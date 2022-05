Penzassa oppilaat ilmiantoivat sotaa kritisoineen opettajansa, Pietarissa eläkeläinen sotatietoa supermarketissa levittäneen taiteilijan. ”Kyse ei ole täysin kannustetusta toiminnasta, kuten Neuvostoliitossa, mutta ilmiöstä on tullut näkyvä”, kuvailee OVD-Infon tiedottaja Marija Kuznetsova.

Venäjällä on voimassa käytännössä sotasensuuri ja monet kansalaiset ovat panneet suunsa suppuun seurausten pelossa. Kuvassa moskovalaisia Venäjän ulkoministeriön rakennuksen edustalla 5. huhtikuuta.

Moskova

Venäjällä kansalaisten toisistaan tekemät ilmiannot ovat lisääntyneet Ukrainan sodan aikana. Sodanvastustajista moni on joutunut poliisin pidättämäksi toisen kansalaisen ilmiantamana.

Kansalaisjärjestö OVD-Info kerää tietoja muun muassa mielenosoituksissa poliittisin motiivein pidätetyistä kansalaisista. Järjestön tiedottajan Marija Kuznetsovan mukaan ilmiannoissa on tapahtunut selvä nousu kuluneen parin kuukauden aikana.

”Emme voi sanoa, että tämä on täysin kannustettua, hyväksyttävää toimintaa, kuten Neuvostoliitossa. Siitä on kuitenkin tullut rohkaistumpaa ja näkyvämpää. Emme ole aiemmin nähneet tällaista. Mutta kyse ei ole vielä täydestä suunnanmuutoksesta”, Kuznetsova sanoo puhelimessa Georgiasta.

Tunnetuimmista tapauksista on uutisoitu monissa venäläisissä tiedotusvälineissä.

Penzassa urheilupainotteisen koulun kahdeksasluokkalaiset oppilaat ilmiantoivat maaliskuun lopussa 55-vuotiaan englanninkielen opettajansa. Naisopettaja oli ilmaissut oppitunnilla sodanvastaisen mielipiteensä.

Pari oppilasta oli kysynyt, miksi he eivät pääsekään kesällä urheilukilpailuihin Eurooppaan. Opettaja oli sanonut pitävänsä Venäjän sulkemista ulos oikeana päätöksenä, mitä oppilaat olivat ihmetelleet.

”Niin kauan kuin Venäjä ei ala käyttäytyä sivistyneellä tavalla, tämä jatkuu ikuisesti”, oli opettaja vastannut. ”No, menet LNR:ään [Luhanskin kansantasavaltaan], siellä on karatea. Menet DNR:ään [Donetskin kansantasavaltaan].”

Yksi oppilaista nauhoitti keskustelun, ja nauhoite luovutettiin viranomaisille. Kuznetsovan mukaan ei ole varmaa, ilmiantoivatko opettajan poliisille oppilaat vai heidän vanhempansa. Opettajaa vastaan on nostettu syyte valeuutisten levittämisestä Venäjän armeijasta.

Pietarissa eläkeläisrouva ilmiantoi maalis–huhtikuun vaihteessa taiteilija Aleksandra Skotšilenkon, joka oli vaihtanut supermarketin hyllyjen hintalaput sodanvastaisiin viesteihin.

Esimerkiksi pikakahvipurkin hintatiedoissa luki hinnan lisäksi, että ”Venäjän armeija pommitti taidekoulun Mariupolissa. Noin 400 ihmistä oli piiloutunut sinne iskuilta.”

Taiteilija Aleksandra Skotšilenko vaihtoi pietarilaisen supermarketin hyllyjen hintalappujen tilalle sodanvastaisia viestejä. Hintalapussa lukee ”Venäjän armeija pommitti taidekoulun Mariupolissa. Noin 400 ihmistä oli piiloutunut sinne iskuilta.” Kuvakaappaus Facebookista.

