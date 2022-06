Valkovenäläisiä vapaaehtoisia taistelee Ukrainassa Venäjän joukkoja vastaan: ”Tämä on konkreettisesti meidän sotaamme”

Vapaaehtoisista valkovenäläistaistelijoista on muodostettu jo rykmentti. Sen jäsen kertoo taistelevansa Ukrainassa myös Valko-Venäjän tulevaisuudesta.

Kiova/Helsinki

Nuori mies vastaa puhelimeen heti sovittuna aikana.

Hän ei voi kertoa, missä päin Ukrainaa on. Eikä hän halua nimeään lehteen, sillä ”vanhemmat ja veljet ovat yhä Valko-Venäjällä ja voivat joutua vaikeuksiin”. Sen sijaan hän kertoo mielellään päätöksestään lähteä taistelemaan valkovenäläisessä pataljoonassa Ukrainan puolella Venäjän joukkoja vastaan.

”Oikeastaan vaihtoehtoja ei ollut. Valko-Venäjä ei voi olla koskaan vapaa, jos Ukraina ei ole. Siksi nyt pitää taistella Ukrainan vapauden puolesta”, hän sanoo.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuun lopulla Ukrainaan, monet ulkomaalaiset saapuivat taistelemaan ukrainalaisten rinnalla. Valkovenäläisiä oli taistellut Ukrainan puolella sodan alusta vuonna 2014, mutta nyt heidänkin määränsä alkoi nopeasti kasvaa.

Valkovenäläiset vapaaehtoiset perustivat nopeasti oman pataljoonan, joka sai nimensä Venäjän-vastaista kapinaa 1860-luvulla johtaneelta Kastus Kalinouskilta. Se on sittemmin kasvanut jo rykmentiksi, ja uusia halukkaita ilmoittautuu edelleen kymmeniä päivittäin.

”Me eroamme useimmista muista vapaaehtoisista juuri siinä, että tämä on konkreettisesti meidän sotaamme”, valkovenäläistaistelija sanoo.

”Meissä on myös aika vähän ammattisotilaita tai kokeneita taistelijoita. Minäkin olen oikeasti it-alalla.”

Valko-Venäjän johto ajattelee samoin. Se suhtautuu Ukrainassa oleviin vapaaehtoisiin vihamielisesti ja huolestuneena. Se on myös avannut taistelijoista rikostutkintoja, jotka Valko-Venäjällä järjestään johtavat myös tuomioihin.

Valkovenäläisiä oli sodan alkaessa Ukrainassa paljon.

Valko-Venäjällä järjestettiin elokuussa 2020 vilpilliset presidentinvaalit, joiden voittajaksi maan pitkäaikainen ja itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka julistautui. Vaalien jälkeen alkoi suuri protestiaalto, joka jatkui pitkälle syksyyn.

Lukašenkan hallinto kukisti protestit lopulta kovin ottein. Tuhannet valkovenäläiset aktivistit ja mielenilmauksiin osallistuneet tavalliset ihmiset pakenivat maasta. Ukraina oli monelle luonteva kohde.

”Ihmisiä tuli tasaisena virtana”, kertoo Conflict Lawyers Team -toimiston partneri Ksenija Prokonova, jonka on erikoistunut auttamaan valkovenäläisiä.

Valkovenäläisten asioita hoitava juristi Ksenija Prokonova kertoo useimpien valkovenäläisten lähteneen Ukrainasta pian Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Tarkkoja lukuja ei ole, sillä osa Ukrainaan saapuneista valkovenäläisistä jatkoi matkaa EU-alueelle ennen kuin hoiti paperityöt kuntoon Ukrainassa. Se tiedetään, että yli 150 000 valkovenäläistä ylitti rajan Ukrainaan elokuun 2020 ja tammikuun 2021 välillä, minkä lisäksi vainon kiihdyttyä Valko-Venäjällä ihmisiä tuli rajan yli salaa.

Ukraina myös kaksinkertaisti syksyllä 2020 ajan, jonka valkovenäläiset saivat olla Ukrainassa ilman mitään lisälupia. Uusi pidempi aika oli 180 vuorokautta. Monia muitakin helpotuksia tehtiin, mutta byrokratia pysyi silti tiukkana. Se tiesi työtä myös Prokonovan toimistolle.

”Asiakkaistamme 90 prosenttia oli valkovenäläisiä.”

