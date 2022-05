Politico-lehden mukaan Yhdysvaltain korkein oikeus valmistautuu kumoamaan aborttioikeuden liittovaltiotasolla. Presidentti Biden lupaa taistella naisten aborttioikeuden puolesta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi tiistaina virallisen lausunnon, joka liittyy Politico-lehden uutiseen aborttioikeudesta. Politicon mukaan maan korkein oikeus valmistautuu kumoamaan aborttioikeuden liittovaltiotasolla.

Politicon saaman tietovuodon mukaan viisi konservatiivista tuomaria korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista kannattaa kahden tärkeimmän abortteihin liittyvän ennakkopäätöksen (Roe v. Wade 1973 ja Planned Parenthood v. Casey 1992) kumoamista.

Korkeimman oikeuden eteen on kerääntynyt mielenosoittajia:

Päätös liittyy vuonna 2018 Mississippissä hyväksyttyyn lakiin, joka kieltää abortit useimmissa tapauksissa 15 raskausviikon jälkeen. Korkein oikeus otti lain viime vuonna käsittelyynsä. Niin sanotun Roe-päätöksen perusteella korkeimman oikeuden nykyinen kanta on ollut, että raskauden voi keskeyttää vielä noin 23.–24. raskausviikon kohdalla.

Päätös tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että kukin osavaltio saisi päättää jatkossa, miten ne aborttiin suhtautuvat. Noin puolet Yhdysvaltain osavaltioista on kallellaan konservatiivisiin republikaaneihin ja hyvinkin tiukkojen aborttikieltojen kannalla.

Tiistaina Bidenilta julkaistussa lausunnossa presidentti toteaa ensimmäiseksi, ettei ”ole varmuutta siitä, onko Politicon julkaisema ratkaisuesitys aito tai vastaako se lopullista päätöstä, jonka korkein oikeus tekee”.

Varsinaista päätöstä odotetaan annettavaksi kesäkuussa. On siis ainakin teoriassa mahdollista, että tuomarit muuttaisivat vielä mielipiteensä.

”Tämän oleellisen huomautuksen sanottuani haluan tehdä selväksi kolme kohtaa korkeimmassa oikeudessa käsiteltävistä tapauksista”, Biden sanoo lausunnossaan.

Ensimmäiseksi Biden huomauttaa, että Roe-päätökseen pohjautuva laki on ollut voimassa Yhdysvalloissa lähes 50 vuotta, ja hänen mielestään ”oikeudenmukaisuus sekä lainsäädännön vakaus” edellyttävät, ettei tätä päätöstä muuteta. Biden sanoo, että naisilla on perustavanlaatuinen oikeus päättää abortin tekemisestä ja että hänen hallintonsa on puolustanut oikeudessa Roe-päätöstä.

Toiseksi Biden kertoo, että Valkoisessa talossa on alettu jo valmistella hallinnollista vastausta ”abortti- ja lisääntymisoikeuksia vastaan kohdistuneisiin hyökkäyksiin”. Näihin liittyvät myös useat mahdolliset lopputulokset korkeimmassa oikeudessa käsittelyssä olevista tapauksista. Biden sanoo hallinnon olevan valmis, kun jokin päätös annetaan.

Kolmanneksi Biden sanoo, että on kansakunnan valitsemien päättäjien vastuulla puolustaa naisten oikeutta päättää kehostaan, jos korkein oikeus päätyy kumoamaan Roe-päätöksen. Samalla hän sanoo, että on äänestäjien vastuulla äänestää marraskuun välivaaleissa päättäjiä, jotka kannattavat aborttioikeutta.

Biden vakuuttaa työskentelevänsä liittovaltion tasolla samaa mieltä olevien senaattoreiden ja kongressiedustajien kanssa sen puolesta, että lainsäädännöllä saataisiin turvattua Roe-päätöksen näkemys aborttioikeudesta.