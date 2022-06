Saksan liittokansleri Olaf Scholz on joutunut kovan arvostelun kohteeksi Ukrainan-politiikkansa takia. Tällä viikolla hän tapasi Berliinissä ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia. Hän puhui Saksan aseviennistä – hiljaa.

Tätä hetkeä on odotettu. Puheensorina katkeaa, kamerat alkavat naksua ja päät kääntyvät. Hän saapuu.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on kutsunut Berliinissä ulkomaalaisia kirjeenvaihtajia hulppeaan liittokanslerin virastoon. Se rakennettiin 1990-luvulla yhdistyneen Saksan vallankammariksi, 36 metriä korkeaksi palatsiksi, joka kohoaa Spree-joen ja historiallisen Reichstag-rakennnuksen eli parlamenttitalon välissä keskellä Berliiniä.

Toimittajia eri puolilta maailmaa on paikalla pitkälti toista sataa, sillä Scholziin kohdistuu valtava mielenkiinto. Saksan toimet tänä keväänä ovat herättäneet enemmän huolta ja kiukkua kuin luottamusta. Juuri Scholz on paljon vartija.

Saksa on EU:n väkirikkain maa, maailman neljänneksi suurin kansantalous ja maailman neljänneksi suurin aseiden viejä.

Silti se ei ole ottanut johtoasemaa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Ukrainan tukemisessa ja pyrkimyksessä saada Venäjä lopettamaan sota. Miksi? Tätähän olisi nyt kiinnostavaa kysäistä, kun ollaan päästy Scholzille kylään.

Vierailu on samana päivänä, kun Berliinissä on tapahtunut järkyttävä onnettomuus. Mies ajoi autolla päin koululaisryhmää. Heidän opettajansa kuoli heti, ja monet kaukaa kotoaan Berliiniin luokkaretkelle tulleet teini-ikäiset loukkaantuivat vakavasti.

Toimittajat ovat kiirehtineet tunnelmasta toiseen, ja aluksi kerrotaan säännöt. Tilaisuudessa saa kysyä vain kaksi kysymystä julkisesti siteerattavaksi, sen jälkeen kamerat viedään ulos ja puhutaan ”taustaksi”.

Scholz istuu tuoliinsa vähäeleisesti ja alkaa puhua tapansa mukaan hiljaisella äänellä. Ei mitään tervehdys- tai kohteliaisuussanoja läsnäolijoille, ei surunvalitteluja juuri tapahtuneen onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen.

Hänen ensimmäiset sanansa ovat: ”Venäjän aloittama hyökkäyssota”. Hän puhuu kuin paperista lukien Saksan Zeitenwendestä eli aikakauden muutoksesta. Sillä hän tarkoittaa Saksan päätöstä lisätä puolustusmäärärahojaan sadalla miljardilla eurolla.

Päätös todella on käänteentekevä. Saksassa omia asevoimista on säästetty vuosikymmeniä. Saksa ei ole kunnolla varautunut puolustamaan itseään saati naapureitaan, se ei ole uskonut sodan mahdollisuuteen Euroopassa.

Scholz sanoo olevansa asemäärärahojen lisäämisestä saadusta poliittisesta sovusta iloinen, mutta ei kyllä näytä siltä. Hän näyttää joko väsyneeltä tai kyllästyneeltä. Väsymys ei olisi ihme. Ajat ovat raskaat poliittisille johtajille.

Hän ei edes yritä olla erityisesti läsnä tai kiinnostava. Hän puhuu tapansa mukaan hyvin polveilevasti – ja hiljaa.

Hän sanoo, että Saksa on yksi merkittävimpiä aseviejiä Ukrainaan. Edellisenä päivänä Liettuassa hän on sanonut samaa. Juuri ennen tätä tilaisuutta Der Spiegel -lehti on kuitenkin kertonut, että pitkään aikaan saksalaisia asetoimituksia ei ole Ukrainaan tullut perille. Tilanne on outo.

Keskiviikkona Olaf Scholz vastasi Berliinissä työskentelevien kirjeenvaihtajien tilaisuudessa kysymyksiin. Vasemmalla Ulkomaalaisen lehdistön yhdistyksen puheenjohtaja Georgios Pappas.

Saksalaistoimittaja Wolfgang Münchau kirjoitti huhtikuussa Spectator-lehdessä, että Scholzista on tulossa Putinin arvokkain liittolainen. Amerikkalainen sotilasasiantuntija Edward Luttwak on sanonut, että Saksa olisi halutessaan voinut estää koko sodan kertomalla etukäteen Nord Stream 2 -kaasuputken jäädyttämisestä.

