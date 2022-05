Poliisi on tutkinut järjestön toimintaa viime vuoden alusta lähtien.

Itävallan poliisi on iskenyt kansainväliseen rikosjärjestöön, jonka epäillään salakuljettaneen kymmeniä­tuhansia ihmistä Unkarista Itävaltaan. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

Asiaan liittyen on pidätetty 205 epäiltyä, joista 92 pidätettiin Itävallassa ja loput Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa ja Romaniassa. Poliisi on myös takavarikoinut 80 ajoneuvoa.

Poliisi on tutkinut järjestön toimintaa viime vuoden alusta lähtien. Heidän mukaansa järjestö on ansainnut yli 150 miljoonaa euroa salakuljettamalla yli 36 000 ihmistä Unkarin rajan yli Itävaltaan. Salakuljetettujen joukossa on poliisin mukaan ollut myös lapsia.

”Tämä on tärkeä saavutus taistossa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan sekä vakava isku salakuljetusmafialle”, Itävallan sisäministeri Gerhard Karner sanoi tiedotteessa.

Salakuljetetut ihmiset ovat todennäköisesti pyrkineet Itävallan pääkaupungin Wienin kautta länsi-Euroopan maihin, kuten Saksaan ja Ranskaan.

Järjestöön liittyy myös jo aiemmin havaittuja rikoksia.

Esimerkiksi viime vuoden elokuussa Itävallan poliisi pysäytti ihmisiä salakuljettavan paketti­auton Unkarin rajalla. Autossa oli 27 salakuljetettavaa sekä kaksi ruumista. Ajoneuvon kuljettaja onnistui pakenemaan paikalta, mutta hänet pidätettiin myöhemmin Latviassa, josta hänet luovutettiin takaisin Itävaltaan.

Toisessa tapauksessa salakuljettaja oli ampunut laukauksia itävaltalaista varusmiestä kohti, kun Itävallan armeija oli pyrkinyt pysäyttämään hänen ajoneuvonsa.