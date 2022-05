Käytännössä kyse on maahanmuuttajalähiöistä, ja aiemmin hallituskin käytti niistä termiä getto.

Tanskan parlamentti päätti viime torstaina, että sotaa pakenevia ukrainalaisia voidaan asuttaa ”haavoittuvaisille asuinalueille”, jotka on määritelty viranomaisten kokoamalla listalla.

Käytännössä kyse on maahanmuuttajalähiöistä, ja aiemmin hallituskin käytti niistä termiä getto.

Päätöksestä kertoi tuoreeltaan muun muassa uutistoimisto Ritzau. Kiistanalaista tässä on se, että listan alueille tuettuun asumiseen on ollut kiellettyä asuttaa ”kolmannen maailman kansalaisia” eli käytännössä muita kuin ihmisiä länsimaista.

Tarkoituksena on ollut estää ”rinnakkaisyhteiskuntien” syntymistä Tanskan kaupunkeihin, ja samalla se on vaikeuttanut esimerkiksi Afrikan ja Lähi-idän maista tulevien pakolaisten muuttamista näille alueille. Lisäksi useita asukkaita on häädetty näiltä alueilta purettavaksi määrätyistä taloista.

Ukrainalaisetkin olivat aiemmin tällä kiellettyjen kansalaisuuksien listalla. Erillispäätös ukrainalaisten asuttamisen mahdollistamiseksi on johtanut syytöksiin rasismista.

”Valtion täyskäännös asutusjyvitysten kaltaisissa toimissa pakolaisryhmille osoittaa, että ’gettopaketti’ oli selvästi suunnattu ei-valkoisia yksilöitä vastaan”, Justice Initiative -kansalaisjärjestön edustaja Susheela Math sanoi järjestön tiedotteessa.

”Jotkut näistä ihmisistä ovat itsekin pakolaisia, paenneet konfliktia ja vainoa – eivät siis poikkea nyt sotaa pakenevista ukrainalaisista. Heidän saamansa syrjivä kohtelu on vahvasti ristiriidassa sen oikeutetusti lämminhenkisen vieraanvaraisuuden kanssa, jonka ukrainalaiset pakolaiset ovat saaneet osakseen Tanskassa.”

Arvostelusta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian maanantaina iltapäivällä, minkä pani merkille tanskalaislehti Berlingske.

”Tanska saa kansainvälistä kritiikkiä: Se on syrjivää”, Berlingske otsikoi maanantaina illalla.

Tanskan maahanmuuttopolitiikka on Euroopan tiukimpia.

