Euroopan unionin uusimmassa pakotelistassa esitetään henkilökohtaisia pakotteita Venäjän armeijan korkea-arvoisille upseereille, Butšan sotarikoksiin syyllistyneille ihmisille – ja Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalle, Moskovan patriarkka Kirillille.

Suunnilleen samaan aikaan kun lehtitiedot kertoivat Kirillin päätymisestä pakotelistalle, otsikoihin nousi myös paavi Franciscuksen italialaiselle Corriere della Sera -lehdelle tiistaina antama haastattelu.

Franciscus kertoo haastattelussa keskustelleensa Kirillin kanssa 40 minuutin ajan videopalvelu Zoomissa. Paavi kertoo olleensa hyvin pettynyt keskusteluiden lopputulokseen ja peruneensa siksi myös kesäkuulle sovitun kasvokkaisen tapaamisen.

”Ensimmäisen 20 minuutin ajan hän luki kädessään olevasta paperista syitä, jotka oikeuttavat Venäjän hyökkäyksen. Kuuntelin häntä ja vastasin: ’En ymmärrä mitään sanomaasi – – Meidän ei pitäisi puhua politiikan kieltä vaan Jeesuksen kieltä”, Franciscus sanoi.

”Patriarkka ei voi alentaa itseään Putinin alttaripojaksi.”

Kirill tunnetaan läheisistä väleistään Vladimir Putiniin. Kremlin välittämässä ja helmikuun 1. päivälle päivätyssä kuvassa Putinin kerrotaan antavan Kirillille kukkia sen kunniaksi, että patriarkalla tuli tällöin täyteen 13 vuotta kirkon johdossa.

”Putinin alttaripoika” on varsin karkea mutta tilanteeseen sopiva ilmaisu kuvaamaan patriarkka Kirilliä.

Alttaripoika on pappia kirkollisissa seremonioissa auttava nuori poika. Vuodesta 2009 lähtien Venäjän ortodoksisen kirkon johtajana toiminut Kirill, syntymänimeltään Vladimir Mihailovitš Gundjajev, on puolestaan ollut pitkään presidentti Putinin uskollinen palvelija. Nyt 75-vuotias Kirill on lujentanut kirkon ja valtion sidettä Venäjällä entisestään.

Maaliskuun alkupuolella Kirill teki selväksi, mitä mieltä hänen kirkkonsa on Venäjän täysimittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan. Historialliseksi jäävässä saarnassa Kirill jylisi homoseksuaalisuutta ja Pride-paraateja vastaan ja syytti ”läntisiä arvoja” Ukrainan sodasta. Venäjän sotilaallisia toimia Kirill ei ole tuominnut millään tavalla.

Suomen ortodoksisen kirkon johtaja, arkkipiispa Leo oli yksi monista uskonnollisista johtajista, jotka tuomitsivat Kirillin puheet saman tien.

”Se oli täysin uskomaton ja sopimaton puhe – surullinen pohjanoteeraus, uskovien ihmisten tietoista harhaanjohtamista”, arkkipiispa Leo sanoi.

Kirill tuomittiin harhaoppiseksi maaliskuun puolivälissä julkaistussa poikkeuksellisessa kansainvälisen teologiryhmän julistuksessa.

Pietarissa, silloisessa Leningradissa, syntynyt Kirill on peräisin uskonnollisesta perheestä. Sekä hänen isänsä että isoisänsä olivat pastoreita. Putinin mukaan Kirillin isä Mihail Gundjajev kastoi hänet ortodoksikirkon jäseneksi.

Kirillin isoisän kohtalo on puolestaan muistutus siitä, että Venäjän historiassa kirkon ja valtion välit eivät ole olleet aina samanlaiset kuin nykyisin Putinin hallitsemassa maassa. Vasili Gundjajev karkotettiin Vladimir Leninin johtamassa Neuvostoliitossa 1920-luvulla Solovetskin vankileirille.

Leninin aikana kommunistipuolue käytännössä ajoi alas ortodoksikirkon. Josif Stalin alkoi kuitenkin toisen maailmansodan aikana yllättäen elvyttää kirkkoa saadakseen siltä tukea kansalaisten sotamoraalin nostattamisessa natsi-Saksaa vastaan.

Toisen maailmansodan jälkeen neuvostohallinnon aikana kirkko ja valtio lähentyivät toisiaan – jopa siinä määrin, että Neuvostoliiton salainen turvallisuuspalvelu KGB soluttautui tehokkaasti kirkon sisälle.

Kirill on tehnyt mittavan uran Venäjän ortodoksisessa kirkossa.

Yksi kirkon sisällä toimineista KGB:n agenteista oli väitetysti Kirill itse. Talouslehti Forbes kirjoitti vuonna 2009 arkistojen paljastavan, että Kirill toimi KGB:n aktiivisena agenttina.

Samalla Kirill on tehnyt koko aikuisikänsä mittavaa uraa ortodoksisessa kirkossa. Hän valmistui vuonna 1970 Leningradin hengellisestä akatemiasta, minkä jälkeen hän on työskennellyt muun muassa Viipurin piispana sekä Smolenskin ja Kaliningradin piispana.

Jo ennen ortodoksisen kirkon johtajaksi nousemista hänestä tuli laajemminkin Venäjälle tunnettu muun muassa siksi, että hänellä on ollut oma uskonnollinen televisio-ohjelma Venäjän valtiollisella ykköskanavalla, Pervyi kanalilla.

Moskovan patriarkaksi nimittämisen jälkeen Kirill on keskittynyt vahvistamaan ortodoksisen kirkon asemaa Venäjällä. Kirillin aikana Venäjän valtiollinen politiikassa ovat korostuneet entisestään samat konservatiiviset arvot, joita hän itse ajaa.

Kirill tunnetaan muun muassa samaa sukupuolta olevien avioliittojen ehdottomana vastustajana. Hän pitää homoseksuaalisuutta syntinä. Kirill on myös tuominnut jyrkästi feminismin vaarallisena aatteena, joka ”voi tuhota Venäjän”. Kirillin aikana Venäjä on myös heikentänyt uskonnollisten vähemmistöjen asemaa. Esimerkiksi Jehovan todistajat on kielletty maassa ääriliikkeenä.

Vuonna 2020 Venäjän perustuslakiin lisättiin maininta venäläisten uskosta Jumalaan sekä avioliitosta miehen ja naisen välisenä instituutiona. Sama perustuslain muutos mahdollisti Putinin jatkon presidenttinä vuoteen 2036 saakka.

Vuonna 2012 Kirillistä julkaistiin kuva, jossa pöydän pintaan heijastunut kello herätti hämmästystä. Kirillin ranteesta kello oli kuvankäsittelyn avulla häivytetty pois.

Ei siis ole ihme, että jo ennen Ukrainan sodan aloittamista Kirill on julkisissa kannanotoissaan yhdistänyt uskonnolliset näkemykset läheisen yhteistyökumppaninsa Putinin ylistämiseen.

Vuonna 2012 Kirill kuvaili Putinin valtakautta ”Jumalan ihmeeksi”, joka päätti Neuvostoliiton hajoamista seuranneen taloudellisen myllerryksen.

Uskonnollisten ihmeiden lisäksi Kirillille itselleen on todistetusti kertynyt myös maallista omaisuutta.

Vuonna 2012 syntyi kohu Venäjän ortodoksikirkon julkaisemasta valokuvasta, jossa Kirilliltä oli kuvaa muokkaamalla poistettu ranteesta 30 000 dollarin arvoinen rannekello. Kellon heijastus oli kuitenkin jäänyt kuvassa työpöydän pintaan.