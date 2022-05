Miestä esittävä veistos oli kadonnut Saksasta toisen maailmansodan päättyessä. Nyt arvokas teos on San Antonion taidemuseossa, kunnes palaa Baijeriin.

Noin 2000 vuotta vanha roomalainen veistos, jonka yhdysvaltalainen Laura Young osti 35 dollarilla käytetyn tavaran kaupasta ja joka tällä hetkellä on esillä San Antonion taidemuseossa Texasissa.

Yhdysvaltalainen Laura Young koki elämänsä yllätyksen, kun hänen 35 dollarilla ostamansa, miestä esittävä marmoripysti osoittautui 2000 vuotta vanhaksi veistokseksi, kertovat muun muassa brittikanava BBC ja uutistoimisto AP.

Texasilainen Young on vanhan tavaran kauppias ja taiteenkerääjä. Hän oli vuonna 2018 Austinin kaupungissa Goodwill-myymälässä ja toivoi BBC:n mukaan, ”että löytäisin jotain makeeta”. Goodwillit ovat käytetyn tavaran kauppoja, joiden perimmäinen tarkoitus on hyväntekeväisyys.

Laura Young viehättyi miehen päätä esittävästä veistoksesta, josta hän siis maksoi 35 dollaria eli noin 33 euroa. (Tarkkaan ottaen hinta oli 34,99 dollaria.) Young kuljetti veistoksen kotiinsa auton takapenkillä, turvavöissä. Veistoksen pää on melko luonnollisen kokoinen.

Kun Young tarkasteli hankintaansa paremmassa valaistuksessa, se alkoi näyttää hänen silmiinsä paljon oletettua vanhemmalta.

Asiantuntijat selvittivät, että veistos on muinaisesta Roomasta ja peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ennen tai jälkeen ajanlaskumme alkamisen. Se on siis melko tarkkaan 2 000 vuotta vanha.

Parikymmenkiloinen marmoriveistos on korvaamattoman arvokas.

”En edes tiedä, miten voisi järkevällä tavalla mitata rahallisesti esinettä, jolla on niin merkittävä historia, mutta jota ei toisaalta voisi ikimaailmassa myydä”, sanoi texasilaisen San Antonion taidemuseon tutkija Lynley McAlpine BBC:lle.

Roomalaisveistos on väliaikaisesti esillä San Antoniossa, mutta sen oikea omistaja on Baijerin osavaltio Saksassa. Ensi vuonna veistos on määrä palauttaa Baijeriin.

Veistos oli 1800- ja 1900-luvulla Pompejanumissa, roomalaishuvilan jäljitelmässä, jonka Baijerin kuningas Ludvig I rakennutti 1840-luvulla Aschaffenburgin kaupunkiin.

Toisen maailmansodan päättyessä veistos katosi. Ei ole tiedossa, miten se päätyi Texasiin.

Veistoksen arvellaan mahdollisesti esittävän Sextus Pompeiusta (n. 67–35 eaa.), joka oli Gnaeus Pompeius Magnuksen poika ja Julius Caesarin vihamies.