Aivan tavallinen kolmen hengen perhe. Sitä he olivat vielä helmikuun alussa.

Perheen äiti Irina, 35, on Pohjois-Venäjän Severodvinskista, Vienanmeren rannalta. Isä Volodymir, 36, on kotoisin Ukrainan Zaporižžjasta. He ovat eläneet vuosia Pietarissa. Tytär Margarita syntyi siellä kolme ja puoli vuotta sitten.