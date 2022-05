Venäjän joukkojen ryöstely ja merikuljetusten estäminen pahentavat Ukrainan mahdollisuuksia toimittaa viljaa maailmalle. YK-järjestön mukaan maan siiloissa seisoo lähes 25 miljoonaa tonnia viljaa.

Venäläinen kauppa-alus on kuljettanut suuren lastin Ukrainasta ryövättyä viljaa Syyrian Latakian satamaan, kertoo yhdysvaltalainen CNN-kanava artikkelissaan.

Kanavan mukaan Matros Pozynitš -niminen alus lähti kuljettamaan viljalastia Venäjän valtaaman Krimin niemimaan Sevastopolin satamasta 27. huhtikuuta. Aluksen transponderi eli toisiotutkavastain oli käännetty pois päältä, millä yritettiin hämärtää aluksen sijaintia, mutta se selvitettiin muista lähteistä, kuten satelliittikuvista.

CNN:n mukaan alus havaittiin seuraavan kerran Egyptin Alexandriassa. Ukrainan viranomaiset olivat kuitenkin ilmoittaneet, että viljalasti on varastettu, minkä vuoksi Egyptin viranomaiset komensivat laivan matkoihinsa. Seuraavaksi viljaa yritettiin kaupata Libanonin pääkaupungin Beirutin satamassa, mutta sielläkään ei varastettua lastia huolittu.

Lopulta alus matkasi Syyrian Latakiaan. Venäjä on tukenut Syyrian diktaattoria Bašar al-Assadia ja maiden johtajilla on siksi läheiset välit. Syyria on yksi harvoista maista, jotka ovat tukeneet Venäjää poliittisesti hyökkäyksessä Ukrainaan.

Matros Pozynitš -alus on nimetty sattumoisin Syyriassa kuolleen venäläissotilaan mukaan.

Traktori ajoi ohjuksen jäänteiden ohitse pellolla Harkovan kaupungin lähistöllä viime sunnuntaina.

Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän sotilaat ovat ryöstäneet noin 400 000 tonnia viljaa Ukrainasta. Ukrainalaislähteiden mukaan ainakin kolme kaupallista venäläisalusta osallistuu Ukrainasta varastetun viljan kauppaamiseen muihin maihin.

Euroopan vilja-aittana tunnettu Ukraina on maailman suurimpia maissin ja vehnän tuottajia, ja sota on nostanut pelkoja jopa nälänhädästä joissakin maissa. Afrikan kehityspankin johtaja Akinwumi Adesina kertoi huhtikuun lopussa, että vehnän hinta on noussut Afrikassa jopa 60 prosentilla Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyksen jälkeen.

Viljan lisäksi Venäjän joukkojen on kerrottu varastaneen myös maanviljelystarvikkeita, kuten traktoreita ja puimureita. Venäläisjoukot ovat tehneet myös tykistöiskuja ruokavarastoihin.

Venäläisten varastelusta Ukrainassa on kerrottu paljon sodan aikana, mutta viime aikoina on kiinnitetty yhä enemmän huomiota ruokavarantoihin keskittyviin varkauksiin. Mittakaava kertoo siitä, että sotilaista ainakin osa toimii kuin järjestäytyneet rikollisliigat, koska ryövätyn viljan ja tavaroiden kuljettaminen on suuri logistinen haaste.

CNN-kanava kertoi toisessa artikkelissaan toukokuun alussa, että Venäjän joukot olivat ryöstäneet miljoonien eurojen arvosta traktoreita ja puimureita. Kaakkois-Ukrainan Melitopolissa toimiva liikemies kertoi kanavalle nimettömänä, että laitteiden siirtämiseen olisi käytetty Venäjän asevoimien kuljetuskalustoa.

Jotkut maatalouslaitteet olivat päätyneet Tšetšeniaan, josta on saapunut joukkoja sotimaan ukrainalaisia vastaan. Tämä tiedetään, koska uusissa laitteissa on gps-paikantimia, jotka mahdollistavat niiden liikkeiden seuraamisen.

Moderneissa John Deere -yhtiön valmistamissa puimureissa ja traktoreissa on myös kaukolukitusmahdollisuus, minkä vuoksi niitä ei ole voinut käyttää Tšetšenian pelloilla. Käyttökelvottomien koneiden kohtalo lienee se, että ne puretaan ja myydään varaosina.

Peltoon pudonnut raketti Palankassa.

HS kertoi maaliskuun lopulla, että arviolta 25 prosenttia Ukrainan peltopinta-alasta on sotatoimialueella. Niillä alueilla kevätkylvöt ovat jääneet tänä vuonna väliin taisteluiden tai pelloille jääneiden miinojen vuoksi.

Lisäongelma on se, ettei viljaa voi toimittaa maailmalle Mustanmeren kautta siellä olevien venäläisten sota-alusten vuoksi.

”Kun satamat lähettivät maailmalle neljä miljoonaa tonnia viljaa kuukaudessa, junat pystyvät kuljettamaan vain 800 000 tonnia. Rautateitä kuormittavat sotilaiden, aseiden, pakolaisten ja humanitäärisen avun kuljetukset. Vientiä on myös rajoitettu”, HS:n toimittaja Jussi Konttinen kertoi artikkelissaan.

Viime vuonna Ukrainan vehnäsato oli 27 miljoonaa tonnia, josta vain 7 miljoonaa tonnia jäi Ukrainaan.

YK:n maatalousjärjestö FAO kertoi viime viikolla, että Ukrainassa on lähes 25 miljoonaa tonnia viljaa, joka seisoo maassa sodan aiheuttamien kuljetusvaikeuksien vuoksi.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vieraili Odessassa maanantaina. Hän sanoi nähneensä siiloja täynnä maissia ja vehnää, joita ei voida kuljettaa maailmalle, koska Venäjä estää elintarvikkeiden kuljettamisen maasta.