Asiantuntijat uskovat, että vastaavia lämpöaaltoja nähdään tulevina vuosina entistä enemmän.

Intiaa ja Pakistania on piinannut huhtikuun aikana ennätyksellinen lämpöaalto, jonka vuoksi miljoonat ihmiset ovat joutuneet hengenvaaraan, asiantuntijat arvioivat.

Maiden vakavasta tilanteesta on kirjoitettu viime päivinä lukuisia juttuja kansainvälisissä medioissa. Esimerkiksi Intian koillis- ja keskiosissa mitattiin huhtikuussa korkeampi keskimääräinen maksimilämpötila kuin koskaan mittaushistorian aikana.

Intian pääkaupungissa New Delhissä mitattiin seitsemänä päivänä peräkkäin yli 40 asteen lämpötila. Pakistanissa Sindhin provinssissa on mitattu korkeimmillaan yli 47 asteen lämpötila.

Kuivunut joki New Delhissä Intiassa.

Asiantuntijoiden mukaan lämpöaalto on seurausta ilmastonmuutoksesta. CNN:n haastattelema kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n asiantuntija Chandni Singh sanoo, että Intian odotetaan olevan yksi pahimmin ilmastonmuutoksesta kärsivä alue.

”Tämä on ennennäkemätön lämpöaalto. Tätä asiantuntijat ovat ennustaneet, ja tällä on merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen”, Singh sanoo.

”Ihminen voi sopeutua vain tiettyyn rajaan asti. Tämä lämpöaalto koettelee ihmisen selviytymiskyvyn rajoja.”

Molempien maiden päättäjät ovat myös ilmaisseet vakavan huolensa tilanteesta. Pakistanin ilmastonmuutoksesta vastaava ministeri Sherry Rehman kommentoi The Guardianille, että maa kärsii eksistentiaalisesta kriisistä.

Metsäpalo Shimlan kaupungin alueella Intiassa.

Lämpöaalto on aiheuttanut mittavia sähkökatkoksia molemmissa maissa, mikä on johtanut entistä tukalampiin oloihin asukkailla, koska käytössä ei ole keinoja asuntojen viilentämiseen.

Pakistanissa Turbatin kaupungissa asuva Nazeer Ahmed kuvailee The Guardianin haastattelussa tämänhetkisiä oloja sietämättömiksi.

”Elämme helvetissä”, Ahmed sanoo.

Intian tietyillä alueilla kouluja on suljettu kestämättömän kuumuuden vuoksi, koska lapsille kuumuudesta on erityisiä terveyshaittoja. Sähkönkulutuksen kasvu on vaikuttanut hupeneviin hiilivarantoihin. Vesivarannot uhkaavat kuivua jatkuvan kuumuuden vuoksi.

Intiassa on raportoitu satoja metsäpaloja alueilla, joilla normaalisti tähän aikaan vuodesta sataa vettä, räntää tai jopa lunta. Pakistanin pohjoisosan jäätiköt sulavat ennätyksellisellä vauhdilla, ja tuhannet ihmiset ovat vaarassa jäädä mahdollisten tulvien alle.

Erityisesti Intiassa lämpöaallolla on ollut tuhoisia vaikutuksia myös maanviljelyyn. Pahimmillaan vehnäsato on tietyillä alueilla jäänyt alle 50 prosenttiin odotetusta, mikä pahentaa entisestään pelkoa maailmanlaajuisesta ruokapulasta. Jo aiemmin on odotettu, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi johtaa ruokakriisiin, koska Ukraina on tunnettu Euroopan vilja-aittana.

Ihmisiä vilvoittelemassa Lahoren kaupungissa Pakistanissa.

Intiassa odotetaan, että lämpöaalto alkaa hiipua tällä viikolla, mutta asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että vastaavanlaiset ilmastokriisit yleistyvät entisestään tulevina vuosina.

”Äärimmäiset, säännölliset ja pitkäkestoiset lämpöaaltojen kaudet eivät ole enää tulevaisuuden riski, vaan ne ovat jo täällä ja niitä ei voida välttää”, The Guardianin haastattelema asiantuntija Abhiyant Tiwari sanoo.

Pakistanilaisministeri Sherry Rehman toivoo tilanteen olevan herätys kansainväliselle yhteisölle.

”Ilmasto- ja säätapahtumat ovat täällä jäädäkseen, ja niiden laajuus ja intensiteetti ainoastaan kiihtyy, jos kansainväliset päättäjät eivät toimi nyt”, Rehman sanoo.