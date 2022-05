Monissa yhdysvaltalaismedioissa Suomen Nato-päätös oli torstain pääuutinen.

Washington

Uutinen Suomen halusta liittyä sotilasliitto Natoon levisi torstaina vauhdilla yhdysvaltalaismedioihin.

Useissa lehdissä, muun muassa The New York Timesissa ja The Washington Postilla, se oli aamun pääuutinen.

”Venäjä varoittaa Suomea Nato-jäsenyydestä”, otsikoi uutiskanava CNN.

Suomen Nato-prosessia on seurattu Yhdysvalloissa läpi kevään melko tarkkaan, ja monet mediat osasivat ennakoida presidentti Sauli Niinistön ilmoitusta jo keskiviikkona.

Niinistön historiaan jäänyt lausahdus ”katsokaa peiliin”, suora viesti Venäjän presidentille Vladimir Putinille, oli mukana monissa jutuissa.

Useissa Suomen Nato-päätöstä koskevissa jutuissa toistuivat samat elementit:

1) Huomautettiin, että Suomella on pitkä, yli 1 000 kilometrin maaraja Venäjän kanssa.

2) Kuvailtiin Suomen armeijaa hyvin varustelluksi ja moderniksi.

3) Kerrottiin, että kansa siirtyi ”yhdessä yössä” eli hyvin nopeasti Nato-jäsenyyden kannalle.

4) Muistutettiin, että Naton laajentuminen on täysin vastoin sitä, mitä Putin hyökkäyksellään Ukrainaan tavoitteli.

Axios luonnehti Suomen Nato-päätöstä ”painajaiseksi” Venäjän presidentille. CNN:n uutislähetyksessä todettiin, että Putinin suunnitelma kostautui ja kääntyi häntä itseään vastaan.

”Valtioiden on pakko valita puolensa”, kuvaili The New York Times Euroopan turvallisuustilannetta Venäjän hyökkäyksen jäljiltä.

Venäjän mahdollisen vastareaktion aiheuttamaa uhkaa käsiteltiin ainakin alkuun varsin maltillisesti. Joissain uutisissa mainittiin, että Venäjä on uhannut siirtää ydinaseita länsirajalleen, jos Suomi ja Ruotsi päätyvät Nato-jäsenyyden kannalle.

Kaapelikanava Fox yhdisti tv-uutisissaan tiedon Suomen Nato-päätöksestä sekä Venäjän ydinasekokeista.

”Venäjä testaa ydinaseita ja varoittaa Naton laajentumisesta”, kuului tv-uutisten otsikko. Kanavalla Yhdysvaltain Suomen-suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Ian Campbell vakuutti, että Venäjän uhkailu ei estä Suomea tekemästä itsenäistä päätöstä sen omasta turvallisuudesta.

Jotkut kommentaattorit mainitsivat, että osaa suomalaisista Venäjän reaktio pelottaa. Erityiseksi huolenaiheeksi nimettiin ”harmaa ajanjakso” eli aika Nato-hakemuksen jättämisen ja sen hyväksymisen välillä.

Tämän varalta Suomi ja Britannia allekirjoittivat keskiviikkona historiallisen, sotilaallistakin tukea lupaavan julki­lausuman.