Yksi tulijoista oli it-ammattilainen ja kansalaisaktivisti Maksim Kavaleu. Hän saapui Kiovaan tammikuun 2021 alussa.

Hän oli osallistunut koko syksyn protesteihin, vaikka oli epäillyt alusta alkaen, etteivät ne olleet riittävän isoja. Marraskuussa 2021 poliisi otti hänet kiinni mielenosoituksen jälkeen, ja hänet passitettiin 15 päiväksi vankeuteen. Joulukuussa hän sai kuulla, että viranomaiset valmistelivat häntä vastaan rikostutkintaa.

Se tiesi automaattisesti pitkää vankeutta, joten hän pakeni. Valko-Venäjällä on nyt yli 1 200 poliittista vankia.

Pakoa helpotti se, että hän pystyi jatkamaan työtään it-alan projektipäällikkönä myös etänä.

”Aluksi asuin puoli vuotta Irpinissä, mutta sitten vuokrasin asunnon Kiovasta. Kun Venäjä hyökkäsi, olin täällä.”

Valkovenäläinen aktivisti Maksim Kavaleu päätti jäädä Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen jälkeen, vaikka monet muut lähtivät.

Venäjän helmikuun lopulla aloittama hyökkäyssota oli järkytys myös Ukrainaan paenneille valkovenäläisille.

Protestiaalto oli ajanut Lukašenkan hakemaan tukea Venäjältä, jonka tuki osaltaan varmisti vallassa pysymisen. Alkuvuodesta 2022 oli laskun paikka, kun Venäjä ilmoitti järjestävänsä Valko-Venäjällä maiden yhteiset sotaharjoitukset. Sotaharjoituksiin Valko-Venäjälle saapuneet venäläisjoukot eivät lähteneet vaan hyökkäsivät Ukrainaan.

Ukrainassa olleista valkovenäläisistä tuli saman tien vihollismaan kansalaisia. Useimmat lähtivät nopeasti pois, Prokonova kertoo. Syitä oli useita, hän sanoo. Myös se, että Ukrainan keskuspankki sulki Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten tilit.

Sen koki myös Kavaleu, mutta hän päätti jäädä. Kiovan valkovenäläisyhteisö katosi. Joko ulkomaille tai rintamalle.

Valko-Venäjän passia on silloin tällöin syynätty katusuluilla tarkkaan, mutta kohtelu on ollut hyvää, Kavaleu sanoo. Jotkut ukrainalaiset ovat tosin kysyneet, mikseivät valkovenäläiset tehneet mitään estääkseen Venäjää hyökkäämästä Valko-Venäjän kautta.

”Yritettiin kyllä. Mutta maamme on miehitetty. Taistelimme kaksi vuotta, mutta nyt siellä on venäläisiä sotilaita”, Kavaleu sanoo.

Vastarinta on myös jatkunut. Valko-Venäjällä niin sanotut partisaanit ovat jatkaneet rautateiden katkaisemista, mikä on häirinnyt Ukrainassa taistelevien venäläisjoukkojen huoltoa. Työ on ollut sen verran tehokasta, että Valko-Venäjän johto päätti muuttaa lakeja niin, että myös terrorityön valmistelusta voi saada kuolemantuomion.

Sota on myös hyvin epäsuosittu Valko-Venäjällä. Sen alettua mielenosoitukset olivat suurimpia pitkään aikaan. Epäsuosio on arveltu osaltaan selittävän, miksi Lukašenka ei lähettänyt armeijaansa Ukrainaan.

Venäjän hyökkäyksen jumiuduttua Lukašenka on alkanut ottaa siihen etäisyyttä. Välit länteen ovat aika lailla poikki, mutta hallinto on neuvotellut mahdollisuudesta kuljettaa Ukrainan viljaa Valko-Venäjän kautta Baltian maiden satamiin. Hintana olisi pakotteiden hellittäminen, mikä ei ole länttä innostanut.

Kaveleu suhtautuu neuvotteluihin Lukašenkan kanssa epäillen. Miten neuvotella, jos toinen valehtelee.

”Ongelma on se, että läntiset johtajat ajattelevat loogisesti ja oikeudellisesti ja ajattelevat puhuvansa normaalin tyypin kanssa.”

Vapaaehtoisjoukossa taisteleva nuorukainen aikoo jatkaa.

”Venäjän on hävittävä tämä sota.”