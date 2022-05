CNN nostaa esiin useita suomalaisia asiantuntijalausuntoja, joiden avulla kuvataan Suomen Ukrainan sotaa edeltänyttä suhtautumista Venäjään.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätöksellä aloittaa laajamittainen sota on monia seurauksia, ja yksi katastrofaalisimmista seurauksista Putinille on se, että Suomi on lähellä sotilasliitto Natoon hakemista.

Näin kirjoittaa yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n toimittaja Luke McGee tiistaina julkaistussa analyysissä.

McGeen näkemyksen mukaan Suomen Nato-jäsenyys ei olisi ainoastaan huono uutinen Kremlille, vaan myös melkoinen lisävoima Natolle.

”Pienestä väkiluvusta huolimatta Suomi on vakavasti otettava sotavoima, joka on ollut vuosikymmeniä epävirallisesti samassa rintamassa lännen kanssa”, McGee kirjoittaa.

McGee kirjoittaa, että Suomen hakemusprosessi Natoon tulisi etenemään nopeasti, koska maa käytännössä täyttää jo suurimman osan jäsenyyden kriteereistä. Lisäksi Suomen puolustusvoimien kalusto on pitkälti Nato-yhteensopivaa.

Putinin mielestä Nato oli jo ennen Venäjän helmikuista hyökkäystä Ukrainaan laajentunut liian lähelle Venäjän rajoja. Hänen mielestään puolustusliiton tulisi palauttaa rajansa samoiksi, mitä ne olivat vielä 1990-luvulla, ennen kuin yksikään entisistä neuvostotasavalloista oli liittynyt liiton jäseneksi.

Hyökkäämällä helmikuussa Ukrainaan Putin sai kuitenkin McGeen mukaan aikaan päinvastaisen reaktion. Venäjällä on ennestään Naton kanssa yhteistä rajaa noin 1 200 kilometriä viiden eri jäsenvaltion kanssa. Yhteisen rajan pituus muuttuu dramaattisesti, jos noin 1 300 kilometrin mittaisen maarajan Venäjän kanssa jakava Suomi liittyy sotilasliiton jäseneksi.

McGee nostaa esiin useita suomalaisia asiantuntijalausuntoja, joiden avulla kuvataan Suomen Ukrainan sotaa edeltänyttä suhtautumista Venäjään.

”Ihanteellisessa maailmassa haluamme tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, jota emme maantieteellisen sijaintimme vuoksi voi paeta. Mutta tiedämme myös historiasta, että suurin realistinen uhka kansalliselle turvallisuudellemme on Venäjä. Ajan myötä totuus siitä, että Venäjä on valmis luomaan yhä suuremman kaaoksen alueellemme, on tullut yhä selvemmäksi, joten Natoon liittymisestä on tullut pragmaattinen vaihtoehto”, Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb sanoo CNN:n haastattelussa.

McGee kirjoittaa, että Suomi on aina navigoinut näiden kahden todellisuuden välillä.

”Suomen oletusideologia on ollut selviytymisen ideologia. Viimeisten sadan vuoden aikana meistä on tullut vahva, suvereeni maa, jolla on korkea elintaso. Olemme joutuneet uhraamaan maata säilyttääksemme rauhan”, Suomen Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak sanoo CNN:lle.

McGeen mielestä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Suomen liittyminen Natoon olisi valtava takaisku Putinille.

”Se ei ainoastaan tarkoittaisi 800 lisämailia yhteistä rajaa liittouman kanssa. Symbolisesti se tarkoittaisi Putinin-vastaisen koalition yhdentymistä entisestään Ukrainan valtausyrityksen alun jälkeen. Maat, jotka olivat ennen neutraaleja, tarjoavat nyt rahoitusta ja aseita Ukrainalle ja Putin on kansainvälinen hylkiö, jolla on päivä päivältä vähemmän liittolaisia.”