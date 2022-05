”Emme anna kenenkään viedä palaakaan historiastamme” – Näin Ukraina on vastannut Venäjän voiton­päivän pullisteluun

Volodymyr Zelenskyi muistuttaa Ukrainan ulkoministeriön julkaisemalla videolla, että Venäjä ei voittanut natsi-Saksaa yksin.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi kävelee pitkin autiota Hreštšatykia. Se on Kiovan pääkatu.

”Tänään me juhlimme voitonpäivää natsismista ja me emme anna kenenkään viedä palaakaan historiastamme”, Zelenskyi sanoo.

Ukrainan ulkoministeriö julkaisi videon panssariesteiden keskellä kävelevästä Zelenskyistä maanantaiaamuna Twitterissä. Hetkeä myöhemmin Moskovassa alkoi perinteinen mahtaileva voitonpäivän sotilasparaati.

”Vihollisemme unelmoi, että kieltäytyisimme juhlimasta toukokuun yhdeksättä ja voittoa natsismista, jotta heidän sanansa ’denatsifikaatio’ saa oikeutuksen”, Zelenskyi sanoo.

9. toukokuuta on myös Ukrainassa virallinen juhlapäivä, mutta maa on tehnyt 2010-luvun puolivälistä lähtien pesäeroa Venäjään ja menneisyyteensä entisenä neuvostotasavaltana viettämällä ”voitonpäivää natsismista toisessa maailmansodassa”.

Voitonpäivän kaltaiset sotilasparaatit ovat tärkeä osa Venäjän hallinnon ja presidentti Vladimir Putinin nationalistista propagandaa. Tänä vuonna Ukrainan vastapropaganda on pyrkinyt tuomaan voimakkaasti esiin viestiä siitä, että Venäjän ei pidä antaa omia voittoa natsi-Saksasta omien tarkoitusperiensä edistämiseksi – etenkään aikana, jona se käy oikeuttamatonta hyökkäyssotaa naapuriaan vastaan.

”Olemme ylpeitä esi-isistämme, jotka yhdessä muiden maiden kanssa Hitlerin vastaisessa koalitiossa kukistivat natsismin”, Zelenskyi sanoo ja muistuttaa, että natseja vastaan taisteli toisessa maailmansodassa myös miljoonia ukrainalaisia.

Saksa miehitti suurta osaa nykyistä Ukrainaa vuodesta 1941 vuoteen 1944. Tietosanakirja Britannican mukaan Ukrainassa murhattiin miehityksen aikana arviolta noin 1,5 miljoonaa juutalaista. Euroopassa sota päättyi Saksan antautumiseen vuoden 1945 toukokuussa.

”Hän [Putin], joka toistaa Hitlerin valtakauden hirvittäviä rikoksia tänään, seuraa natsien filosofiaa ja kopioi kaikkea mitä he tekivät. – – Hän tulee menettämään kaiken, ja pian Ukrainassa voidaan viettää kahta voitonpäivää, eikä eräällä ole jäljellä yhtäkään. Me voitimme silloin, ja me tulemme voittamaan nyt”, Zelenskyi sanoo.

ParaatiN jo alettua Moskovassa Ukrainan ulkoministeriö julkaisi toisen videon. Sen alussa näytetään vuoroin kuvia Moskovan juhlista ja vuoroin sodan aiheuttamia tuhoja Ukrainasta.

”Ketkä marssivat Punaisella torilla?” videolla kysytään.

”Raiskaajat. Lasten ja naisten murhaajat. Varkaat ja ryöstäjät”, videolla sanotaan.

”Kun kaikki muut yrittivät estää uuden tragedian syntymisen, Venäjän propaganda valmisteli ihmisiä uutta sotaa varten.”

Ukraina on koko helmikuussa alkaneen Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen ajan julkaissut paljon video- ja kuvamateriaalia, jonka se on sanonut esittävän Venäjän joukkojen tekemiä sotarikoksia.

Maanantaina viesti oli suunnattu selvästi siihen, kuinka Venäjä juhlii voittoa natsismista ja tekee samaan aikaan itse sotarikoksia naapurimaassaan.

Ulkoministeriö julkaisi esimerkiksi kuvan 97-vuotiaasta toisen maailmansodan veteraanista, joka seisoo Venäjän sotilaiden tuhoaman kotitalonsa edustalla Harkovan alueella.