Suomessa on arvailtu helmikuusta lähtien, minkälaisia painostustoimia Venäjä keksii häiritäkseen Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon. Jos historia toistaa itseään, on vastaus lohdullinen: ei minkäänlaisia.

Venäjä on vastannut Georgian ja Ukrainan Nato-haaveisiin asein ja Moskova on saattanut sotkeutua Montenegron pääministerin salamurha­juoneen. Muut Natoon sen perustamisen jälkeen liittyneet maat ovat saaneet olla liittymisensä aikaan melko rauhassa.

Vuonna 1949 perustetun Pohjois-Atlantin puolustusliiton laajeneminen alkoi jo vuonna 1952, jolloin jäseniksi hyväksyttiin Turkki ja Kreikka. Kaikkiaan uusia jäseniä on hyväksytty yhdeksän kertaa, eniten vuonna 2004, jolloin seitsemän entisen itäblokin valtiota liittyi Natoon.

Entisen itäblokin maista ensimmäisinä Natoon liittyivät vuonna 1999 ne kolme valtiota, jotka olivat yrittäneet itsenäistä politiikkaa jo kylmän sodan aikana: Tšekki, Unkari ja Puola. Vuoden 2004 ”suuressa rysähdyksessä” tulivat mukaan muun muassa Baltian maat. Ne ovat ainoat entisen Neuvostoliiton osatasavallat, jotka kuuluvat Natoon.

Venäjä julisti puolalaisen sianlihan tuontikieltoon vuonna 2006 ja teki Viroon palvelunestohyökkäyksen 2007. Niitä voi pitää painostuksena tai hybridisodankäyntinä, mutta molemmat hyökkäykset tehtiin vuosia maiden Natoon liittymisen jälkeen.

Suomen ulkoministeriö teetätti vuonna 2016 selvityksen Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksista. Siinä huomautetaan, että Neuvostoliiton ja Venäjän suhtautuminen Naton laajenemisiin on ollut useimmiten sama: ensin tiukka vastustus, jota on tuettu poliittisen ja taloudellisen panostuksen keinoin, sitten hiljainen hyväksyntä ja lopulta ”paluu aiemmin vallinneeseen diplomaattiseen ja taloudelliseen asiantilaan”.

”Ensimmäisen laajentumisen aikaan Venäjä ei ollut vielä siinä kunnossa, että se olisi kyennyt ketään painostamaan”, ministeriön selvityksen laadintaan osallistunut entinen suurlähettiläs René Nyberg arvioi. ”Balteille tietysti kovasti uhiteltiin, heitä halveksuttiin ja väheksyttiin, mutta se ei ole relevanttia nyt.”

Albanian, Kroatian ja Makedonian Nato-jäsenyys hyväksyttiin Bukarestin Nato-kokouksessa huhtikuussa 2008. Albanian ja Kroatian jäsenyys sinetöitiin seuraavana vuonna, Makedonia sai odottaa Kreikan vastustuksen vuoksi 12 vuotta.

Yhteiskuva Bukarestin huippukokoukseen osallistuneista Nato-maiden valtionjohtajista 3. huhtikuuta 2008.

Bukarestin huippukokous jäi synkäksi luvuksi Naton historiassa. Georgia ja Ukraina olivat esittäneet toivomuksen pääsystä Naton jäsenyysohjelmaan, mutta Nato-maiden päämiehet siirsivät asian käsittelyn joulukuun kokoukseen. Samalla annettiin kuitenkin julkilausuma, jossa vakuutettiin Georgian ja Ukrainan pääsevän ennen pitkää mukaan sotilasliittoon.

”Naton Bukarestin päätös oli todella vaarallinen”, sanoo johtava tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista. ”Se jätti Georgian ja Ukrainan äärimmäisen suojattomaan asemaan.”

Venäjä hyökkäsi Georgiaan elokuussa 2008 ja tunnusti viiden päivän sodan jälkeen Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden yhdessä Venezuelan, Nicaraguan, Naurun ja Syyrian kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uskoi kuitenkin pitävänsä Ukrainan vielä hyppysissään ilman sotaa.

Georgian Tbilisissä järjestettiin hautajaiset Etelä-Ossetian alueen taisteluissa kuolleille sotilaille elokuussa 2008.

Tammikuun 2010 vaaleissa Ukrainan presidentiksi nousikin Putinin suosikki Viktor Janukovytš.

Kroatia ja Albania liittyivät Natoon ilman, että Venäjän painostustoimista olisi raportoitu yhtään mitään. Toisin kävi Montenegron, joka oli liittymässä Natoon 2016 pääministeri Milo Dukanovićin johdolla.

Dukanović oli hakemassa voittoa demokraattiselle sosialistipuolueelleen lokakuun vaaleissa. Vaalipäivän aattona poliisi pidätti parinkymmenen serbialaisen ja montenegrolaisen juonittelijan ryhmän, joka suunnitteli väitetysti vallankaappausta ja pääministerin murhaa yhteistyössä Venäjän sotilastiedustelun GRU:n kanssa.

Ryhmä sai kovat tuomiot, mutta ne kumottiin vetoomustuomioistuimessa viime vuonna. Asioiden todellinen laita on edelleen epäselvä. Melko varmaa on, että ilman vahvaa, Venäjä-myönteistä oppositiota Montenegrossa tuskin olisi tapahtunut mitään.

Montenegron pääministeri Milo Dukanović Nato-kokouksessa Brysselissä toukokuussa 2016.

Vaikka Venäjä ei Natoon liittyjiä ole aiemmin kovin paljon painostanut, voi asia olla tänään toinen. Sinikukka Saari huomauttaa, että Venäjän työkalupakki on vuosien mittaan laajentunut. ”Painostuksessa pyritään käyttämään kyseisen valtion heikkouksia sitä itseään vastaan.”

Suomessa on aiemmin pelätty erityisesti taloudellista panostusta, ovathan kaupalliset siteet Suomen ja Venäjän välillä olleet vahvat.

”Jos Natoon olisi haettu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin varmasti uhattuna olisivat olleet kaupalliset edut, talous olisi ollut se kiristyskeino. Mutta enää taloudellisia etuja ei ole menetettävänä juurikaan, pakotteiden ja yhtiöiden Venäjän-markkinoilta vetäytymisen vuoksi.”

”Jäljellä olevat suomalaiset investoinnit voivat olla vaarassa, samoin sopimusten varainen yhteistyö kuten vaikka Saimaan kanavan vuokraus.”

René Nyberg kiteyttää kuuden vuoden takaisen Nato-selvityksen johtopäätöksen seuraavasti: ”Meillä on pysyvä turvallisuus­ongelma, jonka muodostaa ydinasevalta, joka on tasapainoton ja arvaamaton. Se on ongelma, jota ei voi ratkaista, mutta sitä voi hallita.”