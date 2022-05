Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan ”suodatusleirit” kuuluvat venäläiseen sodankäyntiin. ”Hajotetaan, hallitaan, siirretään väestöä paikasta toiseen ja erotetaan perheitä”, hän sanoo.

Viitteitä ukrainalaisten ihmisten pakkosiirroista on tullut ilmi valtiollisissa tiedustelutiedoissa.

Pentagonin lehdistösihteeri John Kirby kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että ukrainalaisia siviilejä viedään Venäjälle vastentahtoisesti.

”Olemme nähneet viitteitä siitä, että ukrainalaisia viedään Venäjälle vasten heidän tahtoaan.”

Sodan edetessä eri mediat ovat julkaisseet tietoja, joiden mukaan venäläiset ovat rakentaneet niin sanottuja suodatusleirejä Etelä- ja Itä-Ukrainan alueille. Ukrainalaisia kootaan leireille ”tarkastettavaksi” ennen siirtoa Venäjälle.

Kirby ei ottanut tiedotustilaisuudessa kantaa suodatusleirien lukumäärään tai siihen, millaisia leirit ovat.

Ukrainasta on paennut helmikuusta alkaen sodan vuoksi jo lähes kuusi miljoonaa ihmistä, kertoo YK.

Suurin osa heistä on valinnut suunnakseen lännen, eli he ovat paenneet Puolaan, Romaniaan, Moldovaan, Unkariin ja Slovakiaan. Venäjälle on YK:n tilastojen perusteella lähtenyt noin 740 000 ukrainalaista.

Osa Venäjälle päätyneistä on lähtenyt sinne vapaaehtoisesti, mutta osa heistä on mediatietojen mukaan myös pakotettu maahan.

Huhtikuussa Yhdysvaltain Etyj-suurlähettiläs Michael Carpenter kertoi Etyjille antamassaan lausunnossa ”uskottavista raporteista”, jotka osoittavat Venäjän kokoavan siviilejä suodatusleireille Etelä- ja Itä-Ukrainassa.

Carpenterin mukaan ihmisiä kuulustellaan leireillä väkivaltaisesti. Kuulusteluissa pyritään selvittämään leireille tuotujen ihmisten yhteyksiä Ukrainan hallitukseen, armeijaan ja maassa toimiviin itsenäisiin medioihin.

”Tietomme osoittavat, että Venäjä kidnappaa, kiduttaa ja/tai murhaa paikallisia johtajia, journalisteja ja kansalaisaktivisteja sekä uskonnollisia johtohahmoja”, Carpenter kertoi lausunnossaan.

Tiedot leireillä olevien ihmisten lukumäärästä vaihtelevat. Huhtikuussa ukrainalainen uutistoimisto Interfax-Ukraine uutisoi, että Mariupolin lähettyvillä sijaitsevilla leireillä olisi vähintään 20 000 ukrainalaista.

Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko kertoi The Washington Timesille niin ikään huhtikuussa, että venäläiset sotilaat ovat pakottaneet 31 000 ukrainalaista suodatusleireille.

Tiedot leirien olosuhteista ovat kuitenkin tällä hetkellä vähäisiä. Tiedot pohjautuvat lähinnä leireiltä pois päässeiden siviilien kertomuksiin.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on kiistänyt tiedot leireistä. Peskovin mukaan tiedot suodatusleireistä ovat valheellisia.

Oleksandr ja Olena ovat ukrainalainen pariskunta, joka onnistui huhtikuussa pakenemaan Mariupolista, Venäjän lähes kokonaan tuhoamasta kaupungista.

Pariskunta kertoi huhtikuun lopussa Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle lähteneensä kotoaan evakuointipisteelle. Sieltä heidät lopulta vietiin lopulta kuitenkin venäläisten ”pakolaiskeskukseen” Nikolskeen, joka sijaitsee Mariupolin luoteispuolella.

