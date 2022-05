Hague muistuttaa, kuinka Putinin mahdollisista reaktioista on jo nähty esimakua.

Britannian entisen ulkoministerin William Haguen mielestä Suomelle ja Ruotsille tulisi myöntää välitön jäsenyys sotilasliitto Natossa, jos maat hakevat sen jäsenyyttä.

”Tarvitaan poliittista tahtoa ja lainopillista kekseliäisyyttä, jotta Suomelle ja Ruotsille saadaan artiklan 5. mukaiset turvatakuut kirjaimellisesti yhdessä yössä. Julistus voitaisiin allekirjoittaa kaikissa pääkaupungeissa ja ratifioida sitten ennätysajassa”, Hague kirjoittaa The Times -lehdessä.

Jos Suomi ja Ruotsi hakevat Natoon, on jäsenyys vahvistettava kaikissa 30 sotilasliiton jäsenmaassa erikseen. Tämän on arveltu kestävän vähintään kuukausia, vaikka nopeutetusta aikataulusta on ollut puhetta.

Ellei maiden jäsenyyksiä hyväksytä nopeasti, presidentti Vladimir Putin tulee aloittamaan mittavat vastatoimet, Hague pelkää. Ydinohjuksia sijoitetaan uudelleen, pataljoonia siirretään rajalle ja uhkailu sekä kiristystoimet pyörivät täydellä teholla, Hague luettelee mahdollisia reaktioita.

Esimakua Putinin mahdollisista vastatoimista nähtiin Haguen mukaan esimerkiksi Montenegrossa, kun maa pyrki Naton jäseneksi. Venäjän kun arveltiin olleen vastuussa vallankaappausyrityksestä, jolla yritettiin syrjäyttää maan länsimielinen hallinto 2016. Venäjä yritti Haguen mukaan vaikuttaa tilanteeseen myös Pohjois-Makedoniassa.

”Jos Putin meni sekaisin näistä pienistä maista, ajatelkaa mitä hän tuntisi myöhemmin tässä kuussa, kun Suomi ja Ruotsi odotettavasti hakevat Naton jäsenyyttä. Maiden jäsenyys olisi merkittävä geostrateginen tapahtuma, joka lisäisi Naton moderneja ilmavoimia ja Suomen tapauksessa suuria, koulutettuja reservejä ja se kaksinkertaistaisi Naton ja Venäjän maarajan pituuden. Jäsenyydet parantaisivat myös merkittävästi Baltian maiden puolustusta”, Hague kirjoittaa.