Ruotsin pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on valmiudessa Nato-prosessinsa kiihdyttämiseen. Puolustusministeri Peter Hultqvist ei kerro kantaansa, mutta avaa mahdollisen hakuprosessin aikaisia turvallisuustoimenpiteitä.

Tukholma

Ruotsin sosiaalidemokraatit saattavat tehdä oman Nato-päätöksensä nopeasti, jopa ensi viikolla, vahvistaa sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Tobias Baudin HS:n haastattelussa.

Baudinin mukaan puolueen päättävä elin, puoluehallitus, on mahdollista kutsua koolle hyvinkin nopeasti.

”Toki täytyy ottaa huomioon se, mikä on käytännössä mahdollista. Puoluehallitus kokoontuu Tukholmassa, ja ihmiset tulevat ympäri maata.”

Nykyisen aikataulun mukaan puoluehallituksen on määrä kokoontua 24. toukokuuta, mutta Baudinin mukaan nopeampikin päätöstahti on mahdollinen.

”Mutta emme ole vielä tehneet päätöstä aikataulun nopeuttamisesta”, hän sanoo.

Suomen sosiaalidemokraatit aikovat kertoa oman kantansa Natoon 14. toukokuuta.

”Voimme tehdä päätöksen ennen sitä, samana päivänä tai sen jälkeen, mutta en halua spekuloida, koska keskitymme nyt puolueen keskusteluihin”, Baudin sanoo.

Samana päivänä, kun Suomen sosiaalidemokraatit kertovat Nato-kannastaan, Nato järjestää Berliinissä epävirallisen ulkoministerikokouksen, johon myös Ruotsi ja Suomi on kutsuttu. Ruotsalaistietojen mukaan kokoukseen osallistuvat Ruotsin Ann Linde ja Suomen Pekka Haavisto.

Ruotsin sosiaalidemokraattien sisäisen keskustelun on määrä valmistua 12. toukokuuta. Seuraavana päivänä Ruotsin hallitus puolestaan julkaisee oman Nato-selvityksensä.

Suomi on ollut omassa Nato-prosessissaan Ruotsia edellä, ja molemmat maat ovat ilmaisseet tavoittelevansa samantahtisuutta.

Ruotsi on jo kerran aikaistanut Nato-selvitystään, ja nyt sosiaalidemokraatit ovat valmiita nopeuttamaan omaakin prosessiaan.

Onko vaarana, että Ruotsi ja sosiaalidemokraatit nopeuttavat prosessiaan jo liikaa?

”Aika-aspekti on tietysti tärkeä”, Tobias Baudin sanoo.

”Siksi haluamme yrittää saada tässä tilanteessa parhaan mahdollisen prosessin. Mutta on selvää, että tästä on puhuttu puolueen sisällä jo paljon”, hän jatkaa.

Baudinin mukaan keskustelut alkoivat jo viime vuonna, kun Venäjä alkoi keskittää joukkojaan Ukrainan rajoille. Ja Venäjän hyökkäyksen jälkeen puolueen sisäinen Nato-keskustelu kiihtyi entisestään.

Monen kanta sotilasliittoon on kuitenkin yhä epäselvä, Baudin sanoo. Myös hänen oma kantansa, hän kertoo.

Baudinin mukaan puolueen sisäisissä keskusteluissa on noussut esiin kysymyksiä muun muassa ydinaseista ja Nato-jäsenyyden kustannuksista.

”Että onko mahdollista, olla kuten Norja ja Tanska, joilla ei ole ydinaseita ja pysyviä joukkoja. Ja että jos jäämme Naton ulkopuolelle, ehkä joudumme maksamaan puolustuksestamme yhä enemmän. Ja mitä se sitten maksaa”, Baudin kuvaa keskustelua.

Baudinin esittämät kysymykset nousivat esille jo sunnuntaina, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtaja, pääministeri Magdalena Andersson vastasi kysymyksiin puolueen vapputilaisuudessa. Anderssonin mukaan Naton jäsenenä voi olla ottamatta ydinaseita rajojensa sisälle ja Naton jäsenyys toisi säästöjä verrattuna omien puolustusvoimien kasvattamiseen.

Puoluesihteeri Baudin ei siis kerro vielä, onko sosiaalidemokraatit nopeuttamassa aikatauluaan vai ei.

