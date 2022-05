Ukrainan sotilastiedustelu kertoo, että Mariupolia siivotaan parhaillaan Venäjän voitonparaatia varten. Venäjän kerrotaan tunkeutuneen Azovstalin tehtaan alueelle.

Venäjä on pommittanut suurimman osan Mariupolin kaupungista raunioiksi.

Ukrainan hallinto väittää, että Venäjä aikoo järjestää 9. toukokuuta voitonpäivän paraatin Mariupolin satamakaupungissa Ukrainassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Mariupol on ollut 24. helmikuuta alkaneen Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alusta lähtien yksi sodan keskeisimmistä taistelupaikoista. Ukrainalaisjoukot ovat puolustaneet kaupunkia Venäjän joukkoja vastaan, mutta Venäjä on onnistunut ottamaan sen haltuunsa pala palalta. Samalla Venäjä on pommittanut kaupungin suurimmaksi osaksi raunioiksi.

Tilanne Mariupolissa on pysynyt jo pitkään samana: Ukrainan joukkojen hallussa on enää merenrannalla sijaitseva Azovstalin terästehtaan alue.

Keskiviikkoiltana Venäjän joukkojen kerrottiin kuitenkin tunkeutuneen tehtaan alueelle. Tiedon kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan Ukrainan hallitsevan puolueen Kansan palvelijan parlamentaarisen ryhmän johtaja Davyd Arahamia.

Ensi viikon maanantaina koittava 9. toukokuuta on Venäjälle kriittinen hetki. Voitonpäivä on perinteisesti iso juhla, jolloin muistellaan Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikaista voittoa natsi-Saksasta.

Venäjällä on tähän mennessä ollut ”erikoisoperaatiossaan” hyvin vähän juhlanaiheita. Länsimaiden viranomaiset uskovatkin, että Venäjä saattaa suunnitella päivämäärälle sodan­julistusta ja liikekannalle­panoa.

Suurimpana onnistumisenaan Venäjä pitänee Mariupolin valtaamista. Nyt Ukrainan sotilastiedustelu väittääkin Venäjän keskittävän juhlinnat nimenomaan sinne.

”Mariupolista tulee ’juhlinnan’ keskipiste. Keskustan katuja puhdistetaan parhaillaan roskista, ruumiista ja sotatarvikkeista”, sotilastiedustelun virallinen tili kertoo sosiaalisessa mediassa.

”Laaja-alaista propagandakampanjaa suunnitellaan. Venäläisille näytetään tarinoita paikallisten ’ilosta’, kun he tapaavat valloittajat.”

Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko kertoi ukrainalaiselle tv-kanavalle, että kaupungissa on meneillään ”töitä”, joissa venäläiset pyrkivät ”hävittämään todisteet tekemistään rikoksista”.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu ei maininnut keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa Mariupolissa pidettävää voitonparaatia mutta kertoi, että paraateja järjestetään 28 kaupungissa ja että niihin osallistuu 65 000 ihmistä.

Mariupolista on viime päivinä yritetty evakuoida siviilejä. Evakuoituja siviilejä on kuljetettu onnistuneesti Zaporižžjan kaupunkiin.

Ukrainan parlamentin edustaja Kira Rudyk sanoi keskiviikkona Sky News -kanavan televisiohaastattelussa, että pelkästään Azovstalin terästehtaassa olisi yhä loukussa noin 30 lasta. Arvioiden mukaan tehtaan alueella on yhteensä yhä noin 200 siviiliä.

Samalla taistelut Azovstalin tehtaan alueella ovat kiihtyneet.

Pormestari Boitšenko kertoi keskiviikkopäivänä kiivaista taisteluista ja sanoi AFP:n mukaan myös, että yhteys Azovstalin tehtaan alueella Mariupolissa oleviin ukrainalaissotilaihin olisi katkennut.

Myöhemmin keskiviikkoiltana Davyd Arahamia kertoi, että Venäjän joukot olivat onnistuneet tunkeutumaan tehtaan alueelle. Samalla hän sanoi, että Ukrainan hallinnolla oli yhteys ukrainalaissotilaisiin tehtaan alueella.