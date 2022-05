Tuoreessa apupaketissa myös tykistön ammuksia, tutkalaitteita, radiohäirintälaitteita ja varaosia.

Yhdysvallat kertoi perjantaina antamastaan uudesta, noin 130 miljoonan euron sotilasapupaketista Ukrainalle. Apupakettiin kuuluu muun muassa 155 millimetrin tykistönammuksia, tutkalaitteita, radiohäirintälaitteita ja varaosia.

The Washington Post -sanomalehden mukaan pakettiin kuuluu myös muun muassa laserohjattuja raketteja, joita voidaan laukaista helikopterista sekä Switchblade- ja Puma-lennokkeja.

Switchblade-sotilaslennokit ovat käytännössä lentäviä pommeja. Niitä on kutsuttu myös ”kamikaze-lennokeiksi”.

Switchbladet voi kauko-ohjata kameran avulla kohteeseen, jossa ne räjähtävät. Näin Ukraina voi iskeä esimerkiksi Venäjän panssarivaunuja vastaan ilman suoraa näköyhteyttä. Näitä pidetään myös parempina kuin Ukrainan nykyisiä ohjuksia, jotka hakeutuvat kohteeseen lämpösäteilyn perusteella.

Switchblade-lennokkeja on tarjolla kahdenlaisia: kevyempi, noin 2,2 kilogrammaa painava versio voi lentää 15 minuuttia ja sitä voi kantaa repussa. Tämän version tehtävänä voi olla muun muassa vihollisjoukkojen liikkeiden seuranta.

Toinen, noin 22 kilogrammaa painava versio voi pysyä ilmassa jopa 40 minuuttia ja se tunnetaan myös ”maleksivana ohjuksena” tai ”vaanivana aseena”, jota voidaan käyttää myös panssariajoneuvoja vastaan. Vastaavanlaisia lennokkeja käytettiin menestyksekkäästi muun muassa Armenian ja Azerbaidžanin välisessä sodassa.

Kohteeseen räjähteineen iskeytyvää Switchblade 300 -lennokkia kutsutaan ”itsemurhalennokeiksi”.

Puma-lennokit on tarkoitettu tiedustelutehtäviin. Puma on kädestä lähetettävä lennokki, joka on varustettu myös infrapunakameralla. Lennokki kykenee lentämään kovissakin sääolosuhteissa.

Puma on 1,4 metriä pitkä ja sen siipien kärkiväli on 2,8 metriä. Lennokin enimmäisnopeus on 83 kilometriä tunnissa ja toiminta-aika noin kaksi tuntia.

Ennen perjantaita presidentti Joe Bidenin hallinto on lähettänyt Ukrainalle jo yli 3,4 miljardin dollarin arvosta aseita.

Yhdysvaltain nykyinen rahoitus Ukrainalle on käytännössä kulutettu loppuun. Biden yrittääkin painostaa kongressin hyväksymään suuren, yli 33 miljardin dollarin apupaketin, jonka olisi tarkoitus riittää viideksi kuukaudeksi.