Ensimmäinen lausunto voidaan ymmärtää kuvaannollisena kannanottona, mutta kirjaimellisesti se ei ole totta. Jälkimmäisestä käsityksestä ei ole mitään varmuutta.

Ukrainan suurlähettiläs Berliinissä, Andri Melnyk, lienee yksi rajuimmista ja luovimmista Scholzin parjaajista. Monien muiden Scholz-lausuntojensa ohella hän sanoi liittokansleria keväällä ”loukkaantuneeksi maksamakkaraksi”.

Sitä edelsi episodi, jossa Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier aikoi vierailla Kiovassa, mutta Ukraina ilmoitti, että hän ei ole tervetullut. Steinmeier on tunnettu läheisistä Venäjä-suhteistaan, kuten moni muukin hänen ikäpolvensa demaripoliitikko. Hän on myöntänyt Saksan tehneen Venäjän-politiikassaan virhearvioita – sitä kaikki muut eivät olet tehneet.

Scholzin Ukraina olisi ottanut vastaan, mutta Steinmeierin kohtelun takia hän ei ole suostunut tekemään vierailua Kiovaan. Scholzille kyse on instituutioista, mutta kyllähän se loukkaantumiselta näyttää.

Tilaisuuden aluksi ukrainalainen toimittaja kysyy Scholzilta, miksi Saksa ei vie Ukrainaan saksalaisvalmisteisia Marder-panssarivaunuja. Asefirma Rheinmetall ilmoitti toukokuussa, että kolmessa viikossa niitä voisi saada perille.

Scholz jaarittelee melkein viisi minuuttia kertoen, miten Saksa on toimittanut paljon aseita Ukrainaan ja toimittaa edelleen, myös ammuksia ja erilaisia asejärjestelmiä, joiden nimiä ja ominaisuuksia hän mainitsee tarkasti. Vain Mardereista hän ei sano mitään.

Sitten hän sanoo: ”Vastaus kysymykseenne on, että toimimme samaan tahtiin ystäviemme ja liittolaistemme kanssa”.

Tällaista hänen puheensa on aina. Toimittaja kysyy uudestaan, onko joku erityinen syy olla viemättä länsivalmisteisia tankkeja Ukrainaan, pelko Venäjän provosoitumisesta esimerkiksi.

Scholz vastaa taas puhumalla liittoutuneista: on tärkeää, että ne liikkuvat samaan tahtiin. Vastausta kysymykseen ei tule.

Myös ei-julkinen osuus jatkuu epäkonkreettisena ja polveilevana.

Tilaisuus jättää pettyneen ja nuutuneen olon kirjeenvaihtajakaartiin. Scholzin tapa toimia tuntuu tarkoitukselliselta. Aivan kuin hän kuluttaisi käytettävissä olevaa aikaa epäolennaisuuksista jaaritteluun, jotta ei tarvitsisi sanoa mitään.

Ehkä puhelinsoitto Thorsten Bennerille tuo selkoa tilanteeseen. Hän on saksalainen tutkija, Globaalin julkisen politiikan instituutin johtaja Berliinissä.

Bennerillä on heti selvä ajatus siitä, miksi Scholz sanoo Saksan olevan merkittävimpiä asetoimittajia Ukrainalle, vaikka luvattuja aseita on saapunut Ukrainaan odotettua hitaammin tai ei vielä ollenkaan. Se on tahallista liioittelua.

”Hän on ärsyyntynyt liioitellusta kritiikistä, jonka mukaan Saksa ei tee yhtään mitään Ukrainan hyväksi. Sen takia hän itsekin liioittelee”, Benner sanoo.

Todellakin! Niin yllättävää kuin se onkin, Scholz on monta kertaa aiemminkin näyttänyt reagoivan arvosteluun tunnepohjaisesti.

”Siksi, etten tee sitä, mitä te haluatte, minä johdan”, Scholz sanoi huhtikuussa ”tytöille ja pojille” eli hallituspuolueiden kansanedustajille, jotka vaativat häneltä aktiivisempaa linjaa.

Lausunto oli kömpelö ja ylimielinen.

Saksa on toki tehnyt paljon Ukrainan hyväksi. Ennen Venäjän hyökkäystä, Krimin valtauksesta lähtien, Saksa on tukenut Ukrainaa rahallisesti lähes kahdella miljardilla eurolla.

