Italian pääkaupungin Rooman pohjoisissa osissa on vakavia ongelmia villisikojen kanssa.

Roomassa ilmestyvä sanomalehti La Repubblica kertoo, että esimerkiksi Balduinan kaupunginosan asukkaat ovat julistaneet epävirallisen ulkonaliikkumiskiellon ilta-aikaan, jotta ihmiset välttyvät villisikojen hyökkäyksiltä.

Vastaavia epävirallisia ulkonaliikkumiskieltoja on lehden mukaan julistettu muissakin Pohjois-Rooman kaupunginosissa villisikojen takia.

Viimeisin vaarallinen kohtaaminen villisian ja ihmisen välillä tapahtui kaksi viikkoa sitten.

Marta Santangelo -niminen nainen oli illalla yhdentoista aikaan koiransa kanssa viemässä roskia, kun roska-astioiden luona hän huomasi villisian poikasia. Santangelo kertoo kokemuksestaan La Repubblica -lehden haastattelussa. Samalla hän huomasi niiden emon, joka juoksi Santangelon perään ja hyökkäsi tämän päälle.

”Se oli pääni päällä. Huusin, ja koirani auttoi minua. Jos koirani ei olisi puuttunut tilanteeseen, en tiedä, miten se olisi päättynyt”, Santangelo kertoo lehdelle.

Santangelon pelasti paikalle saapunut moottoripyöräilijä, joka vei hänet sairaalaan hoidettavaksi.

Alueen asukkaat ovat julistaneet iltaisen ulkonaliikkumiskiellon nimenomaan siksi, että ilta-aikaan liikkeellä ei ole välttämättä toisia ihmisiä, jotka voivat pelastaa villisian hyökkäyksen kohteeksi joutuneen henkilön tarpeeksi ajoissa. Erityisen huolissaan asukkaat ovat lapsista, joille villisian hyökkäys voi olla hengenvaarallinen.

La Repubblican haastattelema paikallinen Giovanni Mantovani kuvailee tilanteen pahenemista:

”Nämä eläimet tulevat koko ajan lähemmäksi ihmisiä, eivätkä pelkästään iltaisin – ne kävelevät kaduilla myös keskellä päivää.”

Rooma on käsitellyt villisikaongelmaa jo pidemmän aikaa. Tilannetta on pyritty rauhoittamaan aitaamalla niitä luonnonpuistojen alueita, joista villisiat ovat yleensä tulleet kaupunkiin. Sen lisäksi kaupungissa on pyritty tehostamaan roskien keräämistä alueilla, joissa villisikoja on havaittu erityisen paljon.