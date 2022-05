Ramadan on päättynyt Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa.

Muslimien pyhän kuukauden aikana Kabulissa ja pohjoisen suurissa kaupungeissa Mazar-i-Sharifissa ja Kunduzissa sekä muutamassa maakuntakeskuksessa tehtiin useita pommi-iskuja. Niissä kuoli satoja ihmisiä.

Jotkin luotettavat lähteet arvioivat 370 ihmisen kuolleen pommi-iskuissa ramadanin aikana. Jihadistijärjestö Isis on kertonut tehneensä kaksi terrori-iskua moskeijoihin sunni- ja suufimuslimeita vastaan. Selvyyttä ei ole kuitenkaan siitä, mikä taho teki muut iskut, jotka kohdistettiin Afganistanin shiiavähemmistöä vastaan.

Huhtikuun 19. päivänä kaksi pommia räjähti Abdulrahim Shahidin yläasteella heti sen jälkeen, kun koulu oli suljettu. Koulu sijaitsee hazaravähemmistön asuttamalla Barchin alueella Kabulissa. Hazarat ovat persiaa puhuva vähemmistö, josta valtaosa on shiiamuslimeja.

Iskun jälkeen verkossa levisi silminnäkijöiden kuvauksia, joiden mukaan jopa 60 ihmistä kuoli iskussa. Talebanin johtama väliaikaishallitus ilmoitti myöhemmin, että kuolleita oli vain kuusi. Hallinto esti joukkohautajaisten järjestämisen seuraavana päivänä.

4,6 miljoonan asukkaan Kabul pimeni auringon laskettua huhtikuun lopussa. Kaupunki on kärsinyt sähkökatkoista.

Kaksi päivää iskun jälkeen räjähdyspaikalla, kapealla kujalla koulun takana, kaikki näyttää siistityltä. Koulun johtaja Gholam-Heydar Hosseini antaa HS:lle iskusta tietoja, jotka ovat ristiriidassa verkossa levinneiden silminnäkijäkuvausten kanssa.

”Täällä oli vain kahdeksan marttyyria, viisi koululaista ja kolme ohikulkijaa”, hän sanoo.

Ennen Talebanin valtaannousua Afganistanin hallitukselle oli tärkeää kertoa terrori-iskujen tuhoista peittelemättä mitään. Tuolloin lehdistöllä oli vapaus haastatella uhreja ja vierailla vapaasti tapahtumapaikoilla.

Talebanin noustua valtaan viime elokuussa toimittajien työtä on ryhdytty rajoittamaan Afganistanissa voimakkaasti. Heitä on uhkailtu ja heidän kimppuunsa on jopa käyty fyysisesti, jos he ovat raportoineet tapahtumapaikoilta.

Talebanin tiedusteluyksiköt ovat painostaneet uhrien perheenjäseniä. Siksi julkiset tiedot uhrien määrästä ovat Talebanin vallan alla epäluotettavia.

Ennen kuin Taleban nousi valtaan, iskuja Afganistanin shiiaväestöä vastaan pidettiin nimenomaan Talebanin karmeana kädenjälkenä. Kun kapinallisryhmä valtasi elokuussa maan ja kansainväliset joukot vetäytyivät, Taleban lupasi taata rauhan ja turvallisuuden Afganistanin kaikille kansanryhmille.

Ilmassa leijuikin jonkin verran toivoa siitä, että väkivaltaisuudet vihdoin päättyisivät ja Afganistanin talous kohenisi.

Aurinkoisena kevätpäivänä kymmeniä naisia on saapunut sinisissä burkissaan leipäjonoon leipomon viereen Kabulissa. Joukossa on myös muutamia miehiä kottikärryineen. He ovat työttömiä sekatyöläisiä, jotka etsivät keikkatyötä.

Haroon, 31, istuu kottikärryissään ja valittaa siitä, ettei työvoimalle ole kysyntää.

”Minulla on kolme lasta. Saan viidestä kuuteen lahjoitusleipää päivässä. Niistä sekä vihreästä teestä teemme päivällisen ja aamupalan. Viime viikolla sain kaksi annosta riisiä, ja jaoimme ne lasten ja vaimon kanssa.”

Leipuri Samim Samimi (keskellä) leipoo leipää leipomossa Kabulissa. Taloustilanteen vuoksi leipien kokoa on pienennetty ja työntekijöiden palkat puolitettu.

Leipuri Samim Samimi.

Samim Samimi, 27, on työskennellyt leipurina jo 13 vuotta.

