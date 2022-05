Tuoreiden kyselyiden mukaan noin puolet amerikkalaisista vastustaa Roe-päätöksen kumoamista, hieman alle kolmannes kannattaa sen kumoamista ja noin viidennes ei ota kantaa asiaan.

Yhdysvalloissa pääuutiseksi on tällä viikolla noussut Politico-lehden tiistaina julkaisema uutinen, jonka mukaan maan korkein oikeus valmistautuu kumoamaan aborttioikeuden liittovaltiotasolla.

Sekä aborttioikeuden puolustajien että sen vastustajien mielenosoitukset ovat jatkuneet jokaisena päivänä uutisen julkaisun jälkeen Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edustalla Washingtonissa.

Esimerkiksi The Guardianin kirjeenvaihtaja David Smith on jakanut paikallista aikaa torstailta puolenpäivän aikaan videon mielenosoituksista.

Politicon tieto perustui sille vuodettuun asiakirjaan, josta kävi ilmi, että viisi konservatiivista tuomaria korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista kannattaa kahden tärkeimmän abortteihin liittyvän ennakkopäätöksen (Roe v. Wade 1973 ja Planned Parenthood v. Casey 1992) kumoamista.

Jos näin kävisi, kukin osavaltio saisi päättää jatkossa, miten ne aborttiin suhtautuvat. Arvioiden mukaan noin puolessa Yhdysvaltain osavaltiossa saatettaisiin tämän jälkeen rajoittaa aborttioikeutta.

Korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts on vahvistanut, että Politicon julkaisema asiakirja on aito, mutta samalla hän huomautti, että se ei edusta korkeimman oikeuden tai yhdenkään sen tuomarin lopullista kantaa.

Tapauksesta ei ole siis vielä tehty varsinaista päätöstä, vaan sen odotetaan tapahtuvan kesäkuussa. Teoriassa on edelleen mahdollista, että korkein oikeus muuttaa kantansa aiheeseen.

Aihe on vaikea molemmille Yhdysvaltojen pääpuolueille: demokraateille ja republikaaneille.

Enimmäkseen aborttioikeuden puolella oleville demokraateille tapauksen tekee vaikeaksi se, että puolueella on hyvin vähän tehtävissä aborttioikeuden säilyttämiseksi, vaikka maan presidentti on demokraatti ja sillä on enemmistöasema sekä senaatissa että kongressissa. Korkein oikeus tekee päätöksensä itsenäisesti.

Senaatissa demokraatit tarvitsisivat myös osan republikaaneista puolelleen, jotta Roe v. Wade -ennakkopäätös voitaisiin kodifioida, eli saattaa maan viralliseen lainsäädäntöön.

Demokraatteja edustava senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer on ilmoittanut, että asiasta järjestetään ensi viikon keskiviikkona äänestys senaatissa, mutta demokraattien esityksen ei oleteta menevän siinä läpi. Schumer on silti kutsunut äänestystä ”yhdeksi senaatin tärkeimmistä”.

Vastaavasti republikaaneille aihe on vaikea, koska kaikki republikaanien kannattajat eivät suinkaan ole aborttioikeuden rajaamisen puolella.

Politico ja Washington Post ovat molemmat julkaisseet vuodon jälkeen kyselyt, joista käy ilmi, että noin puolet amerikkalaisista vastustaa Roe-päätöksen kumoamista, hieman alle kolmannes kannattaa sen kumoamista ja noin viidennes ei ota kantaa asiaan.

Republikaanien merkittävimmät poliitikot, kuten senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell ovatkin keskittyneet kommenteissaan ilmaisemaan järkytyksensä siitä, miten korkeimman oikeuden salaisena pidetyt asiakirjat on vuodettu julkisuuteen.

Yhdysvaltalaispoliitikkojen lisäksi aihe on puhuttanut tunnettuja kulttuurihenkilöitä. Muun muassa englantilainen tv-toimittaja Cathy Newman ja yhdysvaltalainen laulaja Phoebe Bridgers ovat Politicon uutisen jälkeen kertoneet omat kokemuksensa abortin tekemisestä ja puolustaneet samalla aborttioikeutta.