Ukrainan puolustusministeriö sanoi torstaina, että viljaa on varastettu tähän mennessä 400 000 tonnia. Viljan ryöstäminen on nostanut maassa esiin synkkiä muistoja historiasta eli alueella Neuvostoliiton aikaan riehuneesta nälänhädästä.

Venäjän joukkojen kerrotaan varastaneen miehittämiltään alueilta Etelä-Ukrainassa mittavia määriä viljaa. Asiasta ovat kertoneet useat ukrainalaistahot, kuten ministeriöt ja paikalliset viljelijät.

Viljan lisäksi Venäjän joukkojen on kerrottu varastaneen myös maanviljelystarvikkeita, kuten traktoreita ja puimureita. Maan joukot ovat tehneet myös tykistöiskuja ruokavarastoihin.

Venäläisten varastelusta Ukrainassa on kirjoitettu tasaisesti sodan aikana, mutta viime päivinä keskiöön ovat nousseet ruokavarantoihin keskittyneet varkaudet.

Yhdysvaltalainen CNN julkaisi aiheesta torstaina laajan jutun. Siinä kerrotaan ilmiön kiihtyneen viime viikkoina, kun Venäjä on tiukentanut otettaan Asovanmeren ja Mustanmeren rannalla sijaitsevista Hersonin ja Zaporižžjan alueista.

Jo viime viikonloppuna Ukrainan maatalousministeri Taras Vysotskyi puhui aiheesta tv-haastattelussa. Vysotskyin mukaan venäläiset olivat tuolloin varastaneet satojatuhansia tonneja viljaa. Hän myös varoitti, että jopa 1,5 miljoonaa tonnia olisi vaarassa tulla varastetuksi.

Ukrainan puolustusministeriö puolestaan sanoi torstaina, että viljaa on varastettu tähän mennessä 400 000 tonnia.

”Venäläiset kulkivat jokaisen kylän pihojen läpi etsien viljelykoneistoa ja viljaa. Varastelun mittakaava on yksinkertaisesti musertava”, Venäjän miehittämän Melitopolin kaupungin pormestari Ivan Fedorov kertoi CNN:lle.

CNN:n haastattelemat ukrainalaisviljelijät taas kertovat, miten venäläisjoukot saapuivat Krimin rekisterikilvissä olleilla kuorma-autoilla ja tyhjensivät kokonaisia viljasiiloja.

”Venäjän puolesta taistelevat tšetšeenisotilaat toimivat kuin 1990-luvun rikolliset. Ensin he tarjoutuvat ostamaan viljaa naurettavan alhaiseen hintaan. Jos et suostu, he ottavat kaiken antamatta mitään”, Fedorov sanoi.

Ukrainalaiset maataloustyöntekijät täyttivät kylvökonetta siemenillä Kiovan lähistöllä huhtikuun puolivälissä.

Venäläisjoukkojen varastelu saattaa vakavasti uhata tämän vuoden satoa. Kylvötoimet ovat CNN:n mukaan monin paikoin keskeytyneet.

Ukraina on yksi maailman tärkeimmistä viljantuotantomaista. Sodan aiheuttaman ruokakriisin todennäköisyydestä on kirjoitettu jo sodan alkuvaiheista alkaen.

Ukrainassa viljan ryöstäminen nostaakin esiin synkkiä muistoja historiasta. Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai on jo sanonut, että Venäjän tavoitteena on ”uusi holodomor”.

Holodomorilla tarkoitetaan Neuvostoliittoon kuuluneen Ukrainan alueella vuosina 1932–1933 riehunutta nälänhätää, jossa kuoli miljoonia ihmisiä. Nälänhädästä poikkeuksellisen teki se, että sen aiheutti Neuvostoliitto Josif Stalinin päätöksellä pakkolunastamalla talonpoikien viljaa ja ruokavarastoja.

"Holodomor oli vuosina 1932–1933 tahallisesti aiheutettu, poliittisesti motivoitunut nälänhätä, jonka tarkoitus oli musertaa ukrainalaisten kansallinen identiteetti ja kollektivisaatiota vastustavien talonpoikien niskurointi”, kirjailija Sofi Oksanen kuvailee vuonna 2019 HS:ssa kirjoittamassaan esseessä.

Muun muassa Ukrainan entinen presidentti Viktor Juštšenko on kutsunut holodomoria kansanmurhaksi.

Esimerkiksi Luhanskin alueella Venäjä pitää CNN:n mukaan hallussaan jo nyt 90:tä prosenttia viljelysmaasta. Pelkästään Luhanskin alueelta on varastettu 100 000 tonnia viljaa, sanoo kuvernööri Haidai.

”Venäläiset aikovat jättää valloittamillaan alueilla ukrainalaiset nälänhädän partaalle”, Haidai sanoo CNN:lle.