Aikataulun nopeuttamisen mahdollisuus on kuitenkin tärkeää, koska Venäjän aloittama sota Ukrainassa jatkuu tuhoisana. Tärkeää on myös Suomen prosessin aikataulu.

”Tietysti seuraamme sitä, ja vaikka Suomi ei päätä, meneekö Ruotsi [Natoon] vai ei, tietysti haluamme seurata, mihin lopputulokseen Suomi päätyy ja siksi haluamme myös pitää tempoa yllä”, Baudin sanoo.

Vain harvat puolueen jäsenet ovat toistaiseksi paljastaneet kantansa.

Esimerkiksi Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on aiemmin ollut hyvin selkeä kielteisestä suhtautumisestaan Naton jäsenyyteen, mutta nyt hän ei kantaansa kerro.

Hultqvist otti kuitenkin tiistaina Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa kantaa Ruotsin turvallisuuteen mahdollisen hakuprosessin aikana.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist ei ole vielä kertonut uutta kantaansa Natoon.

Hultqvistin mukaan Ruotsi ja myös Suomi tulisivat saamaan Nato-mailta suojaa hakuprosessin aikana, vaikka maille ei luvattaisi virallisia turvatakuita.

”Jos me menemme Natoon, on erittäin tärkeää saada jonkinlaisia vakuutuksia Natoon kuuluvilta mailta, että ne ovat valmiita puolustamaan Ruotsia ja Suomea”, hän sanoi.

Konkreettisesti tällaista suojaa voisivat tarjota muun muassa maiden alueilla järjestetyt sotaharjoitukset sekä Nato-maiden ilmavoimien ja laivastojen läsnäolo.

Samaan tapaan Naton jäsenyysprosessin aikaisista turvallisuusjärjestelyistä on puhunut muun muassa Ruotsin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Pål Jonson.

”Se voisi tarkoittaa esimerkiksi suurempaa läsnäoloa Britannian ja Yhdysvaltain laivastoilta”, Jonson sanoi HS:n haastattelussa viime viikolla.

Suomen presidentti Sauli Niinistö viittasi Jonsonin lausuntoon puhuessaan turvatakuista Ilta-Sanomien haastattelussa.

”Ruotsin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kuvaili niitä takuita, joita Ruotsille on annettu. Ne ovat täysin identtisiä verrattuna siihen, mistä olen keskustellut Stoltenbergin, Bidenin, Johnsonin ja Macronin kanssa”, Niinistö sanoi.

Hultqvist nostaa esimerkiksi turvallisuustoimenpiteistä myös Yhdysvaltain hävittäjän USS Forrest Shermanin, joka vieraili Tukholmassa maaliskuussa sekä Nato-maiden alukset, jotka vierailivat Tukholmassa viime viikonloppuna.

Myös Turkuun saapui viime viikolla Naton alusosastoon kuuluvia aluksia. Lisäksi Suomen Niinisalossa on parhaillaan käynnissä maavoimien harjoitus, johon osallistuu kansainvälisiä joukkoja Britanniasta, Latviasta, USA:sta ja Virosta.

Ruotsin hallituksen turvallisuuspoliittinen ryhmä julkistaa Nato-selvityksensä 13. toukokuuta. Kaikista valtiopäiväpuolueista koostuva ryhmä kokoontui viimeksi maanantaina, jolloin keskustelussa oli muun muassa mahdollisen Nato-jäsenyyden hyvät ja huonot puolet.

Kokouksessa mukana ollut Ruotsin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kenneth G. Forslund kuvailee keskusteluja hyviksi

”Saimme asiantuntijoiden näkemyksiä ja kysyimme kysymyksiä. Käsittelimme selvityksen tekstiä, joka ei ole vielä valmis”, hän sanoo.

Omaa Nato-kantaansa hän ei vielä kerro.

Kenneth G. Forslund on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

”Koska osallistun puolueen keskustelutilaisuuksiin aiheesta, en halua heilutella ei- tai kyllä-kylttiä.”

Myös Forslund nostaa esiin Suomen ratkaisun tärkeyden.

”Suomen päätös on tärkeä Ruotsille. Sillä on suuri merkitys. Samalla on tietysti niin, että tässä kaksi eri maata tulevat tekemään kaksi päätöstä”, Forslund sanoo.