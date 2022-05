Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Sri Lanka

Sri Lankan puolustus­ministeriö antoi ampumis­käskyn mellakoiden tukahduttamiseksi

Sri Lankassa on ollut viime aikoina levottomuuksia, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Protestien taustalla on muun muassa se, että maa on ajautunut koko itsenäisyytensä ajan pahimpaan talouskriisiin.

Hallitusta tukevia mielenosoittajia kerääntyi pääministerin asunnon eteen maanantaina Colombossa.