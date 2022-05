Presidentti Putin on voiton­päivänä mahtava suurmies, jolta puuttuu vain voitto ja suuruus

”Patoutunut raivo pääsee valloilleen, sappi kiehuu kansalliskiihkosta, on syydettävä uhkauksia ulkomaailmalle crescendo, voimistuen, koska muuten mikään ei tunnu enää miltään”, kirjoittaa Heikki Aittokoski esseessään.

On maanantai, 9. toukokuuta 2022. Venäjällä presidentti Vladimir Putin herää voitonpäivään. Kansakunta marssii hänen tahdissaan, Punaisella torilla on paraati, askelmerkit on sovittu ja kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

Siis tänään sujuu. Punaisen torin uutiskuvissa nähdään ehjiä venäläisiä panssarivaunuja.