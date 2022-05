Suomen presidentin ja pääministerin Nato-kanta vaikuttaa myös Ruotsin Nato-analyysiin, jonka hallitus julkaisee perjantaina. Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit kertoo kantansa sunnuntaina.

Tukholma

Ruotsin keskeiset poliitikot ovat ottaneet Suomen presidentin Sauli Niinistön ja Suomen pääministerin Sanna Marinin Nato-kannan myönteisesti vastaan.

Sosiaalidemokraatteja edustavat ulkoministeri Ann Linde ja puolustusministeri Peter Hultqvist kertovat Suomen päätöksen vaikuttavan myös Ruotsin analyysiin Nato-jäsenyydestä.

"Meillä on koko prosessin ajan ollut läheinen yhteistyö Suomen kanssa kaikilla tasoilla. Suomen päätös vaikuttaa myös meidän analyysiimme, otamme sen huomioon selvityksessämme, jonka julkaisemme huomenna", Linde sanoi Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa.

Ulkoministeri Ann Linde.

Hallitus julkaisee Nato-selvityksensä perjantaina. Pääministeripuolue sosiaali­demokraatit kertoo kantansa Nato-jäsenyyteen sunnuntaina.

Maanantaina Ruotsin valtiopäivät kokoontuu ylimääräiseen istuntoon, jossa Nato-selvitystä on tarkoitus käsitellä.

Puolustusministeri Hultqvist kertoo Suomen Nato-kantojen olleen odotettuja.

Hultqvist ei halua ottaa kantaa siihen, kallistuuko Ruotsi nyt sotilasliitto Naton jäsenyyden kannalle, kun Suomen presidentti ja pääministeri ovat kertoneet kantansa.

”Me teemme ruotsalaisen päätöksen ruotsalaisen analyysin perusteella, mutta on itsestäänselvää, että tämänkaltainen Suomen kanta on sellainen, joka meidän on otettava huomioon omassa analyysissamme ja arviossamme.”

Puolustusministeri Peter Hultqvist.

Ruotsin oppositiojohtaja, maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson pitää Suomen presidentin ja pääministerin Nato-kantoja hyvinä, odotettuina ja tarpeellisina.

Kristerssonin mukaan sekä Suomen että Ruotsin tulisi nyt ottaa yhdessä askel kohti Natoa.

Facebookissa julkaistussa kirjoituksessa Kristersson sanoo, että kun Nato-keskustelu Ruotsissa alkoi tämän vuoden alussa, monet pitivät todennäköisenä, että hallituspuolue sosiaalidemokraatit päätyy lopulta kannattamaan Naton jäsenyyttä.

"Nyt kaikki osoittaa siihen suuntaan, että sosiaalidemokraatit tulee sunnuntaina päättämään, että puolue äänestää kyllä jäsenyyden puolesta", Kristersson kirjoittaa.

Kristerssonin mukaan hänelle Naton jäsenyydessä ei ole kysymys puoluepolitiikasta vaan Ruotsin turvallisuudesta.

”Parasta Ruotsille, Suomelle, Natolle ja koko pohjoisen Euroopan turvallisuudelle on, jos molemmista maista tulee jäseniä yhtä aikaa. Ruotsilla ja Suomella on yhteinen historia. Nyt me näemme edessämme yhteisen, turvallisen ja varman tulevaisuuden.”

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson.

Ruotsin kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch katsoo, että Ruotsin tulee seurata Suomen esimerkkiä ja kertoa hakevansa Naton jäsenyyttä.

"Tervetullut ja kaivattu päätös Niinistöltä ja Marinilta, että Suomi aikoo hakea jäsenyyttä. Suomen asia on meidän ja on tärkeää, että seuraamme mahdollisimman pian perässä. Nyt on varmistettava, että teemme tämän yhdessä suomalaisten veljiemme ja siskojemme kanssa", Busch kirjoitti Twitterissä.

Myös liberaalien uusi puheenjohtaja Johan Pehrson kannusti Ruotsia seuraamaan Suomea.

"Eteenpäin Suomi. Yhdessä Ruotsin kanssa rauhan ja turvallisuuden puolesta meidän lähialueillamme", Pehrson kirjoitti.

Suomi näyttää tietä, julisti puolestaan keskustan puheenjohtaja Annie Lööf.

"Maailman katseet suuntautuvat nyt Ruotsiin ja Suomeen. Ruotsin pitäisi kulkea käsi kädessä Suomen kanssa vahvistaakseen Pohjolan ja Itämeren alueen turvallisuutta", Lööf kirjoitti Twitterissä.

Ruotsin vasemmistopuolue puolestaan vastustaa yhä Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Puolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar haluaa jäsenyydestä kansanäänestyksen.

Tuoreessa Dagens Nyheterille antamassaan haastattelussa Dadgostar katsoo, että Nato-jäsenyys voisi kärjistää Itämeren turvallisuus­tilannetta. Hän kuitenkin pitää myös mahdollisena, että Ruotsi jatkaisi Naton kanssa tehtävää yhteistyötä, mutta ilman jäsenyyttä.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar.

Vasemmistopuolueen lisäksi myös ympäristöpuolue vastustaa Naton jäsenyyttä. Puolueilla on 43 paikkaa Ruotsin valtiopäivillä, joilla on yhteensä 349 edustajaa.