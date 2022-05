Tiedustelupalvelu FSB antoi Putinille surkeaa tietoa ennen sotaa. Pari viikkoa hyökkäyksen jälkeen FSB:n johtaja pidätettiin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on päättänyt siirtää Ukrainan sodan tiedustelun päävastuun pois tiedustelupalvelu FSB:ltä ja nostaa tehtävään kovaotteisen sotilastiedustelupalvelu GRU:n, The Moscow Times -lehden julkaisemassa artikkelissa kerrotaan.

Moscow Timesin artikkeli FSB:n syrjäyttämisestä on julkaistu aiemmin Center for European Policy Analysis -ajatushautomon CEPA:n verkkosivuilla.

CEPA:n mukaan FSB:n ”viidennellä palvelulla” oli kontollaan tuottaa Putinille tiedustelutietoa ennen Ukrainaan helmikuussa käynnistettyä suurhyökkäystä. Presidentille kerrottiin esimerkiksi, että venäjänkielinen väestö nousisi sankoin joukoin vastustamaan Ukrainan johtoa, mitä ei ole nähty.

Lisäksi lännen tiedustelu sai selville Venäjän huippusalaisia suunnitelmia, ja Putinille välitetty käsitys Ukrainan puolustuskyvystä- ja tahdosta oli vakavasti virheellinen. Esimerkiksi pääkaupungin Kiovan valtaamisyritys oli traaginen farssi, todennäköisesti huonon tiedustelun ja sotasuunnittelun vuoksi.

Putin on itse neuvostoaikaisen KGB-tiedustelun entinen upseeri, joka johti KGB:n manttelinperijää FSB:tä lyhyen aikaa 1990-luvun lopulla.

Vladimir Putin oli keväällä 1999 FSB:n johtaja, mutta nousi pian pääministeriksi ja myöhemmin presidentiksi. Kuvassa hän keskustelee Venäjän entisen pääministerin Jevgeni Primakovin kanssa.

Sotilastiedustelu GRU:n Ukrainan-tiedustelun johtajaksi on nyt nostettu viraston kakkosjohtaja Vladimir Aleksejev, jota Britannia ja EU pitävät pääsuunnittelijana niin sanotussa Salisburyn myrkytystapauksessa.

Maaliskuussa 2018 GRU:n agentit yrittivät surmata entisen Venäjän kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julijan novitšok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssa.

CEPA:n laatiman katsauksen mukaan Aleksejev on palvellut sekä Syyriassa että Itä-Ukrainan Donbasissa. Häntä on luonnehdittu “brutaaliksi ja edesvastuuttomuutta hipovan itsevarmaksi” upseeriksi. Hän on aiemmin johtanut GRU:n Spetsnaz-erikoisjoukkoja.

Yhdysvallat on asettanut Aleksejevin pakotelistalleen, koska hänen katsotaan syyllistyneen Venäjän yrityksiin vaikuttaa kyberhyökkäyksin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin vuonna 2016.

Sotilastiedustelu GRU:n päämaja Moskovassa.

Epäsuosioon joutuneen FSB:n ”viidennen palvelun” johtaja Sergei Beseda pidätettiin ja pantiin kotiarestiin pari viikkoa sodan alkamisen jälkeen ja ilmeisesti vankilaankin. Virallisesti häntä syytettiin kavalluksesta, mutta brittilehti The Timesin saaman tiedon mukaan todellinen syy oli FSB:n välittämät ”epäluotettavat, vajavaiset ja osittain virheelliset tiedot Ukrainan poliittisesta tilanteesta”.

Besedan on sittemmin kerrottu päässeen vapaalle jalalle ja mahdollisesti palanneen tekemään töitään FSB:n päämajaan Moskovassa.

Tiedustelupalvelu FSB:n ”viidennen palvelun” johtaja Sergei Beseda.

CEPA:n mukaan Putin yrittänee välittää vaikutelmaa, että kaikki sujuu Ukrainassa suunnitelmien mukaan. Tähän mielikuvaan ei sovi tiedustelujohtajan pitkäaikainen vangitseminen.

”Mutta Besedan palauttaminen konttoriinsa ei tarkoita, että Putin luottaisi FSB:hen”, katsauksessa todettiin.

Tutkivan journalismin Bellingcat-sivuston toimittaja Christo Grozev kertoi huhtikuussa, että noin 150 FSB:n työntekijää olisi ”puhdistettu” viroistaan Ukrainaan liittyvien tiedusteluvirheiden takia. Osa olisi pidätetty, osa olisi saanut potkut.

CEPA:n katsauksen laativat ajatushautomon vierailevat tutkijat Irina Borogan ja Andrei Soldatov, jotka ovat Venäjän tiedustelupalveluihin erikoistuneita venäläisiä tutkivia toimittajia. CEPA-ajatushautomo toimii Yhdysvaltain Washingtonissa ja Puolan Varsovassa.