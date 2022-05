Venäjän mukaan sadattuhannet pakolaiset ovat tulleet Rostovin alueelle Itä-Ukrainan separatistialueilta tai niiden kautta. ”Kansantasavalloissa” ongelmat ovat vähäisemmät.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut jatkuvan avustustenhakurallin Venäjän länsirajalla Rostovin alueella. Asiasta kertoo Venäjän ja Itä-Ukrainan separatistialueiden rajatapahtumia tarkasti seuraava uutissivusto Kavakazki uzel, jonka Venäjä on julistanut ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Venäjä ryhtyi evakuoimaan helmikuussa ennen hyökkäystään separatistialueiden eli Donetskin ja Luhanskin maakuntien itäosan siviiliväestöä Venäjälle. Maaliskuun 11. päivään mennessä alueelta oli evakuoitu uutistoimisto Tassin mukaan 222 000 ihmistä pois sodan jaloista.

Samalla Venäjä päätti myöntää evakuoiduille ja muille Ukrainan puolelta tuleville pakolaisille 10 000 ruplan eli vajaan 150 euron kerta-avustuksen. Viranomaiset perustivat Krasnyi Sulinin pikkukaupunkiin Ukrainan rajan läheisyyteen vastaanotto­pisteen, jossa avustusta hakevat evakot voivat kirjautua pakolaisiksi.

Kavkazki uzelin haastattelemien virkailijoiden mukaan Krasnyi Sulinin vastaanotto­pisteessä käy päivittäin noin sata avustuksen hakijaa täyttämässä vaadittavat asiapaperit.

Sivuston kirjeenvaihtaja haastatteli huhtikuun puolella vastaanottopisteen asiakkaita, joista suurin osa tuli Luhanskin alueen pikkukaupungeista ja kylistä ilman aikomustakaan muuttaa Venäjälle. Rajan ylityksen ainoa tarkoitus oli nostaa Venäjän myöntämä maahanmuutto­avustus.

”Tulimme Venäjälle vain täyttääksemme kymppitonnin avustushakemuksen, ja lähdemme saman tien takaisin kotiin”, pelkällä etunimellään esiintynyt Galina-rouva kertoi haastattelussa. Hän kertoi syntyneensä Stavropolin alueella Venäjällä mutta asuneensa Ukrainan Luhanskin alueella jo 40 vuotta.

”Vuonna 2014 meillä vähän ammuskeltiin, mutta sen jälkeen mitään sotimista ei ole ollut”, Galina kertoi. ”Aikaisemmin Venäjän puolelle pääsi linja-autolla, nyt täytyy tulla omin kyydein. Saamme nyt samalla venäläiset passit, paperit on jo täytetty mutta passeja ei vielä ole tullut.”

Donetskin rautatieasemalta lähti evakuointijunia Venäjälle 20. helmikuuta.

Dovžanskista eli entisestä Sverdlovskista aivan rajan takaa tullut Svetlana puolestaan kertoi hakevansa viranomaispisteeltä äitiyspäivä­rahaansa, sillä hänellä on taskussaan Venäjän passi. Luhanskista kotoisin oleva Jana Gertsovskaja puolestaan kertoi hakevansa maahanmuutto­avustusta ja ostaneensa jo asunnonkin Venäjän puolelta aivan rajan tuntumasta, Gukovon kylästä.

”Luhanskissa on aivan hiljaista ja rauhallista”, Gertsovskaja kertoi. ”Mutta muuten elämä on siellä hankalaa.”

Linja-autot Venäjän ja separatistialueiden välillä eivät liiku, mutta pikkubussit ja avustus­hakemus­liikenteestä itselleen taksibisneksen tehneet paikalliset kuljettajat tuovat ja vievät väkeä virallisen maarajan yli. Yleisin ihmisten valitusaihe on Kavkazki uzelin mukaan käsittelyaikojen pituus: pahimmillaan kymmenen tuhannen ruplan avustusta on saanut odottaa jopa kaksi kuukautta.

Separatistialueiden keski- ja itäosien asukkaiden ongelmat kuulostavat perin vähäisiltä verrattuna heidän länsinaapureidensa tilanteeseen.

Matkaa esimerkiksi Luhanskin kaupungista nykyiseen etulinjaan Severdonetskin seudulle on maanteitse vain 90 kilometriä. Venäjän ja Ukrainan joukot ovat juuttuneet pitkällä matkalla Donetsjoen rannoille ja jokilaakson asukkaat saavat tulta niskaansa molemmista suunnista, kertoo Meduza-verkkojulkaisun tuore analyysi.

Rajaseudun asukkaiden valittama Venäjän viranomaisten käsittelyruuhka ei johdu Krasnyi Sulinin pienimuotoisesta avustusrallista. Se johtuu sotapakolaisista, joita Rostovin alueelle Venäjälle tulee Venäjän kokonaan tai osittain valtaamilta taistelualueilta separatistialueiden ”kansantasavaltojen” kautta.

Kavkazki uzel raportoi rajaviranomaisten ilmoittamista pakolaismääristä päivittäin. Ne ovat vaihdelleet vajaasta kymmenestä tuhannesta yli viiteentoista tuhanteen siviiliin. Perjantaiaamuna kirjattiin peräti 18 000 tulijaa edellisen vuorokauden aikana. Kirjattu pakolaisvauhti merkitsee, että yhteensä Donetskin ja Luhanskin alueilta on hyökkäyssodan aikana tullut Venäjälle satojatuhansia ihmisiä.

Tulijoista monet olivat kotoisin taisteluiden tuhoamasta Mariupolista. Ukrainalaistietojen mukaan monet Venäjälle evakuoidut Mariupolin asukkaat on viety ensin niin kutsutuille suodatusleireille, joissa heidät on kuulusteltu ja asiakirjat ja puhelinten yhteystiedot on tarkastettu.

Venäjän ja sen tukemien separatistien 2014 valtaamilla alueilla Donetskin ja Luhanskin maakunnissa asui rauhan aikana kuutisen miljoonaa asukasta. Asemasotavaiheen lopussa asukasluku oli supistunut runsaaseen kolmeen ja puoleen miljoonaan. Pois lähteneet ovat menneet varsinaiseen Ukrainaan, Venäjälle tai kolmansiin maihin, ennen kaikkea Puolaan.

Venäjä ryhtyi jo asemasodan aikana myöntämään separatistialueiden asukkaille Venäjän passeja. Presidentti Vladimir Putin hyväksyi keväällä 2019 nopeutetun menettelyn, jolla alueen asukkaille myönnetään Venäjän kansalaisuus. Euronewsin mukaan tällä menettelyllä oli juuri ennen helmikuun hyökkäystä myönnetty 720 000 Venäjän passia.

Pakolaisuudella ja passiohjelmalla on ollut oma vaikutuksensa myös Venäjän joukkojen heikkoon taistelumenestykseen.

Donbassin alueelta Itä-Ukrainasta ovat poistuneet ennen kaikkea työikäiset ja perheelliset, ja alueen asukkaiden nykyinen keski-ikä on hyvin korkea. Toisaalta Venäjän passin saaneilla reservi-ikäisillä miehillä ei ole mitään velvollisuutta lähteä rintamalle separatistien ”kansanarmeijan” riveissä

Lontoossa päämajaansa pitävän IISS-tutkimuslaitoksen julkaisu Military Balance kertoi ”kansanarmeijan” vahvuudeksi viime vuonna 44 000 sotilasta. Joukon tappiot ovat kaikesta päätellen ylittäneet sen kyvyn rekrytoida uusia taistelijoita.