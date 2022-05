Aluksen kerrotaan olevan pahasti vaurioitunut.

Vahvistamattomien mediatietojen mukaan Venäjän laivastoon kuuluvaan ohjusfregatti Admiral Makaroviin Mustallamerellä on osunut Ukrainan ohjus. Aluksen kerrotaan olevan pahasti vaurioitunut. Alus on ollut lähellä Käärmesaarta.

Tiedot pohjautuvat paikallisen mediasivusto Dumskajan raportteihin. Myös sosiaalisessa mediassa lähti perjantaina laajasti kiertämään tieto ohjusiskusta alukseen, samoin useat ukrainalaiset mediat uutisoivat tapauksesta epävarmoihin tietoihin pohjautuen. Tietoja ei ole vahvistettu virallisista lähteistä.

Myös esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi asiasta.

Tietojen mukaan Ukrainan puolustus olisi upottanut laivan Neptune-merimaaliohjuksilla. Kyseessä olisivat samanlaiset ohjukset kuin millä Ukraina upotti Moskva-aluksen huhtikuun puolivälissä.

Asiasta kysyttiin aiemmin perjantaina Kremliltä. Tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, ettei Venäjällä ole tietoa tällaisesta tapauksesta.

BBC:n mukaan länsimaiden puolustusviranomaiset eivät ole nähneet vielä mitään, joka vahvistaisi tiedon ohjusiskusta.

Yhdysvaltain puolustusministeriön lehdistösihteeri John Kirbyn mukaan Yhdysvalloilla ei ole tietoa mahdollisesta Admiral Makarovin iskusta. Brittilehti The Guardian kertoo Kirbyn kommenteista.

Kirbyn mukaan Yhdysvallat on tarkastellut asiaa koko päivän, mutta tietoja ei pystytä vahvistamaan.

Admiral Makarov otettiin käyttöön vuonna 2017 eli se on varsin uusi. Alus on 125 metriä pitkä ja siihen mahtuu henkilökuntaa noin 200 henkeä. Sen kotisatama on ollut Krimillä sijaitseva Sevastopol.

Alus kuuluu Venäjän Mustanmeren laivaston Admiral Grigorovitš -luokkaan.

Yhdysvaltalainen Forbes arvioi perjantaina, että laiva olisi Ukrainalle houkuttelevin kohde upotetun Moskvan jälkeen.