”Leipomon edessä kerjäävien ja jonottavien määrä on kaksinkertaistunut kolmessa kuukaudessa”, hän toteaa.

Samimi sujauttaa vikkelästi viisi litteää taikinalättyä saviuuniin ja jatkaa:

”Kaksi vuotta sitten, kun täällä oli koronaan liittyvä työttömyyspiikki, kerjäläisiä oli paljon, mutta nyt heitä on enemmän. Kaiken lisäksi leipomon omistaja puolitti minun palkkani sen jälkeen, kun hallitus kaatui.”

Homeira, 23, kantaa kahden kuukauden ikäistä vauvaa sylissään. Hän opetti aiemmin Koraania kotikoulussa 70 oppilaalle.

”Nyt jäljellä on enää viisi oppilasta, joista vain kolmella on varaa maksaa 50 afgaanin kuukausimaksu”, hän sanoo. Summa vastaa noin 0,55:tä euroa.

”Tänä vuonna monet kauppiaat ja liikemiehet ovat poistuneet maasta. Niinpä maksajia on vähemmän. Korruptiosta johtuen emme saa avustuksia ulkomailta.”

Norooz Ali (valkoisessa hatussa) avusti leipomon työntekijöitä, jotka jakoivat köyhille ilmaisia leipiä.

Ilmaisia leipiä jaetaan ennen paaston keskeyttävää iftar-illallista Wazir Akbar Khanin moskeijassa Kabulissa.

Leipomon vieressä Norooz Ali, 62-vuotias hazara, pitää pientä kauppaa, jossa myydään muovituotteita. Hän auttaa leipureita jakamaan leipiä väkijoukolle.

Hän on samaa mieltä kansainvälisestä avusta ja toteaa, että korruptiota on Afganistanissa ”monella tasolla”.

”Esimerkiksi hazaroiden alueella näkee harvemmin kansainvälisten järjestöjen avustusjakelua. Mutta shiiojen suurten ajatollien [uskonnollisten johtajien] järjestämä apu toimii sielläkin.”

Kansan- ja uskonryhmien väliset erimielisyydet ovat syvällä Afganistanin historiassa ja vaikuttavat moniin asioihin. Kuin tätä alleviivaten Norooz Ali toteaa, että ”tadžikkien, uzbekkien ja paštujen turvallisuus on saattanut parantua”.

”Mutta hazaroille elämä Afganistanissa on yhtä kehnoa kuin tasavallan aikoina”, hän sanoo ja viittaa aikaan ennen Talebanin valtaannousua.

Muutama päivä myöhemmin, ramadanin viimeisenä iltana eli viime lauantaina, Kabulin turvallisuusjohtaja Mawlawi Ibrahim on pitämässä lehdistötilaisuutta.

Kabulin turvallisuuspäällikkö Mawlawi Ibrahim järjesti tiedotustilaisuuden hallituksen mediakeskuksen pihalla, koska sähköt olivat poikki pommi-iskun vuoksi.

Turvallisuusjohtaja syyttää puhujanpöntöstään ”vihollisia”, jotka pyrkivät luomaan Afganistaniin pelon ilmapiiriä. Hän vakuuttaa, että Talebanin johtama Islamilainen Emiraatti löytää syylliset ja että he joutuvat kohtaamaan sharialain kaikessa ankaruudessaan.

Kuvaavaa on, että lehdistötilaisuus järjestetään taivasalla. Tämä johtuu siitä, että sähköt ovat poikki Kabulissa, koska edellisenä yönä kaksi suurta tuontisähköä välittävää sähkölinjaa tuhoutui iskuissa.

Mawlawi lupaa puheessaan turvallisuutta kaikille kansalaisille. Näin sanoessaan hän on tietoinen siitä, että samana iltapäivänä vain viiden kilometrin päässä on tehty neljän ihmisen kuoleman vaatinut pommi-isku linja-autoon.

Kun Taliban nousi valtaan, heidän iskulauseensa oli: ”Kuinka kaunis onkaan vapauden kevät”. Iskulauseesta tehtiin seinämaalauksia kaupunkien kaduille.

Ensimmäisenä todellisena keväänä Talebanin valtaannousun jälkeen Afganistan kärsii syvästä lamasta, joka johtuu muun muassa ulkomailla jäädytetyistä pankkitileistä. Tästä on seurannut työttömyyttä ja nopeasti syvenevää äärimmäistä köyhyyttä.

Ja koska kansanryhmien väliset yhteenotot ja terrori-iskut jatkuvat, kaikki viittaa siihen, että kevät jatkuu hyvin epävakaana.