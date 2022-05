Tunnettujen ruotsalaisten leimaaminen natseiksi on osa Venäjän informaatiovaikuttamista.

Moskovassa on käynnistetty mainoskampanja, jossa tunnettuja ruotsalaisia on leimattu natseiksi. Ilmoituksia on bussipysäkeillä eri puolilla kaupunkia, kertoo SVT.

”Vastustamme natsismia, mutta he eivät”, lukee kampanjatekstissä.

Kampanjassa natseiksi leimataan lastenkirjailija Astrid Lindgren, elokuvaohjaaja Ingmar Bergman ja Ikean perustaja Ingvar Kamprad.

Mainoksesta on jaettu kuvia myös Twitterissä.

Tunnettujen ruotsalaisten leimaaminen natseiksi on osa Venäjän informaatiovaikuttamista. Hyvin mahdollista on, että vastaavaa kohdistetaan entistä enemmän myös suomalaisiin.

Informaatiovaikuttaminen liittyy meneillään olevaan Nato-prosessiin, jossa todennäköisesti Suomi ja Ruotsi päätyvät hakemaan sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

HS:n viime viikolla haastattelema Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith sanoi, että seuraavien viikkojen aikana pitää varautua Venäjältä tulevaan informaatio­vaikuttamiseen.

”Venäjällä on vilkastunut nyt sen tyylinen argumentaatio, että Suomi on fasistivaltio ja että meillä on toisen maailmansodan perintönä fasismia”, Smith sanoi HS:lle.

Lue lisää: Suomen Nato-prosessin nopeus yllätti Venäjän, ja nyt puhe fasistisesta Suomesta on yltynyt, sanoo tutkija

Venäjän valtiollisessa propagandassa on pitkään puhuttu siitä, miten toisessa maailmansodassa Neuvostoliitto pelasti Euroopan natseilta ja miten nyt Venäjä pyrkii tekemään samaa.

Venäjän natsiväitteet ovat aiheuttaneet tällä viikolla kansainvälistä polemiikkia, kun maan ulkoministeri Sergei Lavrov väitti italialaisen tv-kanavan haastattelussa, että Adolf Hitlerillä ”oli myös juutalaista verta”.

Israelin pääministeri Naftali Bennett ja ulkoministeri Yair Lapid tuomitsivat Lavrovin kommentit jyrkästi, mutta senkään jälkeen Venäjä ei pahoitellut kommentteja Israelilta, vaan maan ulkoministeriö syytti Israelia ”neo-natsien tukemisesta Ukrainassa.”

Ruotsin ulkoministeriö on tietoinen tunnettuihin ruotsalaisiin kohdistuneesta leimaamiskampanjasta.

Ulkoministeriöstä todetaan SVT:lle, että Venäjällä on tapana syyttää maan sotatoimia vastustavia maita ja yksilöitä natseiksi.

”Olemme tietoisia julisteista. Emme aio ryhtyä julkiseen polemiikkiin julisteiden taustalla olevan järjestön kanssa”, Ruotsin ulkoministeristöstä kommentoidaan SVT:lle.

Tunnettuihin ruotsalaisiin kohdistetussa natsikampanjassa on liitetty Lindgreniin, Bergmaniin ja Kampradiin sitaatteja niin sanotuiksi todisteiksi heidän natseudestaan.

Sekä Kampradin että Bergmanin kohdalla natsimenneisyydestä on kirjoitettu ennenkin.

Kamprad toimi nuoruudessaan toisen maailmansodan aikaan ruotsalaisessa natsien nuorisojärjestössä. Kamprad itse myöhemmin kutsui tätä elämänsä suurimmaksi virheeksi.

Julisteeseen Kampradilta on otettu sitaatti: ”Ihailin Hitleriä! Minä olin natsi!”

Bergmanin väitettyä natsimenneisyyttä on käsitelty muun muassa hänestä kertovassa dokumentissa. Siinä kerrotaan, miten Bergman ihaili Hitleriä ja natsiaatetta nuoruudessaan.

Myöhemmin Bergman on kertonut järkyttyneensä ja muuttaneensa mieltään, kun sai tietää totuuden keskitysleireistä. Vuonna 2018 Ylen haastattelema Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Antti Alanen kuitenkin kutsui väitettä epäluotettavaksi.

”Hän demonisoi itsensä ja sai aikaan draamaa väittämällä olevansa natsi”, Alanen sanoi.

Julisteeseen Bergmanilta on otettu seuraava sitaatti:

”Koskaan elämässäni en ollut nähnyt mitään näiden mielipuolisten voimannäytösten kaltaista. Huusin, kohotin käteni, ulvoin, kuten muutkin. Syntymäpäivälahjaksi sain Hitlerin valokuvan, ripustin sen sänkyni viereen jotta näkisin sen koko ajan, jotta oppisin niin häntä rakastamaan, minä rakastin häntä.”

Lindgrenin luoma hahmo Katto-Kassinen on ollut äärimmäisen suosittu Venäjällä.

2010-luvulla julkaistuissa Lindgrenin sota-ajan päiväkirjoissa käy ilmi, että kirjailija oli ennemminkin natsien vastustaja.

Hänen päiväkirjastaan on julisteeseen irrotettu kuitenkin kohta, jossa hän kirjoittaa seuraavasti: ”Ja jos niin kävisi, mieluummin huutaisin loppuelämäni Heil Hitler kuin päästäisin tänne venäläiset, mitään kuvottavampaa en voi kuvitella.”