului neuvostoarmeijan pääkalustoon toisessa maailmansodassa. Perässä lipui nykyaikaisempi kalusto, kuten Armata- ja Proryv-panssarivaunut.

Moskovassa voitonpäivän paraatin jalkamarssiin osallistuu 11 000 Venäjän asevoimien ja sen eri haarojen edustajaa.

Venäjän armeijalle paraati on tärkeä näytön paikka, jonka merkitys on vain kasvanut presidentti Vladimir Putinin valtakaudella. Moskovassa paraatin eri osia on harjoiteltu monena päivänä.

Sotakalustoa on paraatissa mukana tällä kertaa 131 yksikköä, viime vuonna yli 190. Lentokoneita ja helikoptereita osallistuu 77. Ilmasotakaluston määrä määräytyy voitosta kuluneiden vuosien mukaan.

Mistään tavalliselle kansalle suunnatusta tapahtumasta voitonpäivän paraatissa ei ole kyse. Katuja on suljettu monin paikon ja kaupunkilaiset on aidattu seuramaan paraatia tuntuvan välimatkan päästä.

Punaiselle torille päästetään vain kutsuvieraita. Paraatia kaupungille tähyilemään saapuneita kaupunkilaisia paimensivat lukuisat poliisit ja kansalliskaartilaiset.

Ohjuksia kuljettavat ajoneuvot ja muu sotakalusto vyöryivät Punaiselta torilta Moskovan keskustan kaduille osana voitonpäivän paraatia.

Moskovalainen pariskunta, eläkeläinen Marija Zozo ja liikemies Aleksandr Štalenkov seurasivat paraatia yrjönnauhat rinnuksissaan. Heistä näyttävä sotilasparaati sopii päivän viettoon erinomaisesti.

”Maamme sijainti on sellainen, että selviytyäksemme meidän on pitänyt aina taistella jonkun kanssa. Kuten tsaarimme Aleksanteri III sanoi, Venäjällä on kaksi luotettavaa liittolaista – armeija ja laivasto”, Zozo totesi. ”Armeija takaa turvallisuutemme.”

Sotaa Ukrainassa Zozo sanoi pitävänsä suurena katastrofina.

”Neuvostoliitossa syntyneenä ja kasvaneena en ole kiinnittänyt huomiota kenenkään etniseen alkuperään tai kansallisuuteen. Kasvoimme tunteeseen kansojen välisestä ystävyydestä. En olisi voinut koskaan uskoa, että sodimme Ukrainan kanssa.”

Moskovalaiset Marija Zozo ja Aleksandr Štalenkov tähyilivät voitonpäivän paraatin kenraaliharjoitusta Moskova-joen rannalta.

Zozolla kostuivat silmät Ukrainasta puhuessa.

”Valitettavasti kaikki muuttuu. Onnettomuudeksi ukrainalaisille veljillemme tuli outoja ajatuksia: nationalistisia ajatuksia ja tämä natsismi.”

”Meillä ei ollut varaa kolmatta kertaa Napoleonin ja Hitlerin jälkeen jäädä jälleen odottamaan kesäkuun päivää, jolloin maahamme hyökätään.”

Puolison mielestä Putin yritti ratkaista ongelman rauhanomaisesti neuvottelemalla. Hän harmittelee, että Putinin Natolle ehdottamiin turvatakuihin ei myönnytty.

”Menetimme 27 miljoonaa ihmistä Suuressa isänmaallisessa sodassa. Kyse on turvallisuudestamme, jotta ei enää koskaan kävisi niin”, Štalenkov sanoo.

Vieressä kuunnellut perheenisä tuli haastattelun jälkeen puristamaan Zozon ja Štalenkovin kättä tuen osoituksena heidän näkemyksilleen.

Monelle pikkupojalle oli puettu sotilassuikka lähestyvän voitonpäivän kunniaksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan eli jo yli kaksi kuukautta kestänyt ”sotilaallinen erikoisoperaatio” ei vaikuta juuri häiritsevän voitonpäivän viettoa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, jolloin venäläiset muistavat Neuvostoliiton ja liittolaistensa voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa tuoreemman sodan varjossa.

Voitonpäivän symboliikkaa hallitsee perinteinen perinteinen musta-oranssi yrjönnauha, mutta ajankohtainen ”erikoisoperaatio” näkyy myös paraatissa.

Taivaalla kaarrelleet helikopterit ja hävittäjät ihastuttivat paraatia seurannutta yleisöä.

Moskovalaiset kuvasivat kännyköillään kädet pystyssä, kun hävittäjät singahtivat taivaalle. Moskova-joen varrella yleisö kiljahteli ihastuksissaan hävittäjien ulinalle ja jylinälle.

Kahdeksan MiG-29SMT-mallin hävittäjää lensi Punaisen torin yli ”erikoisoperaation” tunnuksen Z-kirjaimen muodossa. Sen jälkeen taivaalle ilmestyi muodostelma Venäjän lipun värein maalattuja hävittäjiä.

Sanomalehti Kommersant uutisoi kenraaliharjoituksen jälkeen, että paraatiin osallistui myös Ukrainassa ”erikoisoperaatiossa” sotineita laskuvarjojääkäreitä.

Kahdeksan MiG-29SMT-mallin hävittäjää lensi Punaisen torin yli ”erikoisoperaation” tunnuksen Z-kirjaimen muodossa.

Paraatin osallistuvan ilmasotakaluston määrä määräytyy voitosta kuluneiden vuosien mukaan. Tänä vuonna mukana on 77 helikopteria ja lentokonetta.

Paraati päättyi, kun viimeinen ryhmä hävittäjiä suihkutti taivaalle Venäjän lipun valko-sini-punaiset värit. Rantakadulla paraatia seurannut yleisö puhkesi aplodeihin.

Paraatia seuraamaan oli tuotu paljon lapsia. Fjodor Babitšilla, 7, oli päässään sotilassuikka, kuten useilla muillakin pikkupojilla.

Hän näki isänsä, automekaanikko Igor Babitšin kanssa paraatin ensimmäistä kertaa elävänä. Aiemmin se on katsottu kotona televisiosta.

”Lentokoneet ja tankit olivat parasta. Kaikki oli hienoa”, Fjodor Babitš kuvaili tyytyväisenä.

Igor Babitš sanoi, että hänestä on tärkeää välittää lapsille muistot sodasta, jotta he muistaisivat ja ymmärtäisivät, minkä puolesta heidän isoisänsä ja isoisoisänsä taistelivat ja kuolivat.

Voitonpäivänparaati järjestetään 28 kaupungissa ympäri Venäjää sekä Krimillä. Ulkomaiden johtajia ei ole tänä vuonna kutsuttu voitonpäivänjuhliin.