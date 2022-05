Espanjan mukaan vakoilusta on vastannut ”ulkoinen” toimija.

Espanjan pääministerin ja puolustusministerin puhelimista on löydetty israelilaisvalmisteinen Pegasus-vakoiluohjelma, kertoi Espanja maanantaina uutistoimistojen mukaan. Espanjan mukaan vakoilusta on vastannut ”ulkoinen” toimija.

Asiaa kommentoinut kansliaministeri Félix Bolanos kertoi, että pääministeri Pedro Sánchezin puhelinta vakoiltiin toukokuussa 2021 ja puolustusministeri Margarita Roblesin puhelinta kesäkuussa samana vuonna. Puhelimista vietiin merkittävä määrä tietoa.

Bolanos ei uutistoimisto AFP:n mukaan kuitenkaan kertonut, onko espanjalaisviranomaisten tiedossa se, kuka vakoilusta on vastuussa.

Pegasuksen omistava israelilaisyhtiö NSO Group on sanonut myyneensä ohjelmistoa hallituksille vain rikollisten ja terroristien paljastamiseksi. Pegasuksella onkin saatu pidätettyä esimerkiksi meksikolainen huumekartellin johtaja Joaquín ”El Chapo” Guzmán.

Espanjassa Pegasus on noussut otsikoihin aiemminkin. Katalonian aluehallinnon mukaan Pegasuksella on vakoiltu ainakin yli kuuttakymmentä Katalonian itsenäisyyttä haluavaa poliitikkoa ja aktivistia. Katalaaniaktivistit ja uskovat, että urkinnan takana on Espanjan hallitus, joka suhtautuu torjuvasti Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiin.

Pegasuksella on vakoiltu myös suomalaisia. Tammikuussa ulkoministeriö kertoi selvittäneensä kybervakoilutapauksia, jotka ovat kohdistuneet Suomen ulkomailla työskenteleviin diplomaatteihin.

”Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön”, ulkoministeriö kertoi aiemmin.

Pegasus saa puhelimeen niin kutsutut pääkäyttäjän oikeudet, jotka ovat laajemmat kuin laitteen käyttäjällä itsellään.

Ohjelman avulla voidaan purkaa viestejä, valokuvia ja sähköposteja, tallentaa puheluita, aktivoida salaa mikrofoneja ja kameroita sekä seurata käyttäjän liikkumista.

Viime kesänä paljastui, että ohjelman avulla on vakoiltu maailmalla esimerkiksi satoja yritysjohtajia, tutkijoita, hallitusten virkamiehiä, presidenttejä ja pääministereitä.