”Poliisin soitti nimenomaan yksi kaupan asiakkaista. Itse yritys, suuri kauppaketju, jonka tiloissa Skotšilenko toteutti kampanjansa ei tehnyt asiasta mitään valituksia”, Kuznetsova sanoo.

Skotšilenkoa, 31, syytetään niin ikään valeuutisten levittämisestä. Esitutkintavankeudessa istuvaa taiteilijaa uhkaa 5–10 vuoden vankeustuomio.

Venäjällä astui maaliskuussa voimaan laki, joka kieltää muun muassa armeijaa koskevien ”valeuutisten” levittämisen jopa 15 vuoden vankeustuomion uhalla. Maassa on käytännössä voimassa sotasensuuri.

MoskovaSSA kaksi duumanedustajaa Uudet ihmiset ja Yhtenäinen Venäjä -puolueista ilmiantoivat huhtikuun lopussa kaksi pääkaupungin paikallispoliitikkoa.

Paikallispoliitikot Jelena Kotjonotškina ja Aleksei Gorinov olivat esittäneet toistuvasti sodanvastaisia kantoja kaupungin aluevaltuustossa. Krasnoselskin oppositiohenkinen aluevaltuusto oli jopa lähettänyt yhteisen vetoomuksen presidentti Vladimir Putinille sodan lopettamiseksi.

Duumanedustajat tekivät ilmiantonsa valtuustonkokousten videotallenteiden ja edustajien Facebook-päivitysten perusteella.

Gorinov on pidätetty, mutta Kotjonotškina ehti lähteä Venäjältä. He ovat ensimmäiset edustajat, joita vastaan on nostettu syytteet ”valheiden” levittämisestä sodasta.

Ilmiantoja on tehty myös Ukrainan lipun ripustamisesta ikkunaan sekä yksityisistä keskusteluista muun muassa yökerhossa ja hoitolaitoksessa. Kuznetsova sanoo tuntevansa tapauksia myös perheiden sisäisistä ilmiannoista.

OVD-Info on tilastoinut tähän mennessä 107 rikosjuttua, jotka koskevat sodanvastaisia mielenosoituksia ja puheita. Sodanvastaisia hallinnollisia lainrikkomuksia on järjestön tiedossa 1 500.

Osa tapauksista on tullut poliisin tietoon ilmiantajalta, mutta eivät läheskään kaikki.

”Tämä on uusi suuntaus, mutta ilmiantoja ei ole tuhansia tai satojatuhansia, kuten neuvostoaikana. Sanoisin, että toistaiseksi liikutaan kymmenissä tapauksissa.”

Neuvostoliitossa Stalinin terrorin aikana kansalaisia motivoivat ilmiantoihin taloudellinen hyöty eli esimerkiksi ilmiannetun asunnon saaminen ja eräänlainen itsesuojelu.

Kuznetsova sanoo, että mistään tällaisesta ei ole nyt kyse. Hän korostaa, että Venäjällä ennen sotaa kansalaisia ei kannustettu minkäänlaiseen aktiivisuuteen edes hallituksen puolesta.

Ilmiantojen Kuznetsova näkee johtuvan yhteiskunnan polarisaatiosta. Kansalaisten tiedonsaantia on rajoitettu kovalla kädellä, kun riippumaton valtakunnallinen media on suljettu ja Facebook, Instagram ja Twitter estetty.

Vaihtoehtoisen näkökannan puutteessa kallistutaan viranomaisten puheiden kannalle ja noudatetaan niitä. Ilmiantajat voivat kokea olevansa vastuullisia kansalaisia.

”Monet alkavat uskoa, että kaikki Ukrainaa tukevat ovat pettureita, sisäisiä vihollisia, joita vastaan on taisteltava.”

”Ihmiset ovat yksinkertaisesti propagandan aivopesemiä ja he todella uskovat auttavansa löytämään pettureita. He varmaan vain ajattelevat, että etsivät sotaolosuhteissa ukrainalaisia sabotoijia.”