Sodan alettua Saksa on vienyt Ukrainaan panssarintorjunta-aseita, kymmeniä tuhansia käsikranaatteja, satoja räjähteitä ja kymmeniä konekiväärejä. Myös suojavarusteita Saksa on vienyt, muun muassa 20 000 sotilaskypärää. Sodan alussa Saksan viemät 5 000 kypärää olivat yleinen pilkan aihe, mutta Ukraina oli kuitenkin itse pyytänyt kypäriä.

Saksa on luvannut Ukrainalle ilmapuolustusjärjestelmän, jonka toimittaminen kestää kuitenkin kuukausia. Samoin kestävät luvattujen panssarivaunujen toimitukset, koska ensin koulutetaan ukrainalaisjoukkoja niiden käyttöön.

Tuhansia saksalaissotilaita on sijoitettuna Naton itälohkon maihin. Tiistaina Scholz lupasi lähettää lisää. Ei siis pidä paikkaansa, että Saksa olisi koko kevään vain istunut voivottelemassa tilannetta.

Arvostelu on silti kovaa, ja Saksa on mennyt siilipuolustukseen. Erityisen rajusti Scholzia arvostellaan Puolassa ja muissa entisen itäblokin Nato-maissa, ukrainalaisten parissa sekä Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Liittokansleri Scholz ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda vierailivat saksalaisjoukkojen luona Liettuan Pabradessa tiistaina.

Bennerin mukaan arvostelussa on takaisinmaksun makua. Saksa on ollut vuosikymmenten mittaan tiukka talouskurin vaatija, ikävä jättiläinen. Nyt sitä saa lyödä. Saksan haukkumisesta on tullut eurooppalainen kansanhuvi.

Arvostelu on Bennerin mukaan kadottanut kaikki mittasuhteet. On selvästi tahallisia väärinymmärryksiä. Esimerkiksi se, että Scholz ajaisi Ukrainaan aselepoa, jonka keinona voisi olla Ukrainan antautuminen.

Jo kerran mainittu Wolfgang Münchau on levittänyt arvailua, että Putinilla olisi jokin kiristyskeino, joka hidastaa Scholzin liikkeitä. On myös suoranaista disinformaatiota Saksaa vastaan.

Bennerin mielestä valetietojen jakaminen kuuluu nykypäivän viestintäilmapiiriin, ja sen kanssa on elettävä.

”Saksan ei pidä ulista siitä kuin pikkulapset, vaan parantaa omaa tekemistään”, hän sanoo.

Scholzin tasoisen ihmisen ei pitäisi provosoitua. Hän voisi Bennerin mielestä vierailla Kiovassa. Hän voisi osoittaa enemmän empatiaa sodan uhreille.

”Mutta se ei ole hänen tyylinsä.”

Eihän hän sanonut mitään Berliinin onnettomuuden uhreistakaan, ennen kuin illalla Twitterissä. Scholz on kyllä tunteella mukana, mutta tunne näyttää olevan ärsyyntyneisyys.

Benner sanoo, että Saksa olisi halutessaan voinut ottaa johtoroolin asetoimituksissa Ukrainaan, ja sen pitäisi se tehdä. Sitä hän ei osaa arvioida, aikooko Scholz vielä muuttaa linjaansa.

Ovatko taustalla ideologiset syyt? Hallitus tarjoilee myös käytännön selityksiä aseviennin hitauteen, mutta moni epäilee, että suhde Venäjään on yksi todellisista syistä.

”Kyse on poliittisesta pidättyväisyydestä”, Benner sanoo. Jos olisi tahtoa, voisi toimia vaikuttavammin.

Taitaa olla tyypillistä Saksalle, että aikakauden muutos tarkoittaa rahaa. Muuttaakohan armeijan määräraha mitään saksalaisten ajattelussa?

On yksi asia, joka tuntuu monille Saksassa hyvin vieraalta.

”Meidän pitäisi olla Ukrainalle kiitollisia. Mehän hyödymme Natona siitä, että Ukraina puolustaa itseään niin voimakkaasti”, Benner sanoo.

Jos Venäjä olisi hyökkäyksen alettua edennyt Ukrainan läpi ja saanut sen valtaansa nopeasti, olisiko se jatkanut Puolan rajalle? Venäjä on uhkaillut Puolaa rajusti koko kevään ajan. Puolan länsipuolella on Saksa.

Bennerin mukaan Saksassa pitäisi jo alkaa ymmärtää, että Ukrainan sodassa on kyse todella koko Euroopan turvallisuudesta. Se se vasta olisi oikea Zeitenwende.

