Lämpöaalto on jättänyt ihmisiä ilman sähköä ja viilennystä Intiassa ja Pakistanissa.

Ennätyksellinen lämpöaalto on piinannut Intiaa ja Pakistania koko huhtikuun. Pakistanissa maaliskuu oli kuumin yli 60 vuoteen, ja huhtikuussa keskilämpötila on ollut 6–8 astetta tavallista lämpimämpi, uutistoimisto Reuters kertoo. Lämpötila on joillain alueilla kivunnut lähelle 50 astetta.

Jotkut Intian osavaltiot, kuten Länsi-Bengali ja Odisha, ovat ilmoittaneet sulkevansa kouluja korkeiden lämpötilojen vuoksi.

”Monet kouluun tulevista lapsista eivät kestä tätä lämpöaaltoa, vaan heidän nenänsä alkaa vuotaa verta”, kertoo Länsi-Bengalin pääministeri Mamata Banerjee CNN:n mukaan.

Nasan huhtikuun lopussa julkaisemassa kuvassa näkyy Intian lämpöaalto. Kuumimillaan lämpötilat nousivat jo huhtikuussa yli 45 asteen.

India Today kertoo, että vanhempainyhdistyksen Whatsapp-ryhmään sataa päivittäin valituksia oppilaiden saamista auringonpolttamista ja helleaaltoon liittyvistä komplikaatioista, kertoo vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Neeti Srivastava Noida-kaupungista New Delhin lähettyviltä.

Tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Pakistan kokee ”keväättömän vuoden”, sanoo Pakistanin ilmastonmuutosministeri Sherry Rehman CNN:n mukaan.

Maaliskuussa lämpötila hyppäsi äkkiä 32:sta asteesta suoraan 40:een, Rehman kertoo.

”Jos tällaiset järjettömät säät jatkuvat vuodesta toiseen, tulevat maanviljelijät kärsimään pahasti”, Uttar Pradeshin osavaltiossa asuva maanviljelijä Devendra Singh Chauhan kertoi. Viljelijöillä ja muilla ulkona työtä tekevillä on vähemmän mahdollisuuksia suojata itseään auringolta ja viilentyä.

Lisäksi helle vahingoittaa viljelyksiä. Chauhanin vehnäsato on jäänyt 60 prosenttia pienemmäksi hänen tavallisesti saamaansa satoon nähden, kertoo NBC News.

Viljelijä kastelee peltoaan kuumana päivänä Allahabadissa, Uttar Pradeshin osavaltiossa Intiassa vuonna 2018. Kuva: Prabhat Kumar Verma / ZUMA

Lämpöaallon vuoksi kasvanut sähkön kysyntä on joissain Intian osissa johtanut hiilen puutteeseen. Miljoonat ovat jääneet ilman sähköä jopa yli kymmeneksi tunniksi päivässä, mikä tekee ihmisten olon entistäkin tukalammaksi helteellä, kun asuntoja on mahdoton viilentää.

Intia ja Pakistan tuottavat suuren osan energiastaan hiilellä, ja varastot ovat huvenneet lämpötilojen takia kasvaneen energiantarpeen takia.

Tämän vuoksi Intia on peruuttanut toukokuun lopulta yli 650 junavuoroa tehdäkseen raiteille enemmän tilaa hiilen kuljetuksille. Näin maa pyrkii täydentämään voimalaitosten hiilivarastoja, kertoo CNN.

YK:n alaisen maailman ilmatieteen laitoksen pääsihteeri Petteri Taalas kertoo, että lämpöaalloilla on kasautuvia vaikutuksia ihmisen terveyden lisäksi ekosysteemeihin, maanviljelykseen, vesi- ja energiahuoltoon sekä talouden avainsektoreille.

”On ennenaikaista pitää äärimmäistä kuumuutta Intiassa ja Pakistanissa pelkästään ilmastonmuutoksen aiheuttamana. Kuitenkin tämä on linjassa sen kanssa mitä odotamme muuttuvalta ilmastolta. Lämpöaallot yleistyvät, niistä tulee voimakkaampia ja ne alkavat aiemmin kuin ennen”, Taalas sanoi järjestön sivuilla.

Lue lisää: Kuumuuden piinaamissa Intiassa ja Pakistanissa saadaan esimakua tulevaisuudesta

Lue lisää: Intiaa ja Pakistania piinaava lämpö­­aalto koettelee ihmisen selviytymis­­kyvyn rajoja, sanoo asiantuntija