Oleksandr kertoo BBC:n haastattelussa, että paikan olot olivat kuin ”oikealla keskitysleirillä”.

Saavuttuaan pakolaiskeskukseen pariskunta joutui antamaan sormenjälkensä ja heidät valokuvattiin. Lisäksi he joutuivat useita tunteja kestävään kuulusteluun. Oleksandr kuvailee venäläisten pitämiä kuulusteluja sellaisiksi, joita tehdään vankilassa.

”Jos henkilöä epäiltiin ’ukrainalaiseksi natsiksi’, hänet vietiin Donetskiin jatkokuulusteluihin tai tapettavaksi.”

BBC ei ole kyennyt varmistamaan väitettä.

”Pienikin epäröinti tai vastarinta saattoi johtaa siihen, että sinut vietiin kellariin kuulusteltavaksi ja kidutettavaksi. Kaikki pelkäsivät, että heidät viedään Donetskiin”, Oleksander kertoo.

Oleksandrin mukaan kuulustelujen aikana hänen puhelimestaan tarkastettiin valokuvat, soittohistoria ja yhteystiedot. Puhelimen tiedoista etsittiin yhteyksiä journalisteihin, Ukrainan hallintoon ja armeijaan.

Pariskunnan mukaan koontileirillä vanhukset nukkuivat käytävillä ilman patjoja tai peittoja. Leirillä oleville tuhansille ihmisille oli varattu ainoastaan yksi vessa. He kertovat hygieniatarvikkeiden loppuneen parissa päivässä.

”Haju oli todella kammottava”, Olena kuvailee.

Lopulta pariskunta onnistui pakenemaan Zaporižžaan paikallisen kuljettajan avulla. He kertovat etsineensä kolme päivää reittiä, joka kulkisi kaikkien venäläisten tarkastuspisteiden ohitse. He pelkäsivät, että kuljettajat tekevät yhteistyötä venäläisten kanssa.

”Suodatusleireiltä pakeneminen on mahdollista vain näiden paikallisten kuskien avulla. Meillä ei ollut muita vaihtoehtoja: joko meidät pakotetaan Venäjälle tai otamme riskin käyttämällä paikallisia kuskeja.”

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan tietojen vähäisyys ukrainalaisille perustetuista suodatusleireistä johtuu siitä, että Venäjä tulkitsee sodan eri tavalla.

Venäjä on toistuvasti kuvaillut käymäänsä sotaa ”erikoisoperaatioksi”. Venäjän tulkinnan mukaan leireille päätyvät ihmiset eivät ole sotavankeja.

”Jos kysymys olisi sotavangeista, tulisi Kansainvälisen Punaisen Ristin saada pääsy näille leireille. Kun Venäjä ei koe käyvänsä sotaa, jää tämä operaatio kansainvälisten lakien ulkopuolelle. Tavallaan ei ole mekanismeja tietää, mitä käytäntöjä leireillä on tai miten niitä hallinnoidaan. Eli mitä leireillä tapahtuu, siihen meillä ei oikeastaan ole mitään läpinäkyvyyttä.”

Aaltola näkee suodatusleirien keskeisenä motiivina siviilivastarinnan tukahduttamisen. Hän lisää, että suodatusleireiksi kutsutut järjestelmät kuuluvat venäläiseen sodankäynnin tapaan.

”Hajotetaan, hallitaan, siirretään väestöä paikasta toiseen ja erotetaan perheitä. Näin Venäjä on menetellyt kylmän sodan loputtua ja myös neuvostoaikana. Näillä käytännöillä on pitkät perinteet.”

Aaltola pitää huolestuttavana suodatusleirejä koskevien tietojen vähyyttä.

”Mitä enemmän asia jää pimentoon, sitä hälyttävämmäksi tulevat kysymykset leirien olosuhteista ja käytännöistä. Tulee iso kysymysmerkki siitä, että miksi nämä asiat ovat pimennossa.”