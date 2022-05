Yhdysvallat arvioi, että Venäjä pyrkii pysäyttämään rautatieliikenteen Ukrainassa ja estämään lännen asetoimitukset. Venäjä on viime päivinä tehnyt lukuisia ohjusiskuja eri puolille Ukrainaa.

Venäjä tehostaa ilmaiskujaan Ukrainan tärkeimmille huoltolinjoille ja haluaa pysäyttää rautatieliikenteen Ukrainassa, arvioi Yhdysvaltain puolustusministeriö. Asiasta uutisoivat muiden muassa The Guardian ja Washington Post.

Rautatielinjat toimittavat Ukrainalle miljardeja puntia länsimaisia ​​aseita, mutta Pentagonin mukaan aseiden virtaa ei ole merkittävästi kyetty estämään.

Pentagon arvioi, että Venäjän iskut läntiseen Ukrainaan vaikuttavat kohdistuvan sähköinfrastruktuuriin sekä vesihuoltoon, kertoo The Guardian.

”Molempien osapuolten huolto on rautateiden varassa”, sanoi nimettömänä pysytellyt Yhdysvaltojen puolustusviranomainen Washington Postin mukaan.

Venäjä on viime päivinä tehnyt lukuisia ohjusiskuja eri puolille Ukrainaa, mukaan lukien läntiseen Lvivin kaupunkiin. Tiistaina Venäjän ilmaiskut osuivat kuuteen juna-asemaan Ukrainan keski- ja länsiosissa.

Muutama päivä sitten Venäjän puolustusministeriö kertoi tehneensä teki Odessaan ohjusiskun, jolla se tuhosi Yhdysvalloista ja Euroopasta tuotuja ohjuksia ja ammuksia. Asiasta kertoo venäläinen uutistoimisto Tass.

Alunperin Ukrainan asetoimituksissa painotettiin pienaseita ja puolustustarvikkeita, mutta tilanne on muuttunut viime viikkoina. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut 33 miljardin dollarin eli noin 31 miljardin euron arvoisesta lisäavusta Ukrainalle. Summasta yli 20 miljardia dollaria on sotilaallista apua, loput enimmäkseen rahaa ja humanitaarisia avustuksia.

EU on korvamerkinnyt Ukrainalle aseapua 450 miljoonan euron edestä. Apu sisältää ilmapuolustusjärjestelmiä, panssarintorjuntaan käytettäviä aseita ja ammuksia.

”Luulen, että he [Venäjä] eivät uskoneet, että Länsi antaisi Ukrainalle sen tarvitsemia raskaampia aseita, joten nyt he kokevat, että heidän on tehtävä asialle jotain. Koska länsimaiset aseet ja ukrainalainen taistelukokemus antavat yhdessä meille suuren edun”, Ukrainan armeijan virkamies kertoi viime viikolla The Guardianin mukaan.

”Materiaalitoimitukset Ukrainaan jatkuvat joka ikinen päivä”, Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi. ”Nuo aseet, nuo järjestelmät, päätyvät ukrainalaisten käsiin.”

Kirby antoi ymmärtää, että asetoimituksilla oli monta vaihtoehtoista toimitusreittiä, joita muutellaan jatkuvasti.

Keskiviikkoon mennessä Ukrainaan oli saapunut jo yli 80 haupitsia Yhdysvaltojen kaikkiaan lupaamasta 90:stä.

