Ukrainassa heräsi epäilys, pitävätkö huhut komentaja Valeri Gerasimovin haavoittumisesta todellakin paikkansa.

Venäjän asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin, 66, poissaolo Moskovan voitonpäivän juhlista Punaisella torilla herätti huomiota maanantaina sekä läntisissä että ukrainalaisissa tiedotusvälineissä. Venäläisiä kommentteja Gerasimovin poissaolosta tai sen syystä ei tuoreeltaan näkynyt.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja Bed Hodges kiinnitti Gerasimovin poissaoloon huomiota ensimmäisten joukossa. ”Jäikö minulta jotain huomaamatta”, Hodges twiittasi. ”En nähnyt kenraali Gerasimovia paraatin vastaanottajien rivissä tänä aamuna.”

”Lähtikö hän Kobzonin konserttiin?” ukrainalainen uutiskanava Obozrevatel kysyi otsikossaan. Kysymyksellä viitattiin ”Venäjän Sinatranakin” tunnettuun suosittuun viihdelaulajaan Iosif Kobzoniin. Donetskin alueella syntynyt Kobzon oli innokas Putinin kannattaja, mutta laulaja kuoli sairauden murtamana neljä vuotta sitten, joten hänen konserttejaan ei järjestetä enää tässä maailmassa.

Seremoniamestarina Punaisen torin paraatissa toimi Venäjän maavoimien komentaja Oleg Saljukov. Tämä ei ole epätavallista, sillä maavoimien komentaja on tässä tehtävässä ollut aikaisemminkin. Mutta asevoimien komentaja Gerasimov on toiminut tehtävässään vuodesta 2012 lähtien ja on aiemmin ollut uskollisesti paikalla voitonpäivän juhlassa, kuten tehtävään kuuluu.

Ensimmäinen arvelun kohde poissaolon syyksi oli Gerasimovin mahdollinen haavoittuminen. Ukrainalaiset lähteet raportoivat toukokuun alussa, että Gerasimov olisi ollut usean päivän mittaisella tarkastusmatkalla Ukrainan rintamilla.

Ukrainalaistiedon mukaan kenraali olisi haavoittunut Ukrainan ohjusiskussa Izjumissa huhtikuun viimeisen päivän iltana. Yhdysvaltalaiset lähteet kertoivat myöhemmin, että Gerasimov olisi ollut paikalla mutta selvinnyt iskusta ehjin nahoin.

Sairaus voi myös olla poissaolon syy. Todellista tietoa ei ole saatavissa, joten arviot muistuttavat Neuvostoliiton aikaista kremlologiaa, jossa vallanpitäjien läsnäolo ja seisomajärjestys Punaisella torilla oli keskeinen tiedon lähde. Ja jos neuvostoaikaa elettäisiin, arvelisivat läntiset tarkkailijat, että Gerasimov on joutunut ”epäsuosioon”.

