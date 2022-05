Listalla ovat Yleisradio sekä sanomalehdet Etelä-Saimaa ja Keskisuomalainen.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova maalittaa suomalaisten medioiden edustajia ja kehottaa venäläisiä lähettämään viestejä muun muassa suomalaisille päätoimittajille.

Zaharova sanoo viestipalvelu Telegramissa, että länsimaisten medioiden toimittajia olisi kielletty haastattelemasta Venäjän viranomaisia.

”Kysytäänpäs näiden medioiden edustajilta, kuinka kauan he aikovat piilottaa ihmisiltä totuuden Ukrainan hallinnon rikoksista jättämällä asiasta puhuvat ihmiset huomiotta”, Zaharova kannustaa Telegramissa.

Väite ei pidä paikkaansa.

Maalittaminen tarkoittaa jonkun asettamista maalitauluksi vahingoittamis­tarkoituksessa. Termiä käytetään varsinkin silloin, kun joku asetetaan maalitauluksi sosiaalisessa mediassa. Siten myös Zaharovan viesti itsessään on maalittamista.

Kehotuksen alla on lista suomalaisista, yhdysvaltalaisista, saksalaisista, puolalaisista, italialaisista ja ranskalaisista medioista ja median edustajien, kuten päätoimittajien sosiaalisen median kanavista.

Kuvakaappaus Telegram-viestistä, jossa Zaharovan kehotuksesta kerrottiin.

Suomesta listalla ovat Yleisradio sekä sanomalehdet Etelä-Saimaa ja Keskisuomalainen. Lisäksi listalla on selkokielen asemaa Suomessa edistävä Selkokeskus, joka julkaisee muun muassa Selkosanomat-lehteä.

Listalla on mainittu nimeltä Suomen kohdalla Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Mervola, Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja Eeva Sederholm, Selkosanomien päätoimittaja Petri Kiuttu sekä kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen, joka on vuodesta 2019 toiminut Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Jokaisen nimen alle on listattu kyseisen henkilön sosiaalisen median kanavia, muun muassa Twitter- ja Facebook-tilejä.

Esimerkiksi Yhdysvalloista listalle on päätynyt muun muassa The Washington Postin, CNN:n ja Fox Newsin johtohahmoja. Saksasta listalle on päätynyt muun muassa Die Weltin ja Bildin johtajia.

Suomessa kehotuksesta uutisoi ensimmäisenä Yle.